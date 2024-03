Quando cade l’Equinozio di Primavera 2024: cos’è, perché cambia giorno e non è sempre il 20 marzo L’Equinozio di Primavera 2024 si verificherà esattamente alle 04:06 (ora italiana) di mercoledì 20 marzo. La data non è sempre la stessa, ma può cadere anche il 19 e il 21. Quando si verifica questo evento, che determina il passaggio dall’inverno alla primavera, il giorno e la notte hanno (quasi) la stessa durata. Ecco perché e cosa accade esattamente durante gli equinozi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Alle 04:06 ora italiana (le 03:06 UTC) di mercoledì 20 marzo si verificherà l'Equinozio di Primavera 2024, l'evento che sancisce il passaggio astronomico tra l'inverno e la stagione primaverile nell'emisfero settentrionale (boreale), dove si trova anche l'Italia. Quest'anno, così come accaduto nel 2023, l'equinozio cade il 20 marzo, sebbene siamo soliti associare l'inizio della primavera al 21 marzo. La ragione risiede nel fatto che questo evento non cade sempre nella stessa data, ma in tre giorni distinti, ovvero tra il 19 e il 21 marzo.

Nel giorno in cui si verifica l'equinozio il giorno (o meglio il dì) e la notte hanno la stessa durata, al netto di minime differenze; il termine deriva infatti dal latino “aequinoctium” (unione di aequa e nox), che nel nostro idioma può essere tradotto come “notte uguale”. Ogni anno avvengono due equinozi: l'equinozio di primavera e quello d'autunno. Durante questi eventi l’inclinazione dell'asse terrestre si allinea con il piano dell'orbita attorno al Sole (eclittica), facendo sì che i raggi solari colpiscono i due emisferi del nostro pianeta in modo uniforme. Ciò determina una durata del dì (ore di luce) e della notte (ore di buio) quasi identiche; non a caso il Sole a mezzogiorno all'equatore, durante l'equinozio, si trova esattamente allo zenit. La Terra appare esattamente divisa in due tra luce e oscurità.

Quando si verifica l'Equinozio di Primavera 2024: data e orario

Come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI), l'Equinozio di Primavera 2024 si verificherà esattamente il 20 marzo alle 03:06 del Tempo Coordinato Universale (UTC), ciò significa alle 04:06 ora italiana. È interessante notare che durante l'ora solare – quella attuale – per l'Italia si fa riferimento al fuso orario CET (Central European Time), che corrisponde a UTC+1, cioè bisogna aggiungere un'ora al Tempo Coordinato Universale. Con l'arrivo dell'ora legale, attesa a partire da domenica 31 marzo (giorno di Pasqua) nel 2024, dal CET nel nostro e in altri Paesi si passa al fuso orario CEST (Central European Summer Time), che è UTC+2. Ecco perché l'equinozio di primavera in Italia si verifica un'ora dopo rispetto all'orario UTC e non due ore dopo.

Cos'è l'Equinozio di Primavera, il significato e cosa succede in questo giorno

L'Equinozio di Primavera è il primo dei due equinozi dell'anno ed è il momento esatto che determina il passaggio astronomico dall'inverno alla stagione primaverile. Non si tratta di un intero giorno, ma di un istante, che come indicato nel 2024 cade il 20 marzo alle 04:06 (in Italia). Ricordiamo che parliamo di stagioni astronomiche e non meteorologiche, con le quali c'è un disallineamento di circa due settimane. In altri termini, la primavera si inizia ad avvertire circa 14 giorni giorni prima dell'effettivo (e ufficiale) momento dell'equinozio. Un altro dettaglio significativo risiede nel fatto che quando si verifica l'equinozio di primavera nell'emisfero boreale, il nostro, in quello australe o meridionale avviene l'evento opposto: l'equinozio d'autunno. Ciò significa che in Australia, ad esempio, stanno per passare dall'estate all'autunno. Questo perché le stagioni tra i due emisferi sono invertite. La ragione risiede nel fatto che esse sono legate all'inclinazione dell'asse terrestre, che è all'incirca di 23,5°. I moti celesti della Terra attorno al Sole e l'inclinazione dell'asse terrestre influenzano la quantità e l'incidenza dei raggi solari che si ricevono, dalla cui combnazione scaturiscono le varie stagioni.

Come evidenziato da Space.com, che cita i dati della National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA), due volte all'anno, cioè durante gli equinozi di primavera e d'autunno, l’inclinazione del nostro pianeta si allinea con la sua orbita attorno al Sole “e la Terra non sembra inclinarsi rispetto al Sole”. In queste specifiche condizioni la stella si trova direttamente al di sopra dell'equatore ed è per questo che entrambi gli emisferi ricevono la stessa quantità di luce e di oscurità. Ne deriva che il dì (ore di luce) si equivale approssimativamente alla notte. In realtà la luce dura leggermente di più, per il semplice fatto che si ha l'alba non appena un pezzetto di disco solare spunta sull'orizzonte, mentre il tramonto avviene quando la stella sparisce dietro di esso, inoltre va tenuto in considerazione che l'atmosfera terrestre continua a riflettere la luce solare per un po' anche quando la stella è tramontata. Esistono giorni in cui dì e notte hanno effettivamente la stessa durata, condizione che gli esperti, come indicato dal Met Office britannico, indicano con “Equiluz” (luce uguale); essi si verificano un po' prima dell'equinozio di primavera e un po' dopo quello d'autunno.

Perché non cade sempre il 20 marzo e cambia giorno

Come indicato, l'Equinozio di Primavera non si verifica sempre nello stesso giorno, ma può capitare il 19, il 20 o il 21 marzo. Questa situazione curiosa è legata al fatto che l'anno siderale, cioè il tempo che impiega la Terra per compiere un giro completo attorno al Sole (moto di rivoluzione), dura esattamente 365 giorni e 6 ore. Ma il nostro calendario gregoriano ha una durata di 365 giorni, pertanto queste 6 ore di differenza vanno ad accumularsi di anno in anno facendo sfalsare le date di eventi astronomici, come appunto equinozi e solstizi. Chiaramente se non ci si mettesse una “toppa” col passare del tempo la situazione diventerebbe ingestibile; proprio per questo si decise in passato di inserire l'anno bisestile ogni quattro anni, cioè quello con il mese di febbraio di 29 giorni (come nel 2024) anziché 28. In questo modo le 6 ore moltiplicate per quattro danno un giorno in più e si pareggiano i conti tra la durata dell'anno siderale e quella del nostro calendario. Curiosamente, l'equinozio di primavera continuerà a cadere il 20 marzo fino al 2044, quando si verificherà il 19 marzo. Bisognerà attendere il 2102 per vedere un altro equinozio di primavera il 21 marzo.