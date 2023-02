L’oroscopo di oggi 17 febbraio 2023: Pesci e Scorpione super creativi Nell’oroscopo del girono di oggi, venerdì 17 febbraio 2023, la Luna in Capricorno dona fattività e concretezza alle tante emozioni creative date da una Venere molto sollecitata. Ottimo per i segni d’acqua, soprattutto Scorpione e Pesci.

L'oroscopo di oggi, venerdì 17 febbraio 2023, e previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Venere è sempre più vicina al sestile con Plutone dopo essersi congiunta a Nettuno. È molto sollecitata, cosa ottima anche per stimolare la creatività, soprattutto dei segni d'acqua.

Con la Luna ancora oggi nel segno saturnino del Capricorno, direi che il segno zodiacale fortunato sia il Capricorno stesso, mentre il segno sfortunato la Bilancia che sente anche avvicinarsi l'opposizione di Venere (da martedì prossimo).

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Non conosci alcun freno fisico e mentale, come chi va in sauna e apre soddisfatto l’asciugamano, mostrando tutte le grazie. Sei perfetto per partecipare alla Bicycle Race in onore dei Queen, dove tutti pedalano nudi come mamma li ha fatti. Questo si che è proprio il tuo genere di habitat naturale.

Amore: se non ha un minimo di apporto fisico per te non vale.

Lavoro: respingi tutti i colpi, come Djokovic sul campo da tennis.

Salute: ti piace mostrarti in tutto il tuo splendore, come il David di Donatello.

Il consiglio del giorno: leggi le curiosità sessuali degli animali su Focus.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

Se Mercurio contro ti infastidisce parecchio, perché ti senti bloccato nel far procedere questioni per te importanti, ci pensa oggi la Luna a favore insieme a Venere, a rincuorarti. Proprio con un bel caffè latte che, oltre ad essere buonissimo e perfetto in qualsiasi situazione e stagione, pare sia entrato a far parte dei super food, perché dà un apporto energetico sorprendente e attenua la fame nervosa. Ecco, tu caffè latte tutti i giorni.

Amore: ti diletti in dolcezze e tenerezze appena hai un minutino libero.

Lavoro: non è un buon momento per stilare contratti a lungo termine.

Salute: ti piace sentirti sempre utile come il tutto fare che sistema lavandino, finestra e dà una pennellata alle righe nel corridoio.

Il consiglio del giorno: acquista una cassetta degli attrezzi professionale.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

L’ironia, con Mercurio a favore, fa da padrona, tanto che riuscireste a raccontare barzellette sconce, che vi suggerisce Marte, anche a un funerale, perché sempre iper certi che ci sia sempre bisogno di stemperare le tensioni. Siete capaci di smorzare i toni, proprio come Valentina Barbieri che realizza una parodia molto divertente sul presunto litigio tra Chiara e Fedez. Situazioni come queste sono per voi davvero ghiottissime, per fare subito cinque minuti di super show.

Amore le poesie d’amore non riuscite proprio ad impararle a memoria.

Lavoro: siete i fautori di tutti i nomignoli dei colleghi, ovviamente anche del capo.

Salute: vi sentite leggerissimi con la voglia di divertirvi a suon di battutine.

Il consiglio del giorno: guardate 2001: Odissea nello Spazio, per far addormentare in cinque minuti il vostro partner.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti rallegri ogni volta che vedi coppie felici che sanno perfettamente collaborare, sia in casa che al lavoro, perché Venere ti fa credere che l’amore non abbia né ruoli fissi né confini. Sono certa che hai adorato lo spot della Dunkin’ Donuts, andato in onda al Super Bowl, con Jennifer Lopez e Ben Affleck che hanno saputo creare un siparietto di coppia tenero e super divertente. Tu vivi proprio in un romanzo rosa.

Amore: potresti scrivere un’intera enciclopedia sull’argomento.

Lavoro: conservi tutti i segreti personali dei colleghi che stai schedando in ordine alfabetico.

Salute: il tuo sorriso mette tutti di buon umore.

Il consiglio del giorno: informati sul corso di laurea in psicologia.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Hai sempre bisogno di leggerezza, anche se non lo ammetti, perché sotto sotto accusi un po’ che Venere non ti faccia splendere come la palla disco. Infatti, ti piace moltissimo l’approccio del professore Vincenzo Schettini, che divulga la conoscenza della fisica, una materia di certo non semplice, sui social attraverso la musica. Ti piace divertirti imparando.

Amore: voi sempre essere adorato come La Rosa del Piccolo Principe.

Lavoro: per discutere con te ci vuole davvero tantissima pazienza.

Salute: metti sempre la tua grinta quando corri a perdifiato sul tapis roulant in palestra.

Il consiglio del giorno: scegli già la meta delle tue vacanze estive per essere certo di trovare posto.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Dai sempre una certa importanza a tutto ciò che è concreto e a quando la teoria diventa pratica, perché ispirata da una Luna molto fattiva. Sono certa che non ti è sfuggita la notizia di Robotor, il robot ‘Michelangelo’ guidato da un’intelligenza artificiale che realizza meravigliose sculture in marmo di Carrara. Tu per questo genere di cose perdi proprio la testa.

Amore: ti fingi pure allergica.

Lavoro: tieni sempre tutti in ordine, per fortuna che ci sei tu!

Salute: la prova bikini al momento la rimandi al 2024

Il consiglio del giorno: inizia a seguire il profilo della Nasa su Instagram.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Siccome sei sempre in movimento e piena di entusiasmi, con Marte che ti spinge ad essere sempre più spericolata, a volte dovresti proprio ricomporti un pochino, anche se questo tuo look da Milla Jovovich in Resident Evil ti calza proprio a pennello. L’esempio da seguire è certamente quello di Rihanna, che aggiusta il trucco con i suoi prodotti Fenty anche durante la sua performance dell’Half Time del Super Bowl. Ti assicuro che ti bastano solo due secondi di tempo e di attenzione.

Amore pretendi emozioni che tolgono il fiato.

Lavoro sei così dinamica, che anche la pausa pranzo tu la fai in piedi, ascoltando una call e inviando una email.

Salute: sei capace di fondere l’orologio contapassi per il troppo utilizzo.

Il consiglio del giorno: impara a mettere l’eye-liner con il pennellino.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Se fino a qualche tempo fa la notizia che l’azienda coreana Deep Brain ha realizzato un software che permette di parlare con i morti ti avrebbe gasato un casino, ora che hai Mercurio contro lo leggi distratto come le vecchie Free press in Metro. Tu ti smuovi solo per bisogni basici, come spendere ore abbracciato fisicamente al tuo partner e sussurrare dolci frasi lette sui bigliettini dei Baci Perugina. Praticamente ti godi la vita.

Amore: il tuo frigorifero è pieno di baci super passionali.

Lavoro: i conti al momento proprio non tornano.

Salute: sei più in forma di Lorella Cuccarini.

Il consiglio del giorno: acquista i peluche con i cuori di San Valentino che sono già al cinquanta percento di sconto.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sei assolutamente certo che con grande probabilità il tuo partner ideale si possa trovare unicamente nella galassia gemella scoperta di recente della Nasa. Con Venere in opposizione sei molto scoraggiato sull’attuale situazione sentimentale ma ti assicuro che il tuo cuoricino a brevissimo sarà nuovamente colmo di passioni travolgenti. Non ne dubitare.

Amore: tu non lo sai ancora ma hai già un appuntamento fisso tutti i giorni a partire da settimana prossima.

Lavoro: sei pieno di capacità ti manca solo di metterle in pratica.

Salute: sei infastidito da quei centimetri di benessere sul tuo girovita.

Il consiglio del giorno: segui i tutorial di Clio Makeup per far risaltare il tuo sguardo intelligente.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sei sempre molto sicuro di te stesso, perché Venere ti dà grandissimo benessere psicofisico. Sei desiderato come l’Italia che trionfa come meta più richiesta per l’estate 2023 alla recente fiera BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Al momento non puoi davvero desiderare altro.

Amore: sei il perfetto fidanzato da presentare alla zia.

Lavoro: pretendi che tutte le tue dichiarazioni siano filmate come in un reality.

Salute: ti senti sempre grande protagonista, e giri sempre il tuo profilo migliore a favore di telecamera, anche quando non c’è.

Il consiglio del giorno: regalati il treppiedi che sorregge il telefono per le dirette sui social.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei sempre spronato da ottimi propositi, grazie a Mercurio che fa viaggiare i tuoi pensieri sempre verso azioni rivolte alla collettività. Proprio come l’iniziativa dell’AS Roma, che in cambio di una donazione di plasma offre biglietti gratuiti per lo stadio. Tu sai sempre come unire l’utile al dilettevole.

Amore: sei un amante intrigante e pieno di sorprese.

Lavoro sei sempre a favore dei colpi di genio.

Salute non rinunci mai ad un’oretta di allenamento all’aria aperta.

Il consiglio del giorno: porta sempre con te un quadernetto su cui annotare tutte le fantastiche idee che ti vengono in mente.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Il vostro occhio estetico è davvero super sviluppato con Venere nel vostro segno. Siete in assoluto i massimi esperti di bellezza e armonia, tanto che siete stati sicuramente voi ad aver consigliato le grafiche vintage, molto apprezzate dal pubblico, nella nuova Ferrario SF-23 di Leclerc. Attendo anche le vostre dritte per il guardaroba per la prossima primavera estate, ok?

Amore: è in assoluto l’unione delle anime e decisamente meno quella dei corpi.

Lavoro: portate avanti idee che verranno comprese solo dai ‘pronipoti’.

Salute: gli addominali scolpiti sono per voi un mito dell’antica Grecia.

Il consiglio del giorno: fate un corso di disegno realistico .

Voto 6 e mezzo