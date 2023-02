L’oroscopo di oggi 24 febbraio 2023: troppi pensieri per Scorpione e Leone Nell’oroscopo di oggi, venerdì 24 febbraio 2023, il segno fortunato è il Toro, mentre il segno sfortunato è lo Scorpione. La luna tra la fine dell’Ariete e l’inizio del Toro, si quadra a Plutone. Questo significa che le emozioni profonde possono portare a galla ferite che pensavamo di aver messo in cantina da un pezzo.

L'oroscopo di oggi, venerdì 24 febbraio 2023, e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna: in questa giornata la Luna è protagonista.

La luna si quadra per diverse ore a Plutone, portandoci ad un momento di introspezione non sempre leggero. Vale soprattutto per chi è nato nei primi giorni di Toro, Scorpione, Leone e Acquario.

Con la Luna che entra nel segno del Toro nelle prime ore della giornata, il segno sfortunato sarà lo Scorpione mentre il segno fortunato il Toro stesso.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei così bello con Venere nel tuo segno, che potresti essere fermato da un talent scout per strada per sfilare sulle passerelle della Milano Fashion Week. Approfitta di questo momento propizio in cui anche Giove, il pianeta della fortuna, ti accompagna a braccetto, per accogliere occasioni imperdibili che portano ancora più brio alla tua già vivacissima e emozionantissima vita.

Amore: sei il compagno perfetto che tutti sognano di incontrare.

Lavoro: sei come il cugino ‘Gastone’, davvero fortunatissimo.

Salute: sei sempre perfetto in qualsiasi occasione, anche quando sei in tuta la supermercato.

Il consiglio del giorno: metti in borsa un rotolo di stelle filanti.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Toro

La Luna di oggi nel tuo segno arriva in tuo aiuto, proprio come l’iniziativa scolastica di alcuni bimbi dell’Istituto Giocosa di Milano, che hanno realizzato dei dizionari con le parole ‘gentili’ in arabo, cinese, spagnolo e bengalese per aiutare le maestre a comunicare con i compagni che stanno imparando l’italiano. Tu, che hai Mercurio contro e la comunicazione non è di certo la tua punta di diamante, puoi puntare sull’empatia e l’aiuto reciproco.

Amore: sei indeciso, come un bimbo goloso che deve scegliere tra trenta gusti di gelato.

Lavoro: fidati di più delle tue sensazioni che di parole e concetti.

Salute: l’allenamento in palestra deve essere sempre direttamente proporzionale alla cena che pensi di scofanarti dopo qualche ora.

Il consiglio del giorno: fai un bagno nel ghiaccio per stimolare il metabolismo.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete forniti del giusto entusiasmo per partecipare a tutti i veglioni e festeggiamenti durante il Carnevale Ambrosiano, il più lungo d’Italia, che sfora i giorni di Quaresima. Giove e Marte sono pronti a regalarvi grande energie, occasioni ghiotte che possono soddisfare tutta la vostra irrefrenabile voglia di passioni da veri Casanova.

Amore siete molto generosi e disponibili con tutte le vostre conquiste.

Lavoro: anche con mascherina e costume da Zorro riuscite ad essere sempre molto credibili.

Salute: il sonno e il riposo sono per voi è uno spreco di tempo.

Il consiglio del giorno: ripassate i nomi di tutte le maschere tradizionali italiane.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Per fortuna ci sono le notizie di gossip che riempiono di gioia il tuo cuoricino provato da Venere contro. Infatti, sono certa che non ti sia sfuggita la notizia che il bel Jude Law sia diventato papà per la settima volta. La Luna a favore di oggi riesce quasi a convincerti che anche tu possa essere insignito del tanto desiderato ‘lieto fine’.

Amore: ti tuffi fiducioso con un salto carpiato.

Lavoro: anche i colleghi esultano per il tuo ritrovato buon umore.

Salute: riesci a non fare un dramma per quei due centimetri di morbidezza sul girovita.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la mostra fotografica di Fabio Volo a Milano.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Potresti essere soggetto a colpi di testa dettati dall’istinto, proprio come è successo alla meravigliosa Elodie che nella sua docu-serie racconta di essersi lanciata ferocemente contro uno sconosciuto che la stava criticando al telefono. Con Marte che è sempre pronto ad accenderti come un cerino, dovresti optare per la tecnica ‘Doris Day’ e provare a fare il finto tonto. Lo so che è un sfida per te difficilissima.

Amore: le emozioni scorrono elettriche sulla tua pelle.

Lavoro: avresti bisogno dei sottotitoli per essere certo di cogliere appieno il significato di quello che ti viene detto.

Salute: hai sempre la necessità di scaricare i tuoi muscoloni scalpitanti.

Il consiglio del giorno: rispolvera dal tuo armadio i panta palazzo perché sono di nuovo tornati in voga.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Ti lanci in dichiarazioni che fino a qualche giorno fa erano impensabili perché, con la Luna a favore, il tuo rigore integerrimo pare si stia lievemente smussando. Infatti, sei pronta ad appoggiare la decisione del comune di Torino di aprire le discoteche il sabato pomeriggio per gli under diciotto, ma solo perché credi che sia uno dei vari modi per educare i giovani ad affacciarsi al mondo. Questi si che sono grandissimi passi avanti.

Amore: lo assaggi incuriosita, come un cibo esotico mai gustato.

Lavoro: sei sempre la compagna di classe secchiona che passa il compito a tutta la classe.

Salute: è arrivato il momento di andare a fare una convergenza dall’osteopata.

Il consiglio del giorno: studia le possibili soluzioni sul mercato per elettrificare la tua auto a combustione.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Dovresti impegnarti per mettere il tuo super cervello, sempre stimolato da Mercurio, a disposizione degli altri. Con questa tua grande capacità logica, potresti trovare la soluzione più corretta per risolvere l’annoso problema dell’invasione di capre in alcuni quartieri della capitale. Lo so che con Venere in opposizione tu preferisci sempre pensare prima a te stessa ma essere generosa ti darà grande soddisfazione. Fidati!

Amore nessuno può resistere al tuo seducente sex appeal.

Lavoro quando prendi una decisione sei davvero categorica.

Salute: vivi tutto come una sfida e pretendi sempre la medaglia d’oro.

Il consiglio del giorno: impara a cucinare il vitello tonnato, una ricetta tradizionale per nulla scontata.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La tua percezione degli eventi esterni è pari a quella dell’Apple Watch, dell’iPhone e di tutti i telefonini Android che contattano automaticamente il 112, anche se non c’è alcuna emergenza. Mercurio e la Luna contro ti impediscono di afferrare appieno la realtà, e tu invece di farti prendere subito dal panico, mettiti comodo nella tua tana scorpionica dove tutto è sotto il tuo maniacale controllo.

Amore: ti prendi una pausa riflessiva per tutto il weekend.

Lavoro: non ti inalberare se i conti non tornano.

Salute: hai così bisogno di pulizia che potresti optare per una dieta liquida.

Il consiglio del giorno: guarda il programma ‘Belve’.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Non lasciarti prendere da rompicapi, come il dilemma dell’azienda Adidas che non sa cosa fare con tutti i prodotti invenduti del marchio Yeezy, che ha ritirato dal mercato. Piuttosto, impegna le tue scarse energie che Marte mette sempre sotto scacco per dedicarti all’amore e alla passione. Lì di certo potrai ottenere più grandi soddisfazioni.

Amore: affila tutte le tue doti di grande rubacuori.

Lavoro: i rompicapi da studiosi in laboratorio lasciali perdere.

Salute: il tuo motto è: minima spesa, massima resa.

Il consiglio del giorno: inserisci una mezz’oretta di yoga nella tua routine quotidiana.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Vorresti goderti quei lussuosi ed esclusivi piaceri della vita per cui vai letteralmente pazzo, e oggi ti senti particolarmente fiducioso grazie alla Luna favorevole. Prima di prenotare un volo per Melbourne per assaggiare il pregiatissimo caffè ‘Black jaguar’, che costa cento cinquanta euro a tazzina, fai un rapido controllo delle tue finanze, perché con Giove contro potresti trovare qualche spiacevole sorpresa. Alla fine anche la moka di casa fatta con tanto amore sarà un’ottima consolazione.

Amore: credi sono nel grande amore, ma al momento non sai dove cercarlo.

Lavoro: il tuo intuito finanziario potrebbe fare cilecca, occhio a slanci troppo fiduciosi.

Salute: ti sembra che ti manchi sempre qualcosa per essere pienamente soddisfatto.

Il consiglio del giorno: il taglio di capelli con la frangetta è un vero must di stagione, ma attento perché non sta bene a tutti.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Siccome sei il favorito delle stelle, dovresti dedicarti a grandi progetti che lasciano il segno. Proprio come la nuotatrice ed attivista Barbara Henandez, che ha voluto dimostrare gli effetti del riscaldamento globale nuotando per ben due chilometri e mezzo nelle gelide acque dell’Antartide. Di sicuro con Mercurio e Marte dalla tua riusciresti a ideare un’impresa morale con altrettanta risonanza mediatica.

Amore: lo decanti con sdolcinate rime baciate.

Lavoro riesci a stupire tutti con la risposta più corretta ed intelligente.

Salute anche oggi l’astrologa ti dà un bel dieci e lode.

Il consiglio del giorno: percorri la via Silente nel cuore del Cilento in bicicletta.

Voto 9 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Lo so che siete travolti dalle emozioni, con la Luna che stimola fortemente la vostra già molto accentuata emotività. Per fare una pausa da tutto questo tumulto intimo, potreste alzare lo sguardo verso il cielo notturno e ammirare la bellissima nebulosa a forma di delfino fotografata di recente in Abruzzo. Voi avete sempre bisogno di stimoli concreti che vi distolgono dai vostri trip interiori.

Amore: vi siete persi tra le vostre fantasie romantiche, e il vostro personale gps ha smesso di funzionare.

Lavoro: l’approccio è alla Indiana Jones in ‘Alla ricerca dell’Arca perduta’.

Salute: il massimo della serata mondata per voi si conclude con l’aperitivo.

Il consiglio del giorno: provate un volo in parapendio per realizzare uno dei vostri sogni.

Voto 6