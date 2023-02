L’oroscopo di oggi 16 febbraio 2023: Acquario e Bilancia hanno grandi progetti Nell’oroscopo di oggi, giovedì 16 febbraio 2023, il segno fortunato è il Toro e il segno sfortunato il Sagittario. La Luna è in Capricorno ma soprattutto il Sole è congiunto a Saturno. Saturno e i suoi valori sono molto forti: indipendenza, ma anche voglia di mettersi in gioco.

L'oroscopo di oggi, giovedì 16 febbraio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. C'è una congiunzione perfetta tra il Sole e Saturno al 27simo grado del segno dell'Acquario.

Questo segno, nonostante la fama da grande libero dello Zodiaco, ha in sé una buona parte saturnina. Quindi, prepariamoci a grandi progetti, soprattutto per le terze decadi di Gemelli, Acquario e Bilancia.

Con la Luna che è sempre più vicino alla fine del suo percorso mensile, e oggi calca i gradi del segno del Capricorno, direi che il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato il Sagittario.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Hai la verve di Fiorello, che ironizza sulla querelle che ha travolto la direzione Rai dopo il festival di Sanremo definendola ‘Sindrome Rosa Chemical’. Non temi assolutamente di essere troppo diretto e pungente, con Marte che ti dà il coraggio di esprimerti allegramente su tematiche scomode. Ti basta un sorrisetto malizioso per essere subito perdonato.

Amore: le dichiarazioni d’amore sono suggellate da baci appassionati.

Lavoro: riesci a far accettare gli errori anche al capo.

Salute: sei super sexy, anche con la tuta lisa dell’Adidas.

Il consiglio del giorno: leggi i fumetti di ‘Zerocalcare’.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Potresti lasciarti andare a dichiarazioni compromettenti oggi, con la Luna a favore che ti suggerisce grandi slanci. Occhio, perché con Mercurio contro, potresti risultare fuori luogo, come Gino Paoli che sul palco del festival di Sanremo racconta aneddoti sconvenienti sul suo amico Little Tony. Ricorda che le confidenze bisogna farle solo agli amici più cari.

Amore: lo vuoi assaggiare in tutti i gusti, come il gelato nel laboratorio artigianale.

Lavoro: siccome non sei il primo della classe, non alzare la mano per intervenire.

Salute: sei sempre un praticone molto attivo.

Il consiglio del giorno: impara a fare il lievito madre in casa.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Non avete alcuna voglia di porvi limiti che siano fatti o parole, perché pensate di essere invincibili, con Mercurio e Marte che vi supportano in tutte le vostre bravate. Il rischio per voi è di rimanere appesi come il tredicenne agganciato alla sbarra del passaggio a livello in provincia di Torino, e salvato con un rocambolesco recupero dai Carabinieri. Con la Luna storta, dovete però avere almeno un po’ di amore per voi stessi.

Amore approcciatelo come un appassionante gioco di società.

Lavoro: impossibile tenere a freno la vostra lingua sempre più polemica.

Salute: rilassarsi sul divano vi mette più in crisi che entrare nei fatidici ‘anta’.

Il consiglio del giorno: siccome avete grande capacità comunicativa, provate a scrivere un sonetto romantico in pentametri giambici.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sei capace di trovare romanticismo come l’acqua nel deserto, perché sempre spronato da una meravigliosa Venere a favore. Infatti, sei tra i pochi che sanno dove si trova la casa di Dante, da poco messa in vendita, dove il sommo poeta ha incontrato per la prima volta la sua grande musa ispiratrice: Beatrice. Stai quasi pensando che quello potrebbe essere proprio il tuo nido d’amore ideale, vero?

Amore: lo accogli sempre a braccia aperte.

Lavoro: basta la tua presenza per mettere tutti d’accordo.

Salute: sprigioni grazia da tutti i pori.

Il consiglio del giorno: fai ricerche sul kamasutra, e focalizzati sui concetti karmici più che sulle posizioni.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

La tua capacità logica e razionale è ristretta, come le stanze d’affitto per studenti nel centro di Milano. Mercurio lede la comunicazione, facendoti dire o troppo o troppo poco. Infatti, potresti essere stato proprio tu a scrivere l’annuncio, finito su tutte le prime pagine dei giornali, del posto letto in cucina da condividere con il gatto nel capoluogo meneghino. Nel dubbio ricorda che il silenzio è sempre d’oro.

Amore: a volte pretendi un po’ troppo dal tuo partner.

Lavoro: sei sempre pronto ad azzardi, come Rosa Chemical sul palco dell’Ariston.

Salute: iscriviti subito a un corso di Thai box, per scatenare tutta la tua grinta.

Il consiglio del giorno: rileggi tutti i bigliettini dei Baci Perugina che ti sei scofanato a San Valentino

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Forse stai realizzando che anche tu avresti bisogno di un restyling, perché con Venere in opposizione hai perso un po’ di smalto. Segui questo tuo istinto spronato dalla Luna a favore per guardare tutti i consigli di Aldo Signoretti, uno dei più bravi e mitici beauty e hair stylist di Hollywood. Per farti capire, è stato proprio lui ha dare quel twist da nomination agli Oscar agli attori del film Elvis. Puoi fidarti ciecamente.

Amore: per te è senza senso, come le borsette minuscole in cui non entra neppure il cellulare.

Lavoro: meglio che tutti ti lascino lavorare in pace. Non vuoi distrazioni.

Salute: il massimo è scaldarti con la termocoperta sotto al piumone.

Il consiglio del giorno: vai a vedere ‘Marcel the Shell" al cinema.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Dovresti sfruttare Mercurio a favore per ragionamenti di un certo spessore, e Marte che ti da grande grinta per esprimerti in modo chiaro e deciso, invece di essere sempre imprevedibile ed energica, come una pallina di un flipper. Prendi ispirazione dalla dedica del grande giornalista Vincenzo Mollica, che con poche ma chiare parole descrive la meravigliosa carriera del neo vincitore di Sanremo Marco Mengoni. Un vero esempio da appendere in bella mostra sulla porta del frigorifero.

Amore sei una sexissima ribelle.

Lavoro vuoi sempre tutto e subito, come il servizio in camera appena sveglia.

Salute: il risultato dopo ore trascorse in palestra a scolpire i tuoi muscoli è da mettere in bella mostra.

Il consiglio del giorno: acquista un intimo coordinato da far intravedere sotto la camicetta.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Hai la stessa capacità mnemonica, a causa di Mercurio Contro, di Eros Ramazzotti sul palco dell’Ariston, che è riuscito a dimenticare anche le parole di uno dei suoi più grandi successi: Un’emozione per sempre. Infatti, sono proprio le emozioni a darti alla testa con Venere a favore, e tu proprio non sai pensare ad altro. Ti assicuro che va benissimo così.

Amore: il tuo cuoricino trabocca, come la vasca da bagno quando è troppo piena.

Lavoro: le strategie da Risiko le hai proprio dimenticate.

Salute: il tuo ciuffo è sempre composto, come quello dei playmobil, anche di prima mattina appena sveglio.

Il consiglio del giorno: prepara una cenetta luculliana, perché l’amore passa anche dallo stomaco.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sei davvero molto diffidente quando si parla di amore e di sentimenti, con Venere contro che ti impedisce di vedere il lieto fine. Infatti, alla notizia delle presunte voci sulla separazione tra Harry e Megan, tu alzi subito il dito ed esclami ad alta voce: ve l’avevo detto io! Con Mercurio dalla tua, sei anche già pronto a fare i calcoli per la buon’uscita della Markel che dovrà sborsare il buon re Carlo. I conti ultimamente hanno pet te un certo appeal.

Amore: lo tieni felicemente a debita distanza.

Lavoro: il tuo obiettivo è di veder crescere solo il tuo guadagno personale.

Salute: sei campione di frecciatine fastidiose.

Il consiglio del giorno: prenota un massaggio rilassante, ne hai proprio bisogno.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Punti tutto su bellezza, charme e prestanza fisica e con la luna nel tuo segno, vuoi assolutamente puntare in alto. Infatti ti chiedi come mai non sei stato chiamato proprio tu per fare il protagonista o la protagonista della serie 1923. Praticamente ti paragoni alle star immortali Helen Mirren e Harrison Ford. La tua autostima è davvero alle stelle.

Amore: ti scateni appena si chiude la porta della camera da letto.

Lavoro: pretendi che tutto ti sia dovuto per diritto di nascita.

Salute: non hai assolutamente bisogno dei filtri di bellezza del telefono, sei già meraviglioso così.

Il consiglio del giorno: fai una passeggiata a cavallo tra le colline della maremma.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Hai il piglio di quelli che hanno una soluzione a qualsiasi dramma o difficoltà, perché sempre supportato da Marte e Mercurio. Anche la cantante Arisa avrebbe bisogno di un tipo come te, che la ricompone subito quando si lascia andare a scoramenti in diretta durante il programma ‘Amici’. Tu, invece di consolarla, sei prontissimo a fornirle una tabella di marcia serratissima su cose che dovrà fare nei prossimi sei mesi per convincere Amadeus a riammetterla al prossimo Sanremo. Tu sei sempre attivo e non ti abbatti mai.

Amore: il tuo fascino passa anche dalle risate che fanno sempre centro.

Lavoro adori improvvisare e trovare soluzioni geniali all’ultimo minuto.

Salute con le tue scarpette da corsa, sempre ai piedi, puoi tutto: dal red carpet, alla passeggiata nei boschi.

Il consiglio del giorno: acquista un’amaca matrimoniale da appendere in salotto.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Ai sentimenti voi date sempre una certa importanza, con Venere nel vostro segno. Attenzione, perché poteste un po’ esagerare, tanto da pensare che tutte le rocambolesche avventure della famiglia Corona composta da padre Fabrizio, madre Nina e figlio Carlos potrebbero diventare una nuova serie su Amazon Prime intitolata: ‘The Coronas’. In un attimo siete volati mentalmente a Hollywood per trovare regista e produttore.

Amore: le tue dichiarazioni d’amore sono da film di Hollywood.

Lavoro: vi lanciate in voli pindarici più creativi sei film di Myazaki.

Salute: ti impegni sempre poco anche quando si tratta di effusioni sotto le coperte.

Il consiglio del giorno: guarda i video dei panda che si spostano rotolando, potrebbe esserti di ispirazione.

Voto 6 e mezzo