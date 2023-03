L’oroscopo di oggi 21 marzo 2023: Ariete e Leone pronti alla rinascita Nell’oroscopo di oggi, martedì 21 marzo 2023, il segno fortunato è l’Ariete, mentre il segno sfortunato la Bilancia. Equinozio di primavera e Luna nuova coincidono al grado zero del segno dell’Ariete, che è anche, simbolicamente, il grado di inizio del cerchio dello zodiaco.

L'oroscopo di oggi, martedì 21 marzo 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Ci troviamo di fronte a un momento astrologico potentissimo.

Il Sole si congiungerà alla Luna a zero gradi del segno dell'Ariete, dando inizio alla prima lunazione dell'anno proprio in concomitanza con l'equinozio di primavera. Come dire che c'è un'armonia, una sincronia cosmica che parla di risveglio.

Con la Luna intensa ma nascosta di oggi, direi che il segno fortunato sia proprio l'Ariete, pronto a farsi vedere, mentre il segno sfortunato sia la Bilancia, messa sotto pressione soprattutto a livello di lucidità intellettuale.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Oggi sarai nuovamente protagonista di un grande evento, si tratta della Luna nuova proprio nel tuo segno, che conferma la tua grande voglia di positività, rinascita e la convinzione che tutto, ma proprio tutto, sia possibile. Questo è il momento giusto per candidarsi a posizioni che pensavi irraggiungibili, acquistare un abito nuovo e per azzardare un importante invito a due che temporeggiavi da tempo. Puoi lanciarti senza paracadute.

Amore: sei tutto emozionato, come a un primo appuntamento.

Lavoro: è il momento di chiedere l’aumento o un bonus per tutto il tuo impegno.

Salute: sei perfetto per quei lavori manuali che richiedono sforzo e perseveranza, come la semina dei campi.

Il consiglio del giorno: acquista tavolette di cioccolato fondente da tenere in frigorifero e gustare croccantissime.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei prodigo di grandi gesti altruistici, con Venere che ti rende un vero paladino alla difesa della giustizia e dei più deboli. Infatti, devi essere stato proprio tu a far riaprire il Lunapark di Scandiano per far trascorrere una serata indimenticabile al gruppo di disabili che si è presentato in ritardo ai cancelli. Tu conosci sempre la soluzione per mettere tutti d’accordo.

Amore: lo gusti felicemente come una fetta del tuo dolce preferito.

Lavoro: all’evenienza di trasformi in un vero super eroe.

Salute: sei così bello al naturale con non hai bisogno neppure del contorno occhi.

Il consiglio del giorno: dovresti condividere la ricetta del tuo panino perfetto che è da chef stellato.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete dei mattatori nati, di quelli che non cadono mai in banali cliché, purché con Mercurio dalla vostra siete una fucina di battute e di umorismo irresistibile. Candidatevi subito alla prossima edizione di Lol, per dare un twist innovativo e geniale al programma perché in molti hanno trovato il format ripetitivo e quasi noioso. Voi sapete sempre come sorprendere.

Amore ripassate tutte le posizioni del kamasutra e provate delle varianti.

Lavoro: vi sentite dei manager super rampanti.

Salute: sapete sollevare e illuminare anche l’umore più nero.

Il consiglio del giorno: installate il gioco Tetris sul telefono.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La Luna nuova di oggi potrebbe farti rimettere in discussione tutte le relazioni di cuore che pensavi ormai avessero preso il largo, con Venere a favore. Tu hai solo bisogno di conferme, come per la relazione di Belen e Stefano De Martino che con un solo post sui social zittiscono tutte le malelingue. Prendi subito spunto da loro.

Amore: per essere certo del tuo partner pretendi una serenata romantica sotto al balcone come Giulietta.

Lavoro: oggi è meglio non chiederti favori perché mordi.

Salute: impieghi ore a scegliere il tuo outfit giornaliero perché tutti ti stanno a pennello.

Il consiglio del giorno: acquista un cuscino profumato all’aloe vera.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Quando si parla di trattative tu sei imbattibile, proprio grazie a Mercurio a favore. Hai tutte le capacità oratorie per poter trovare il giusto cavillo e risolvere l’accordo tra la SIAE e Meta, e farci tornare ad ascoltare la musica sui social. Tu sei più convincente dell’avvocato Perry Mason.

Amore: il massimo delle relazioni che ti interessano sono quelle ‘friend with benefits’.

Lavoro: conosci perfettamente tutte le strategie da primo della classe.

Salute: sei autoritario, come il ‘personal trainer’ in palestra.

Il consiglio del giorno: acquista la ‘gomma magica’ per eliminare tutte le macchie sulle pareti.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Torni ad essere accudente e generosa, grazie a Venere a favore. Puoi dedicarti a progetti importanti, proprio come la mecenate americana Monica Atkins, che dona una cifra da capogiro per restaurare il giardino di Boboli a Firenze. Dedicati sempre a più alti propositi.

Amore: sei una vera tenerona.

Lavoro: torni ad essere precisa e corretta, come la professoressa di grammatica italiana.

Salute: ti svegli all’alba pronta per una giornata meravigliosa.

Il consiglio del giorno: iscriviti ad un corso per imparare ad andare a vela.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Oggi con la Luna nuova, per te stortissima, è meglio non iniziare alcuna discussione, perché finiresti come un criceto bloccato sulla ruota che corre senza andare da nessuna parte. Proprio come il bisticcio ad ‘Amici’ tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerby . La tua strategia migliore è il gioco del silenzio. Muta proprio.

Amore neppure una proposta indecente ti solletica la passione.

Lavoro sei un’ottima cheerleader per i lavori di squadra.

Salute: sei pronta ad infiammarti anche per la schiumetta del cappuccino, se non è ben fatta.

Il consiglio del giorno: impara ad intrecciare una coroncina di fiori.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Vuoi esprimere tutto il tuo malcontento, come Berettini sul campo degli Australian Open perché deluso dalle sue scarse performance. Venere in opposizione è più fastidiosa e irritante del polline dei pioppi in questa stagione. Cerca di non pretendere troppo da te stesso.

Amore: hai la giustificazione dell’astrologa per non essere disturbato.

Lavoro: è il campo in cui hai le più grandi soddisfazioni.

Salute: con un paio di occhiali scuri alla Dargen d’Amico risolvi subito il problema delle occhiaie sotto gli occhi.

Il consiglio del giorno: leggi il libro ‘Selma o la ricetta delle felicità’.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Di certo non temi la FoFo, la paura di sapere, perché la Luna Nuova di oggi ti trasmette moltissimo coraggio, che negli ultimi tempi ti è un po’ mancato. Con Mercurio a favore le tue orecchie sono in allerta per carpire i segreti di tutti, anche quelli più scabrosi e che tu sapientemente non riveli a nessuno.

Amore: lo tieni nell’armadio da sfoggiare solo per i grandi eventi.

Lavoro: tieni perfettamente in mano il polso della situazione.

Salute: ti senti ringalluzzito e pronto a una serata danzante.

Il consiglio del giorno: guarda il reality Celebrity Chef.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Le ultime notizie sul ponte sullo stretto per te sono come le favole della buona notte dei fratelli Grimm, un classico intramontabile a cui potresti credere ciecamente con Mercurio contro e la Luna storta, perché il tuo spirito critico è ai minimi storici. Meglio dedicarsi all’amore e ai piaceri della vita, posticipando le decisioni importanti a primavera inoltrata.

Amore: sei sempre pronto al petting sfrenato.

Lavoro: hai finito le scuse per non presentarti in ufficio.

Salute: non fissarti su minimi difetti, nessuno è perfetto.

Il consiglio del giorno: prepara un buon minestrone con le primizie di stagione.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Accogli le novità con grandissima positività, proprio grazie a Mercurio e una Luna nuova che promuove rinascita in tutti gli ambiti, anche in quello intellettuale. Sono certa che hai brindato alla notizia che il celebre college femminile Wesley, frequentato da personalità della calibro di Ilary Clinton, ha aperto le porte a persone transgender e non binarie. Questa è proprio l’alba dell’era dell’Acquario.

Amore è tutto da godere a fior di pelle.

Lavoro sei sempre pronto a dare ottimi consigli a te stesso.

Salute sei in grado di gestire un’agenda più incastrata di quella di Elon Musk.

Il consiglio del giorno: per ottimizzare il tuo armadio acquista gli appendi abiti salva spazio.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Vi dedicate unicamente a ciò che vi appaga profondamente, grazie a Venere a favore che è come una calamita per il benessere a tutto tondo. Sono certa che anche voi fate parte del folto gruppo di italiani che considerano il caffè un vero piacere della vita, e che vi concedete più volte al giorno come ottima ricarica per contrastare Marte contro, ma ancora per poco. Perché poi anche lui non vi darà più fastidio.

Amore: cercate solo le ‘good vibrations’

Lavoro di fronte ai problemi, voi girate i tacchi.

Salute: vi sentite splendenti come la reginetta del ballo.

Il consiglio del giorno: andate a fare bird watching nel pacchetto sotto casa, potreste davvero fare incontri sorprendenti.

Voto 7