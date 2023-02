L’oroscopo di oggi 23 febbraio 2023: lasciate in pace Cancro e Capricorno Nell’oroscopo di oggi, giovedì 23 febbraio 2023, il segno fortunato è il Leone e il segno sfortunato il Capricorno. Quando, come oggi, ci sono tanti pianeti concentrati in un unico segno zodiacale, è chiaro che le sue caratteristiche diventano fortissime. Oggi sentiremo tanto Marte quindi, il pianeta dell’Ariete. Parla di passione ed energie.

L'oroscopo di oggi, giovedì 23 febbraio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Ci sono ancora tanti pianeti nel segno focoso e deciso dell'Ariete. Questo significa che le passioni saranno irrefrenabili e testarde ma molto, molto veraci.

Con la Luna che oggi è in Ariete direi che il segno fortunato sia il Leone e il segno sfortunato di oggi il Capricorno, che torna burbero come non lo si vedeva da un pezzo.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sono certa che tu, che hai Mercurio a favore, e hai sempre accesa la fiamma della passione, avevi già capito che l’utensile a forma di tronco conica vecchio più di duemila anni, non poteva essere uno strumento per rammendare bensì si tratta di uno dei primissimi ‘dildo’ della storia. Il tuo radar, quando si tratta di temi ‘hot’ è sempre acceso.

Amore: sei più zuccheroso dei cioccolatini a forma di cuoricino a San Valentino.

Lavoro: con i tuoi modi da seduttore porti a casa risultati sorprendenti.

Salute: hai un bisogno impellente di dare amore proprio a tutti, anche all’antipatica segretaria.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la mostra di Helmut Newton a Milano, per studiare qualche mossa per foto mozzafiato.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Toro

Hai sempre bisogno che tutto sia messo nero su bianco, perché con Mercurio contro potresti credere ciecamente anche ai gossip più scontati. Sono certa che hai molto apprezzato il chiarimento di Megan Fox sulla fine della relazione con Machine Gun Kelly, che non è stato a seguito di nessun tradimento ma che l‘amore può finire per ben altri motivi. Ecco, sull’argomento certamente avresti gradito un ulteriore approfondimento, vero?

Amore: la scelta di dove, come, e quanto ne vuoi è davvero ardua.

Lavoro: perdi ore a correggere punteggiatura e sintassi delle tue email con scarsissimo risultato.

Salute: sei costernato sul dubbio amletico se sia meglio addentare il panino con mortadella prima o dopo l’allenamento.

Il consiglio del giorno: fai ordine nei cassetti della biancheria per trovare quel completino che pensavi ormai perso chissà dove.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete la grande fortuna di permettervi una prova costume pazzesca fin da ora, con Venere e Marte che vi garantiscono la bellezza di Afrodite e il fisico di Adone. Siete prontissimi per mettervi a nudo, o quasi, come Cristina Scuccia, meglio conosciuta come Suor Cristina, che partirà a breve per l’avventura dell’Isola dei Famosi. Avete proprio il mood spensierato pre vacanza.

Amore sei cintura nera di innamoramento a prima vista.

Lavoro: anche il capo vi riempie di complimenti.

Salute: il vostro allenamento preferito è trascorrere una coinvolgente e scatenata nottata di bagordi.

Il consiglio del giorno: acquistate i biglietti per i concerti di Vasco che si terranno quest’estate.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sei decisamente molto permaloso con Venere contro e la Luna stortissima. Guai a farti un commento anche solo per ironizzare, perché la tua frecciatina è sempre pronta a scoccare. Sei proprio infastidito da tutto, come Alfonso Signorini che bacchetta durissimo i concorrenti del Grande Fratello Vip tanto da affermare che anche lui cambia subito canale. Vuoi stare tranquillo a mollo nel tuo brodino.

Amore: prima di concederti, devi valutare tutti i pro e contro.

Lavoro: ti piace lavorare in totale indipendenza e ai tuoi ritmi, le consegne per te sono sempre da posticipare.

Salute: punti ad un fisico come quello di Lorella Cuccarini per l’estate 2024.

Il consiglio del giorno: acquista un vaporizzatore per profumare la tua casa con gli oli essenziali.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sei disposto davvero a tutto pur di rendere questo momento in cui hai Venere e la Luna a favore, assolutamente indimenticabile. Potresti anche soprassedere al prezzo davvero eccessivo di un drink al Dk Oyster di Mykonos, purché ti garantisca il tramonto più romantico di sempre da condividere ovviamente con la tua dolcissima e preziosissima metà.

Amore: hai energie inesauribili, cerca di non sfiancare troppo il partner.

Lavoro: sei troppo preso dall’amore per essere produttivo anche in questo campo.

Salute: la tua palestra personale è la camera da letto.

Il consiglio del giorno: prima di ritirare il tuo travestimento di Carnevale, sfruttalo per una seratina piccante.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Nonostante Venere non sia più in opposizione, tu riesci sempre a trovare il famoso pelo nell’uovo e a fissarti solo su notizie che riuscirebbero a stemperare anche l’entusiasmo granitico di un Labrador. Infatti, sui disagi della bassa marea a Venezia, tu sai proprio tutto e sei pronta a fare una spiegazione alla Giuliacci su come funziona l’anticiclone che tiene lontano da qualche settimana le nuvole di pioggia. Allenati ad apprezzare piccole gioie della vita, ne hai proprio bisogno.

Amore: hai proprio bisogno di una spintarella decisa per partire come le automobili ingolfate.

Lavoro: non essere sempre troppo disponibile in apparenza.

Salute: il riposo è parte integrante per il tuo benessere psico fisico.

Il consiglio del giorno: ascolta i discorsi di Shand Guru.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei dotata di una grande capacità razionale grazie a Mercurio, ma ti imponi con modi davvero sgraziati, a causa di Venere contro. Esercitarti all’empatia, e le cause nobili e importanti dovrebbero diventare la tue vere crociate, invece di battibeccarti su chi deve salire per primo in ascensore quando tu di solito prendi le scale. Prendi spunto dai rappresentanti d’istituto del Liceo Parini di Milano, che hanno realizzato la ‘tampon box‘ sponsorizzata, con assorbenti gratis per tutte le studentesse. Queste sì che sono iniziative per cui vale la pena di schierarsi.

Amore la passione ti travolge come Taz, il diavolo della Tasmania.

Lavoro sei una vera generalessa.

Salute: pretendi di tagliare il traguardo per prima alla lezione di Spinning.

Il consiglio del giorno: leggi un libro sulla tecnica di mindfulness.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Di certo avrai notato anche tu la notizia del camion in Sicilia she si è incastrato in verticale sotto ad un ponte, e tu che hai Mercurio contro, nonostante la spiegazione scientifica dell’accaduto, continui a pensare che si tratti di un vero mistero o addirittura di un sortilegio. Quando si parla di razionalità affidati sempre agli esperti.

Amore: la tua rubrica è piena di nuovi numeri di papabili partner di cui non ricordi assolutamente il nome e il volto.

Lavoro: metti in ordine la tua scrivania, perché si è trasformata in un caotico labirinto fatto di carte e spuntini lasciati a metà.

Salute: sei di quelli che ritengono che a pancia piena si possa ragionare meglio.

Il consiglio del giorno: rileggi i testi di Confucio.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Desideri ardentemente la forma fisica di Bruno Santi, il maestro di sci di ottantacinque anni che, nonostante la veneranda età, continua a fare lezioni a grandi e piccini sull’Abetone. Marte in opposizione riduce la tua capacità di resistenza unicamente a sforzi non più impegnativi dei cento metri di corsa piana a passo di Jogging. L’unica cosa per cui invece puoi dedicarti ore, senza stancarti mai, è a dolcissime coccole sul divano. Di quelle ne puoi proprio fare una scorpacciata.

Amore: sei capace di sedurre anche con un rapido sguardo.

Lavoro: tu pretendi di dare solo indicazioni e di lasciare tutto l’operativo ai tuoi colleghi.

Salute: avresti anche voglia di scalare l’Everest ma non riesci a scollarti dal divano.

Il consiglio del giorno: acquista il vassoio da divano per non sbriciolare.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ti senti perseguitato dalla sfortuna, con Giove contro, a cui oggi si sono uniti anche Venere e la Luna. Dovrai stare veramente attento, e parare più colpi possibili, soprattutto quelli che non ti saltano subito all’occhio. Potresti essere anche tu protagonista della triste vicenda del tifoso a cui sono stati recapitati sotto la porta di casa i biglietti della finale della Carabao Cup e il cane li ha trasformati in coriandoli. Evita tutte quelle situazioni che non sai padroneggiare perfettamente.

Amore: sei per il ‘meglio soli che mal accompagnati’.

Lavoro: sei pronto per fare cazziatoni a tutti, anche alla macchinetta del caffè e al boccione dell’acqua.

Salute: ti sei dimenticato quale sia la tua posizione preferita quando dormi.

Il consiglio del giorno: ascolta le musiche da meditazione con i rumori della foresta, pare che plachino anche gli animi più inquieti.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei in piena onda verde, quella che quando la imbrocchi nel traffico cittadino hai la sensazione di aver vinto al Superenalotto. Tutti i pianeti ti appoggiano all’unisono, e ti garantiscono lo stesso charme ed eleganza della principessa Kate alla premiazione dei Bafta, che può permettersi di indossare degli orecchini di Zara perché già lei è sufficientemente brillante. Goditi questo momento di grandissimo splendore.

Amore: incarni perfettamente l’immagine dell’eroe romantico.

Lavoro hai la pazienza della maestra delle elementari quando spiega le tabelline ai giovani studenti.

Salute sei una calamita attira sguardi per quanto sei incredibilmente bello.

Il consiglio del giorno: fai un corso da attore di musical.

Voto 9 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Dovreste appassionarvi ai progetti riguardanti l’inclusion and diversity, perché la lezione che vi ha impartito Venere è che dovete puntare sull’amore cosmico, che va oltre a forme e definizioni. Proprio come la decisione di sostituire con dei sinonimi alcune parole considerate obsolete come ‘brutto’ e ‘grasso’ nelle fiabe di Roald Dahl. Quando ci vuole un certo tocco estetico ed innovativo voi siete gli specialisti perfetti.

Amore: siete tormentati perché non avete più idea di come ci si possa approcciare.

Lavoro: imparate a decodificare le vostre fantastiche idee.

Salute: prendete doppia dose di autostima tutte le mattine insieme al caffè.

Il consiglio del giorno: provate le lenzuola misto seta, perché sono una vera goduria per sonni davvero rigeneranti.

Voto 6 –