L’oroscopo di oggi 19 giugno 2023: Cancro e Scorpione trionfano di emozioni forti Nell’oroscopo di oggi, lunedì 19 giugno 2023, la Luna crescente in Cancro e il Sole quadrato a Nettuno indicano confusione, data dal grande lavorio interiore. Nelle previsioni di oggi il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato la Vergine.

L'oroscopo di oggi, lunedì 19 giugno 2023, e le previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna per tutti i segni zodiacali.

C'è con una bella Luna crescente nel segno del Cancro dopo la Luna nuova di ieri. Il Sole poi oggi è perfettamente quadrato a Nettuno, e questo aspetto amplifica la confusione, il senso di perdita e anche di spaesamento.

Oggi la bellissima Luna crescente nel segno del Cancro, rende il segno fortunato il Cancro stesso e segno sfortunato la Vergine, ma solo perché confusa proprio non ci sa stare.

Ariete

La Luna storta di oggi fa emergere i sensi di colpa per esserti lasciato travolgere dagli istinti. Proprio come Damiano dei Måneskin, paparazzato a Formentera mentre limona duro con una bella bionda dopo pochi giorni dalla separazione con Giorgia Soleri. Tu dovresti sempre provare una sana mediazione tra la ragione cervellotica e i tuoi impeti passionali.

Amore appena senti profumo di sesso, il tuo cervello va in pappa.

Lavoro ad ogni stimolo tu reagisci come una molla, anche quando si tratta di litigare.

Salute: ti infervori anche quando stai giocando una tranquilla partita a burraco.

Il consiglio del giorno: la mattina fai venti minuti di allenamento funzionale per scaricare un po’ le tue abbondanti energie.

Voto 7

Toro

Torna un po’ di romanticismo grazie alla Luna a favore. Infatti, se in questo periodo sei solito dare poco peso ai sentimenti, oggi ti troverai incantato a guardare la foto dei giovani innamorati che si baciano al Politecnico di Milano e che ricordano il celebre scatto del fotografo Doisneau. Approfitta di questo mood per fare incetta di baci appassionati.

Amore: hai voglia di strafogarti, come con un gelato maxi con aggiunta di panna.

Lavoro: sei così affabile che neanche il capo riesce a rimproverarti.

Salute: tu vuoi goderti beatamente la vita con tutti i cinque sensi.

Il consiglio del giorno: preparati una cenetta estiva a base di pesce.

Voto 6

Gemelli

La sbandata della Luna nuova nel tuo segno di ieri vi ha indirizzati al sollazzo e al divertimento sfrenato. Mercurio a favore vi bacchetta, proprio come Maldini che potrebbe essere sostituito dal software Moneyball, che pare prometta risultati garantiti per il prossimo campionato. Voi dovete trovare il giusto equilibrio tra svago e i doveri che non potete dimenticare, come il cibo nel frigorifero quando partite per un lungo weekend al mare.

Amore: è la vostra attività preferita a cui non potete proprio fare a meno.

Lavoro: ricordatevi sempre di rispondere alle email, spesso basta solo un ok e premere invio.

Salute: siete dei veri festaioli dal tramonto all’alba.

Il consiglio del giorno: ricordate sempre di struccarvi prima di andare a dormire.

Voto 8

Cancro

Sei sempre molto attento agli umori di tutte le persone che incroci, e sei sempre molto disponibile per un ascolto approfondito di paturnie e malcontenti, che tu sai ben stemperare con un fresco prosecco. Con la Luna nel tuo segno tu sei un perfetto compagno che condivide e sa dare ottimi consigli. Proprio come l’armadillo di Zero Calcare, che anche nella serie ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’ spacca con la sua morale a volte rassicurante e a volte è come una cinquina che dà una bella svegliata.

Amore: lo abbracci stretto stretto per non lasciarlo mai più.

Lavoro: sei disposto ad aiutare tutti anche quando non sei specializzato nella materia in questione.

Salute: ti piace sentirti utile come l’ufficio informazioni.

Il consiglio del giorno: abbonda con il cibo della schiscetta per il pranzo da condividere con amici e colleghi.

Voto 6 +

Leone

Riesci a sorprendere tutti con questa verve altruistica che ti infonde Venere a favore, che ti rende un vero sensibilone pronto ad accorrere in soccorso di chiunque abbia bisogno. Sei proprio come il giovanissimo Gioele, che rinuncia alla vittoria in una gara di atletica per aiutare l’avversario in difficoltà. Tu ami le sfide ma devono essere sempre ad armi pare.

Amore: sei l’amante perfetto che tutti sognano di incontrare almeno una volta nella vita.

Lavoro: con te alla guida il successo è davvero assicurato.

Salute: sei splendido come le dive sulle copertine patinate e non hai neppure bisogno di trucco e parrucca professionale.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di vela per diventare un capitano di ventura.

Voto 8

Vergine

Ti senti spiazzata dalla Luna nuova, stortissima, come Linus dalla banda studentesca che suona sotto gli studi di Radio Deejay, disturbando la trasmissione Deejay chiama Italia. Tu che hai già Mercurio contro e fatichi a mantenere in piedi la tua rinomata routine, vuoi unicamente non essere interrotta da chiacchiere leggere perché il rischio è di perdere il già precario filo del discorso. Tu hai proprio bisogno di un po’ di ‘vacanza’ mentale.

Amore: ti poni dei dubbi amletici che pensi di risolvere con una margherita facendo m’ama, non m’ama.

Lavoro: sei ormai certa che i tuoi risultati, quando sono buoni, siano in mano al puro caso.

Salute: con questo meteo imprevedibile rischi di uscire di casa ancora con il piumino invernale.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘Come diventare ricchi’ che da consigli interessanti su come gestire i propri soldi.

Voto 6 –

Bilancia

La notizia che una femmina di coccodrillo si sia auto-riprodotta ti ha un po’ messo in crisi, oggi che hai la Luna storta che mette in dubbio il concetto di amore di coppia. Tu che hai Venere nel tuo segno l’unico modo di amare e di moltiplicarsi è insieme alla tua dolce metà. Ami profondamente la vita a due e non rinunceresti per nulla al mondo.

Amore non puoi fare assolutamente a meno di dolcissime notti infuocate.

Lavoro sei un mix infallibile di grande arguzia e passione che sono proprio il cocktail per il successo.

Salute: fai collezione di complimenti da mattina a sera. Sei incredibilmente meravigliosa.

Il consiglio del giorno: prepara una cenetta a lume di candela per la tua dolce metà.

Voto 8

Scorpione

Sono certa che oggi sei molto stupito nel sentire il tuo cuoricino riprendere a palpitare pieno di emozioni, come gli scienziati dell’Ocean exploration Trust, pieni di meraviglia quando hanno avvistato una medusa gigante a millequattrocento metri di profondità. La Luna a favore risveglia i tuoi istinti, e soprattutto il tuo sesto senso di amante conturbante, che pensavi fossero ormai tombati da Venere e Marte contro. Tu devi assolutamente approfittare di questo momento per entrare subito in azione.

Amore: sei tutto un fremito di emozioni.

Lavoro: sei troppo preso dall’amore oggi per poterti applicare.

Salute: tutto l’impegno lo metti ad amoreggiare con chi ti capita a tiro.

Il consiglio del giorno: riguarda il film romantico anni ottanta ‘Ghost’.

Voto 7

Sagittario

Sei disorientato come i fenicotteri rosa in Emilia Romagna. La Luna nuova di ieri in opposizione al tuo segno ti ha finalmente obbligato ad una pausa riflessiva. Ti sei quindi trovato a fare un bel resoconto come l’antipatica dichiarazione dei redditi fatta dal commercialista. Lo so che per te è una vera scocciatura ma ogni tanto ti tocca.

Amore: chiedi un time out alla tua irrefrenabile voglia di sesso

Lavoro: sei stressato da tutti gli impegni e gli arretrati.

Salute: sei così in dubbio su cosa fare che ti muovi scoordinato come una pallina di un flipper.

Il consiglio del giorno: fai meditazione all’alba per ritrovare il tuo ‘centro’.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Ti senti solitario come il bot di intelligenza artificiale che gioca ‘da solo’ a Minecraft. Oggi hai proprio la Luna stortissima e eviti le relazioni interpersonali come gli aumenti delle tasse. Al momento non vuoi assolutamente essere scocciato da inutili chiacchiericci. Pretendi unicamente trasparenza e essere allertato solo quando le questioni si fanno ‘serie’.

Amore: al momento è un argomento poco produttivo.

Lavoro: non hai alcun intenzione di impegnarti in lavoro ‘extra’.

Salute: tu pretendi assoluta comodità come il tuo letto con lenzuola di seta e materasso ergonomico.

Il consiglio del giorno: regalati un vestito con lo sconto dei pre-saldi.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Lo so che invidi parecchio il dritto del tennista Carlos Alcaraz da centoottantasette chilometri all’ora. Tu che sei sfiancato da Marte in opposizione e vedi le tue energie sciogliersi come un ghiacciolo all’amarena al sole, desideri profondamente vedere qualche piccolo miglioramento. Se il fisico al momento non risponde come vorresti, dovresti puntare tutto sulla mente che con Mercurio dalla tua ti permette di risolvere il cubo di Rubik in pochi secondi con una sola mano. Capito?

Amore: ti senti fermo ai blocchi di partenza.

Lavoro: quando si tratta di strategie intelligenti, tu sei assolutamente imbattibile.

Salute avresti bisogno di un soggiorno in una località calda con frutta tropicale e servizio all inclusive.

Il consiglio del giorno: rileggi i classici come ‘Dieci Piccoli Indiani’ di Agatha Christie.

Voto 6 –

Pesci

Alla notizia che in un food truck a Milano si può pagare con i soldi del Monopoli, voi che avete Mercurio contro potreste addirittura credere che l’Italia abbia deciso di cambiare la ‘divisa monetaria’ ufficiale. Ogni volta che i vostri punti saldi sono messi in discussione voi vi sentite come su una imbarcazione alla deriva. Se vi piace vagare nella vostra fantasia, la realtà per voi deve essere un porto sicuro.

Amore: la vostra idea di amore purtroppo non corrisponde alla realtà.

Lavoro: per voi è impossibile concentrarvi per più di due minuti su un argomento.

Salute: vi sentite sovreccitati dalle caotiche palestre, per voi è consigliabile la calma di un bosco incontaminato.

Il consiglio del giorno: andate al mare a cercare conchiglie sul bagnasciuga.

Voto 6 –