L'oroscopo di domani, mercoledì 20 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, mercoledì 20 Marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Il Sole che entra al grado zero del segno dell'Ariete, e c'è l'equinozio di primavera dove giorno e notte hanno esattamente la stessa durata: il segno fortunato è l'Ariete stesso, mentre il segno sfortunato la Bilancia.

Con l'oroscopo di domani, mercoledì 20 marzo 2024, inizia la primavera! Questa mattina alle 4 circa il Sole è entrato al grado zero del segno dell'Ariete, nell'equinozio di primavera. Ricomincia il percorso (apparente) del Sole lungo il cerchio dello Zodiaco: una sorta di capodanno. Con la Luna in Leone potente e focosa, il segno fortunato è l'Ariete stesso mentre il segno sfortunato la Bilancia.

Ariete

Amore: anche lui ti deve adorare incondizionatamente.

Lavoro: pretendi che tutti ti diano ragione assoluta.

Fortuna: seri tu il veto fautore del tuo destino.

Il consiglio del giorno: attento al tono di voce da coro dello stadio

Voto: 8 + rumoroso.

Toro

Amore: non puoi tenerlo sempre stretto stretto.

Lavoro: le polemiche sono la tua specialità.

Fortuna: potrebbe raddrizzare le situazioni se le lasciassi spazio.

Il consiglio del giorno: esercizi posturali per avere una schiena dritta.

Voto 5 allergico a tutto.

Gemelli

Amore: attenzione che oggi potreste divorarlo.

Lavoro: scegliete accuratamente i vostri obiettivi.

Fortuna: non sempre siete perfettamente allineati.

Il consiglio del giorno: leggete un romanzo classico come Anna Karenina .

Voto 8 e mezzo dispersivi.

Cancro

Amore: ti impegni al massimo peer prendertene cura.

Lavoro: solo con il cuore tu puoi prendere decisioni importanti.

Fortuna: te la sei guadagnata e ora la puoi investire al meglio.

Il consiglio del giorno: acquista il tuo primo costume per i prossimi weekendini al mare.

Voto 7 esteta.

Leone

Amore: vuoi appuntamenti da film hollywoodiano.

Lavoro: un vero leader.

Fortuna: sei così preso bene che tutto gira per il verso giusto.

Il consiglio del giorno: goditi questa giornata senza farti troppe domande.

Voto 6 e mezzo attivissimo.

Vergine

Amore: in ristrutturazione.

Lavoro: la perfezione non esiste.

Fortuna: ti chiede di ritrovare il centro che potresti facilmente aver perso.

Il consiglio del giorno: hai bisogno di chiacchiere rilassate e di programmi TV spazzatura.

Voto 6 accontentati.

Bilancia

Amore: lo riscopri gioiosa come le primule sui prati.

Lavoro: l’impegno e la voglia non ti mancano.

Fortuna: pronta a buoni consigli che sai addirittura applicare.

Il consiglio del giorno: acquista una nuova palette di trucchi per la primavera.

Voto 6 pronta a tutto.

Scorpione

Amore: è come un pasto completo.

Lavoro: un po’ meno concentrato del solito.

Fortuna: non è il solito ritmo incalzante che ti piace tanto.

Il consiglio del giorno: ogni tanto tocca anche a te affrontare la L noia.

Voto 5 e mezzo in attesa.

Sagittario

Amore: non puoi assolutamente fare il prezioso.

Lavoro: semplice per te come far roteare una palla da basket sull’indice.

Fortuna: pretendi che faccia di tutto, anche i miracoli.

Il consiglio del giorno: regalati un karaoke professionale.

Voto 8 e mezzo ugola d’oro.

Capricorno

Amore: ne avresti così tanto ma non sai proprio come utilizzarlo.

Lavoro: hai bisogno di un intero team di comunicazione a disposizione prima di parlare.

Fortuna: prova ad alleggerirti ma tu sei un peso massimo.

Il consiglio del giorno: non è detto che sia sempre un buon momento per raccontare una barzelletta, ricordatelo.

Voto 6 imprevedibile.

Acquario

Amore: trovare il tipo giusto per te è una vera impresa.

Lavoro: non essere troppo convinto e deciso.

Fortuna: te la giochi tutta in un all in, attenzione.

Il consiglio del giorno: non è sempre tutt’oro quello che luccica.

Voto 7 – rallenta!

Pesci

Amore: adorate perdervi negli occhi di chi amate.

Lavoro: procede con il pilota automatico.

Fortuna: è vincere alla lotteria dell’amore.

Il consiglio del giorno: mettete modalità aereo quando tornate a casa.

Voto 6 e mezzo raggianti.