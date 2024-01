Oroscopo di domani 16 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, martedì 16 gennaio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Siamo reduci da una notte di sogni ed emozioni intense con la Luna in Pesci che è stata congiunta a Nettuno, ma poi si sposterà in Ariete, a mantenere alti gli ideali: il segno fortunato è il Sagittario, mentre il segno sfortunato la Bilancia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, martedì 16 gennaio 2024, dopo una notte con la Luna in Pesci, segno del sogno, e congiunta a Nettuno, si torna solo un pochetto coi piedi per terra. Infatti se è vero che la Luna passa in Ariete già nelle prime ore della mattinata, in compenso il Sole continua a lasciarsi sostenere e amplificare nelle emozioni sempre da Nettuno. I progetti sono ampi, potenti e (speriamo anche) etici. Il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato la Bilancia.

Ariete

Amore: come una caramella gommosa.

Lavoro: vorresti risolvere tutto schioccando le dita come Mary Poppins.

Fortuna: ti rimbocca le coperte per i tuoi riposini.

Il consiglio del giorno: power nap dopo pranzo.

Voto: 6 e mezzo full service.

Toro

Amore: ti avvolge anima e corpo.

Lavoro: grandi capacità che vengono sottolineate e premiate da tutti.

Fortuna: sei così buono che ti piace pure condividerla.

Il consiglio del giorno: studia il percorso della Parigi Dakar, magari potresti decidere di tentarla in futuro.

Voto 8 e mezzo indispensabile.

Gemelli

Amore: rispolverate le tecniche di corteggiamento.

Lavoro: i problemi potrebbero affiorare come i ravioli nella pentola di cottura.

Fortuna: non potete contare unicamente sui fattore ‘c’.

Il consiglio del giorno: optate per una dieta detox.

Voto 6 e mezzo propositivi.

Cancro

Amore: ti interessa come un orso in letargo.

Lavoro: provare ad ingegnarti sarà come risolvere uno degli indovinelli della Sfinge.

Fortuna: ti consola con una buona tazza di cioccolata con panna.

Il consiglio del giorno: contatta un’agenzia di viaggi per proposte di tour per quest’estate.

Voto 5 e mezza scorbutico.

Leone

Amore: perfettamente allineato alle tue necessità.

Lavoro: puoi chiedere la promozione al capo.

Fortuna: è un’ottima spintarella per farti puntare al massimo.

Il consiglio del giorno: trucco e parrucco, perfetti per affrontare questa giornata sotto ai riflettori.

Voto 8 al primo posto.

Vergine

Amore: l’allenamento qui è fondamentale.

Lavoro: i tuoi riflessi scattanti ti fanno controbattere su qualsiasi scocciatura.

Fortuna: abbinata alla tua visione del mondo è un mix incredibile.

Il consiglio del giorno punta in alto senza alcun indugio.

Voto 8 e mezzo travolgente.

Bilancia

Amore: è sempre un’ottima spalla.

Lavoro: la calma sarà la tua buona consigliera.

Il consiglio del giorno: appuntamento dall’osteopata per fare la ‘convergenza’ annuale.

Voto 6 – e molta attenzione.

Scorpione

Amore: un mix di tenerezze e bollenti spiriti.

Lavoro: hai sempre la proposta giusta al momento giusto.

Fortuna: la puoi tranquillamente considerare una delle tue skills.

Il consiglio del giorno: presentati sempre con una stretta di mano dal piglio sicuro.

Voto 8 e mezzo regale.

Sagittario

Amore: sei una vera potenza.

Lavoro: ti applichi con sorriso e allegria.

Fortuna: modera i tuoi eccessi.

Il consiglio del giorno: pronto a organizzare il party del secolo.

Voto 7 e mezzo con tanta voglia di vivere.

Capricorno

Amore: troppo focoso.

Lavoro: ricorda che il capo sa sempre come tenere i nervi saldi.

Fortuna: ti aiuta a mettere il giusto limite.

Il consiglio del giorno: regalati un momento di relax come un tè caldo e biscottini a merenda.

Voto 7 – per i modi.

Acquario

Amore: è un continuo crescendo.

Lavoro: ti applichi con grandissima passione.

Fortuna: per te risiede nel folto gruppo di contatti e persone che conosci.

Il consiglio del giorno: inserisci un’ora di volontariato tra i tuoi impegni settimanali.

Voto 8 con voglia di condividere.

Pesci

Amore: vi stuzzica sempre l’idea.

Lavoro: pronti a grandi e importanti performance.

Fortuna: mette lo sprint al vostro allenamento.

Il consiglio del giorno: avanti tutta senza indugio.

Voto 8 + attivissimi.