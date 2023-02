L’oroscopo di oggi 22 febbraio 2023: Cancro e Capricorno nervosissimi Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 23 febbraio 2023, il segno fortunato è l’Ariete e il segno sfortunato la Bilancia. Il trigono tra Marte e Mercurio viene innescato dalla Luna in Ariete. Come dire che non ci terremo dentro davvero nessuna delle emozioni che dovessero passare, anche di corsa, per il cuore.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. In questa giornata sarà davvero difficile mettere a tacere le emozioni.

Marte e Mercurio restano in sintonia, ma sollecitati oggi anche dalla Luna in Ariete. I sentimenti saranno forti e difficilmente contenibili.

Con la Luna di oggi nel segno dell'Ariete, direi che sia proprio questo, l'Ariete, il segno fortunato di oggi, mentre il segno sfortunato è la Bilancia.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Hai la grande fortuna di avere Giove nel tuo segno, perché con Mercurio e Marte che incalzano la tua voglia di sapere, potresti essere un po’ troppo irruente. Proprio come è successo all’Art Wynwood a Miami, dove una collezionista curiosona ha picchiettato troppo bruscamente un’opera costosissima in vetro di Jeff Koons, per accertarsi di che materiale fosse fatta, distruggendola in mille pezzi. Tieni a freno la tua irrefrenabile curiosità.

Amore: sei così pronto alla passione che hai preso l’abitudine di non indossare alcun capo intimo.

Lavoro: ti senti investito nel ruolo di protagonista assoluto delle riunioni.

Salute: la tua routine è più integerrima di quella di un marines.

Il consiglio del giorno: partecipa ad un asta di Arte Contemporanea.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei certissimo che la logica al momento ti abbia proprio abbandonato, con Mercurio contro, ma ti assicuro che ci sono casi reali a cui non si riesce proprio ad applicare le regole del buon senso. Come la particolarissima circostanza del ‘benzinaio più caro d’Italia’, che per ovvie ragioni non si rifornisce neppure lui dal suo distributore. Non pensare sempre di essere soltanto tu ad aver perso il senno.

Amore: il tuo cuoricino arde di passione travolgente.

Lavoro: sei attento come i teenager in pieno scompiglio ormonale durante la lezione di metrica greca.

Salute: tutta la perfetta programmazione della tua agenda è totalmente scombinata.

Il consiglio del giorno: assaggia ad occhi chiusi un hamburger tradizionale e uno con farina di grilli, e prova a trovare le differenze.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Le vostre idee più sono malsane e in più potranno davvero concretizzarsi, grazie al supporto di Giove e all’estrema logica e genialità di Mercurio. Proprio come l’azienda ‘Due di Latte’, che produce tessuti a partire dal latte scaduto. Mettete a disposizione il vostro super cervello per iniziative di riciclaggio creativo, perché siete davvero perfetti per questo ruolo.

Amore lasciate dolcissimi bigliettini d’amore nella tasca della giacca del partner.

Lavoro: siete affetti da lampi di genio.

Salute: avete sempre una scusa per uscire a festeggiare con gli amici del pub.

Il consiglio del giorno: prendete i biglietti per il concerto di Paolo Conte al teatro degli Arcimboldi.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Mio caro Cancro, lo so che con Venere contro tutto ti sembra andare storto. Infatti, ti focalizzi su notizie che ti danno la netta sensazione che tu continui a perdere chance fondamentali. Come lo studio che dichiara che il momento migliore per acquistare i voli sia il martedì alle due di notte, e tu ti sei già rassegnato a dover aspettare ancora sei giorni prima di trovare l’offerta da sogno per le vacanze estive. Evita di crogiolarti in ipotetiche paranoie.

Amore: lo guardi come una vetrina piena di ghiottissimi pasticcini quando sei in regime ipocalorico.

Lavoro: opta per la strategia della formichina che costruisce piano piano, un giorno alla volta.

Salute: trovare tutti i difetti di chi ti sta intorno è il tuo hobby preferito.

Il consiglio del giorno: hai bisogno di dolcezze da sgranocchiare più volte al giorno, in barba all’eccesso di zuccheri e calorie.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Non farti prendere dall’ansia, se non sai perfettamente rispondere alla domanda sul perché gli orsi si grattano la schiena contro gli alberi. Ora che hai Mercurio contro, ti sembra che anche per i quesiti più semplici tu abbia sempre bisogno dell’aiuto da casa. Sfrutta il grande istinto che ti forniscono Venere e Marte, e rispondi che questi grossi mammiferi delle foreste amano strofinarsi contro qualsiasi superficie ruvida per puro piacere. Punta sempre sulla semplicità.

Amore: sempre pronto a ruggire come un leone sotto le coperte.

Lavoro: impara ad ascoltare attentamente come se ti stessero per svelare il mistero della vita.

Salute: sei un adorabile svampitone alla Marilyn Monroe in ‘A qualcuno piace caldo’.

Il consiglio del giorno: evita l’acquisto d’impulso degli ‘Astroboots’, anche se veri protagonisti della New York Fashion Week.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Ti senti finalmente molto più sciolta e sicura in te stessa, ora che Venere si è tolta dall’opposizione. Infatti, ti sei convinta anche tu che non hai bisogno dell’attestato di inquilino perfetto, che sta impazzando in Germania tra gli affitta camere. Ti basta una breve dimostrazione di cinque minuti e un paio dei tuoi trucchetti da massaia perfetta per essere super convincente.

Amore: rileggi per l’ennesima volta il manuale di istruzioni.

Lavoro: con te ordine e precisione non mancano mai.

Salute: hai bisogno di audacia e di una minigonna inguinale.

Il consiglio del giorno: guarda la serie Carnival Row per esercitare la tua fantasia.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Concordi pienamente che lo stile fetish debba essere scagionato e non più nascosto dietro alla porta di camere da letto particolarmente hot, ma possa essere il perfetto outfit da indossare tutti i giorni. Ora che hai la Luna in opposizione, e quindi senti proprio Marte che sgasa i motori come a una corsa illegale di auto truccate, tu non vedi l’ora scendere alle otto di mattina a prendere il caffè in completino di latex da Trinity di Matrix.

Amore sei scatenatissima, ma senza alcun impegno.

Lavoro pretendi tutto e subito, meglio se ben servito su un piatto d’argento.

Salute: anche la corsa per accaparrarsi il tavolo migliore al sole per te è come una gara federale dei cento metri piani. Ci metti il turbo.

Il consiglio del giorno: impara a guidare un ‘supermotard’.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti senti smarrito, come un adolescente il primo giorno di Liceo, ora che Venere ti ha salutato e Mercurio è sempre pronto a confonderti le idee. La voglia di conoscere ti ha abbandonato, e tu sei impermeabile alle notizie di grandi scoperte, come quella dell’enorme impronta di dinosauro rinvenuta di recente nello Yorkshire. Tu al momento hai bisogno di quiete e di nessun turbamento fisico o mentale.

Amore: sei nostalgico, come al primo di settembre quando realizzi che le vacanze sono proprio finite.

Lavoro: urge un importante ripasso delle tabelline.

Salute: i benefici della palestra per te sono davvero sopravvalutati.

Il consiglio del giorno: fai un corso di scacchi online.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Riesci finalmente a ostacolare a testa alta Marte in opposizione, grazie all’appoggio di Giove e della Luna. Visto questo tuo grande entusiasmo, potresti provare il nuovissimo ‘Treno della Neve’ che collega Roma con San Candido in Trentino Alto Adige. Sei così fiducioso delle tue capacità atletiche, che sei pronto a partire già con gli scarponi ai piedi.

Amore: sei prontissimo a riprendere a pieno ritmo la danza dell’amore.

Lavoro: avere sempre ragione è quasi più piacevole di rotolarsi sotto le coperte.

Salute: la tua determinazione supera qualsiasi record dei Guinness dei Primati.

Il consiglio del giorno: prepara ora i borsoni per partire per un weekend lungo in montagna, magari proprio in Alta-Pusteria.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Hai la sensazione di essere rimasto con il moccolo in mano, con Venere che da essere la tua migliore amica ora ti ha privato del tuo rinomato sorriso smagliante. Siccome so che tieni sempre ad essere al top, potresti avere già la necessità di una rémise en forme, tra le opzioni più all’avanguardia c’è la dieta della Longevità del professor Valter Longo. Questo è un buon momento per prenderti cura di te stesso

Amore: non ti ricordi più in quale giacca lo hai messo, proprio come succede per le chiavi della macchina.

Lavoro: per i tuoi discorsi motivazionali chiedi consiglio a ChatGPT.

Salute: urge trucco e parrucco professionale.

Il consiglio del giorno: stilla la tua top 5 delle mete per le prossime vacanze estive.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Quando si parla di atteggiamento rivoluzionario e all’avanguardia, tu scendi subito in campo con Mercurio che esalta la tua capacità di visione e di interpretazione delle tendenze future. Proprio come Renato Zero, che si sente il vero artista innovativo della musica italiana e non teme alcun confronto con Rosa Chemical. Tu hai davvero il famoso ‘quid’ in più.

Amore: sai bilanciare perfettamente il tuo lato più sensuale con quello romantico.

Lavoro i tuoi interventi sono come le Lecture di personaggi importanti all’università di Harvard.

Salute sei perfettamente equipaggiato per qualsiasi spedizione.

Il consiglio del giorno: acquista la collezione di Libri sull’Astrologia selezionata da Marco Pesatori.

Voto 9 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Avete un grandissimo bisogno di essere fattivi, perché dopo mesi ad ampliare la vostra creatività è il momento di metterla in pratica. Non siate timidi, e lanciatevi in progetti come quello del recente murales ‘mangia inquinamento’ nella città di Roma, che assorbe le emissioni di ben ventiquattro vetture. Applicatevi senza alcuna riserva.

Amore: dopo aver decantato i sentimenti in tutte le sfumature dell’arcobaleno, ora vi date alla pratica.

Lavoro: non perdete troppo tempo a decidere quale sia la vostra idea migliore, sono tutte a loro modo geniali.

Salute: dovreste iniziare a dare una ‘forma’ più tonica al vostro addominale.

Il consiglio del giorno: acquistate una composizione floreale fatta di Lego.

Voto 6 +