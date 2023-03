L’oroscopo di oggi 16 marzo 2023: Cancro e Scorpione aperti alla creatività Nell’oroscopo di oggi, giovedì 16 marzo 2023, il segno fortunato è il Toro e il segno sfortunato la Bilancia. La rottura tra Venere e Plutone è ancora forte, ma anche la congiunzione tra il Sole e Nettuno in Pesci. Le grandi innovazioni e i cambiamenti prevedono la rottura di qualcosa prima.

L'oroscopo di oggi, giovedì 16 marzo 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle per questa giornata.

Il Sole è perfettamente congiunto a Nettuno e Mercurio (ma la prima congiunzione è molto più importante), mentre la Venere è perfettamente quadrata a Plutone. Sembra indicare che nulla possa crearsi di magico senza rompere una parte di quello che c'è.

Con la Luna in Capricorno per oggi, in fase calante, il segno fortunato è il Toro e il segno sfortunato la Bilancia, anche se vede la luce!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Possiamo dichiarare senza alcun dubbio che tu sei il vero sex symbol dello zodiaco, proprio grazie a Marte. Sprizzi energia erotica da tutti i pori, che puoi usufruire come un super potere per conquistare qualsiasi possibile preda, o come faceva Alberto Tomba nelle gare di sci degli anni Novanta, per intimidire i suoi avversari. Sei davvero invincibile in tutti i campi.

Amore: sei un vero maestro di Kamasutra.

Lavoro: puoi sempre contare sui colpi di fortuna.

Salute: sei forzuto e buono come Superman.

Il consiglio del giorno: vai al cinema a vedere John Wick 4.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Le tue capacità razionali sono super esaltate da Mercurio a favore. Esattamente come quelle di Jenna Ortega che ha confidato, di recente, di aver messo mano alla trama della celebre serie Mercoledì, sfidanto anche il mitico Tim Barton, per garantire un senso logico alla storia. Tu correggi senza scrupoli anche il professore.

Amore: la passione ha il sapore di un panino alla porcheria a mezzanotte: delizioso.

Lavoro: sei più dedicato al lavoro di Stakanov.

Salute: con la sola determinazione puoi superare il record di sollevamento pesi.

Il consiglio del giorno: sono ritornati in voga i sieri alla bava di lumaca, da provare subito.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete degli inguaribili Re della festa, e dei fantastici ballerini, proprio com Ilary Blasi scatenata alla festa della piccola Isabel. Marte nel segno vi conferisce la forza infinita della fusione nucleare, che vi permette di essere dei veri prezzemolini a feste e eventi h24.

Amore i vostri baci sono pieni di passione ardente.

Lavoro: il vostro mood è come quello di una cicala d’estate.

Salute: vi allenate solo in giochetti a due con il tuo partner.

Il consiglio del giorno: siete così belli che potete permettervi il tailleur con gli shorts, il must have di stagione.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti piacciono gli argomenti da vero intellettualoide, come lo spettacolo ‘Lazarus’ di David Bowie, che Manuel Agnelli porterà al teatro Bonci di Cesena. Da quando hai Mercurio a favore ti diletti solo a giochi di logica, letture impegnatissime, trattati di matematica e il cinema d’essai.

Amore: sei allergico come al polline in Primavera.

Lavoro: sei a pieno regime e segui perfettamente la tua tabella di marcia.

Salute: prepara le scarpette da ballo, perché tra poco potrai finalmente scatenarti.

Il consiglio del giorno: prova il filtro realistico Bold Glamour che va tanto in voga su Tik Tok.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Senti che questo è il momento giusto per meritarti una festa con Saturno, che finalmente si è tolto dall’opposizione. Pretendi di essere celebrato a sorpresa, come James Martin alla cerimonia degli Oscar. Sei così adorato da tutti che non dovrai attendere molto.

Amore: sei un vero esperto in materia.

Lavoro: sei il collega adorato da tutti in ufficio.

Salute: sei più sexy di Chris Hemsworth.

Il consiglio del giorno: regalati un weekend sulla neve a Cervinia.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

I tuoi commenti sono decisamente pungenti con Saturno contro, e neppure la Luna favorevole di oggi riesce ad addolcirti. Ti puoi scatenare come una perfetta maestrina, con osservazioni acide come un succo di limone, mentre guardi la foto di Chiara Ferragni che mostra un look irriverente, total lingerie, tra le strade di Milano. Tu faresti indossare a tutti grembiulino nero e colletto bianco.

Amore: il tuo cuoricino inizia a sentire profumo di Primavera.

Lavoro: le imprecisioni ti fanno sempre venire l’orticaria.

Salute: puoi allenare la tua pazienza andando in auto all’ora di punta.

Il consiglio del giorno: per il tuo nuovo hairstyle affidati ai professionisti invece di decolorare i tuoi capelli in casa.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Di certo sei molto incuriosita dai sentimenti buoni che ispirano Lady Gaga a soccorrere un fotografo in difficoltà, mentre solca il white carpet agli Academy Awards. Venere è ancora in opposizione, e oggi che hai la Luna storta non hai alcuna intenzione di comportarti da brava ragazza, ma che tu ci voglia credere o no, il trend sta proprio per cambiare.

Amore sei ancora in regime alimentare senza zuccheri.

Lavoro sei integerrima e poco collaborativa con tutti, meglio non chiederti alcun favore.

Salute: metti in mostra i tuoi addominali scolpiti già pronti per la bella stagione.

Il consiglio del giorno: acquista un reggiseno fashion in pelle nera.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Le tue idee sono sempre geniali, grazie a Mercurio a favore. Sono certa, anzi certissima, che la con la tua verve decisamente ironica, stile inglese, tu possa essere il vero ideatore della nuova versione ‘dark’ di Lol, che stanno testando i cugini d’oltralpe, dove vengono spaventati e non possono emettere alcun gridolino di terrore. Vero?

Amore: dietro la porta della camera da letto scateni tutta la tua dolcezza.

Lavoro: frequenti solo i salotti privati del gotah della finanza.

Salute: hai la serenità di chi sa di poter ottenere proprio tutto dalla vita.

Il consiglio del giorno: scrivi una libro di barzellette e freddure.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Non ti stupisce affatto la notizia che i bagnini siano ricercatissimi per la prossima estate. Infatti, tu che hai Marte contro, scarsissime energie e poca attenzione a causa di Mercurio, sei certo che per te sia un mestiere davvero impossibile. Tu al massimo di accomodi sul lettino, all’ombra di un ombrellone, con un cocktail in mano.

Amore: sei più sdolcinato di un cantante neomelodico.

Lavoro: per te è una vera faticaccia.

Salute: sei perfetto anche senza alcuna frequentazione in palestra.

Il consiglio del giorno: scopri tutti i super poteri della spirulina.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Tornano le tue grandi capacità di leadership, grazie a Saturno e Mercurio a favore. Ti senti come super Samantha Cristoforetti sul palco, davanti a centinaia di studenti per le sue lezioni spaziali. Ti senti nuovamente al top.

Amore: sotto sotto sei un vero tenerone.

Lavoro: le tue capacità da business sono al massimo.

Salute: le tue sinapsi sono più rapide di un computer quantistico.

Il consiglio del giorno: fai la laminazione alle sopracciglia.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sono certa che hai molto apprezzato i look di Rihanna agli Oscar, che ha saputo rivoluzionare totalmente il modo di vestire delle donne incinte, mettendo in risalto la pancia ed esaltando il sex appeal. Tu che di bellezza te ne intendi, con Venere a favore le dai un dieci e lode.

Amore è come uno spuntino goloso, non sai mai dire di no.

Lavoro sei come un giudice corretto ma molto generoso.

Salute con il tuo charme irradi tutta la stanza come le luci allo strobo in discoteca.

Il consiglio del giorno: organizza una scampagnata con la bicicletta muscolare.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete capaci di programmare i tour come una delle migliori agenzie turistiche, con Mercurio nel vostro segno che vi conferisce grande precisione e amore per i dettagli. Infatti, potreste essere stati proprio voi a organizzare tutto il viaggio on the road da Miami all’Alaska di Cesare Cremonini. Coltivate questa vostra voglia di viaggio che pensavate aver perso.

Amore: vi piace gongolarvi nelle emozioni.

Lavoro vi piace avere tutto sotto controllo.

Salute: vi allenate con indovinelli e parole crociate.

Il consiglio del giorno: acquistate le friulane fashion per la primavera.

Voto 7 e mezzo