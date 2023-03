L’oroscopo di oggi 15 marzo 2023: Pesci e Sagittario sognano in grande Nell’oroscopo del giorno di oggi, mercoledì 15 marzo 2023, il segno fortunato sono i Pesci, mentre il segno sfortunato il Cancro. Con la Luna in Sagittario e tanti pianeti vicini a Nettuno in Pesci, direi che l’idealismo e la creatività sono fortissimi. Abbiamo bisogno di sentimenti che rompano con la stabilità costruita.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, mercoledì 15 marzo 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle per la giornata di oggi. C'è un altissimo rischio di idealizzare emozioni e relazioni.

Venere è quadrata a Plutone, mentre il Sole e Mercurio sono congiunti a Nettuno nel segno dei Pesci. La creatività e la spiritualità sono potentissime, e pronte a rompere ogni limite.

Con la Luna a metà tra il segno del Sagittario e il segno del Capricorno, direi che il segno zodiacale sfortunato di oggi sia il Cancro, mentre il segno fortunato sia proprio il segno dei Pesci.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Pare proprio che il tuo look preferito da rock star sia diventato un vero trend di stagione, grazie a Lady Gaga che si è esibita con sul palco degli Academy in T-shirt nera e jeans strappati. Tu hai la capacità di essere perfetto proprio con semplicità, grazie a Venere e Marte che ti regalano bellezza e sex appeal degno di una celebrità.

Amore: sai infiammare tutta la stanza senza che ci sia un camino acceso.

Lavoro: il successo ti calza proprio a pennello.

Salute: non hai bisogno di fronzoli, perché sei proprio bello così: al naturale.

Il consiglio del giorno: puoi permetterti il taglio ‘rasato’ alla Fedez.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ti piace optare per ‘il classico intramontabile’, con Mercurio a favore che conferma il tuo modo di pensare da vero tradizionalista. Sono certa che apprezzi moltissimo il ritorno di Loretta Goggi in TV con il suo nuovo programma ‘Maledetta Primavera’, che pare sarà un vero mix della tv nazionale condita di amarcord. Tu vai sempre sul sicuro.

Amore: ti fai trascinare da istinti primordiali.

Lavoro: distoglierti dalla tua sicurissima routine è praticamente come spostare a mano un pianoforte.

Salute: ti senti super ottimista ammirando le prime fioriture degli alberi di pesco.

Il consiglio del giorno: acquista i bulbi da piantare nei vasi sul balcone.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Il vostro campo di azione preferito è senza alcun dubbio l’amore, che con Venere e Marte vivete come degli adolescenti che pensano continuamente alla fidanzatina, e a furia di sospironi non riescono neppure ad aprire il libro di letteratura. Siete proprio come Matteo Berrettini, che da quando è sbocciato l’amore con Melissa Satta fatica a buttare la palla dentro la rete.

Amore vi dedicate anima e corpo, sopratutto corpo.

Lavoro: non avete alcuna voglia di applicarvi.

Salute: il vostro allenamento preferito è trascorrere ore a rotolarvi con il partner sotto le coperte.

Il consiglio del giorno: organizzate una fuga d’amore in camper con la vostra metà.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Oggi che hai proprio la Luna storta, quando aleggiano domande sulla tua situazione sentimentale, tu vorresti offrirti volontario per la missione Juice dell’Esa, che sta per intraprendere uno studio dalle Lune di Giove. L’amore è ancora fermo ai blocchetti di partenza, con Venere contro, ma vedrai che a breve sarà l’unico argomento che vorrai studiare in tutte le sue posizioni.

Amore: ti tieni debitamente alla larga.

Lavoro: con la tua mente da vero genietto sei pronto per imprese mitiche.

Salute: studia allo specchio qual è il tuo profilo migliore per i selfie.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di balli di gruppo.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Leone

Hai proprio la capacità di essere buono e generoso, proprio perché ispirato da Venere. Sei come Tananai, che si unisce a una giovane artista di strada, in via del Corso a Roma, e duettano insieme sulle note del suo celebre successo ‘Tango’. Tu sei sempre pronto a condividere, anche il tuo adorato piedistallo.

Amore: hai una fornitura formato famiglia da condividere proprio con tutti.

Lavoro: sfondi porte e consensi con un semplice sguardo languido.

Salute: la tua criniera è sempre perfetta, senza neppure uno spruzzo di lacca.

Il consiglio del giorno: studia tutti i look degli Oscar per le prossime uscite serali.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei malmostosa e poco coinvolgente, come Hugh Grant intervistato durante gli Academy Awards. Come darti torti mia cara, con Saturno e anche Marte contro, non hai proprio alcuna voglia di battutine impertinenti che ti fanno solo perdere tempo. Eviti volentieri tutto ciò che è surplus.

Amore: sei come un giocatore a poker che passa volentieri la mano.

Lavoro: vuoi essere interpellata solo su questioni ‘intelligenti’.

Salute: sei in modalità: non disturbare.

Il consiglio del giorno: leggi articoli e testi sulla ‘Teoria della Manifestazione’.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Puoi dare tutta la colpa alla Luna stortissima di oggi, se sei nello stesso mood di Angela Bassett, che rimane impassibile come una sfinge alla vittoria di Jamie Lee Curtis nella categoria ‘Attrice non Protagonista’ agli Oscar. Tu oggi rosichi per tutto, anche per il cappuccino con poca schiuma.

Amore la tua posizione sul tema è: no comment.

Lavoro sei intransigente come il cartello ‘Divieto di sosta’.

Salute: il momento migliore della giornata è la corsetta la mattina presto quando in giro non c’è nessuno.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di atletica leggera.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Hai la grande capacità di essere tre passi davanti a tutti quanti, proprio grazie a Mercurio a favore che mette il turbo alle tue sinaspi. Infatti tu, sul tema molto discusso sul web del ‘deinfluencing’, che mette in guardia sull’eccessivo acquisto di prodotti online, potresti aver già scritto un intero trattato più voluminoso dell’elenco telefonico della capitale. Tu le tendenze non le segui, le prevedi.

Amore: sei tenero come il pelouche da abbracciare prima di andare a dormire.

Lavoro: hai il magic touch per business e investimenti.

Salute: ti senti come un turista americano in giro per l’Italia, con gli occhi pieni di meraviglia.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘Yellowstone’.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

In amore puoi davvero auspicare a un lieto fine, stile Iman di Giordania, novella sposina sorridente al fianco del suo grande amore Alexander Thermiotis. Infatti, le tue più grandi soddisfazioni arrivano proprio dal tuo cuoricino palpitante, e grazie a Venere, che è sempre pronta a regalarti grandi emozioni. Ti senti proprio in una favola fantastica.

Amore: sei destinato al classico: e vissero tutti felici e contenti.

Lavoro: troppo preso dall’amore per concentrarti .

Salute: sei dotato di una bellezza eterea.

Il consiglio del giorno: vai a nuotare in piscina per un work out completo.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Con la Luna proprio nel tuo segno, oggi potresti mostrare il tuo lato più tenero e sensibile. Proprio come Maria De Filippi, che si lascia scappare una lacrimuccia durante l’ultima puntata di ‘Amici’ ascoltando la canzone ‘Maledetta felicità’. Questo tuo lato più emotivo potrebbe riscuotere grandissimo successo, non trattenerti.

Amore: ti senti quasi pronto per gesti eclatanti.

Lavoro: sei sempre sul pezzissimo, come direbbe il Milanese Imbruttito.

Salute: sotto tutta quella formalità c’è un completino sexy da far perdere la testa.

Il consiglio del giorno: prepara il sugo di pomodoro in casa, per uno spaghetto pieno di sentimento.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei sempre pieno di risorse grazie a Marte, Venere e Giove che ti sostengono anche quando arriva un imprevisto. Sei come Arisa, che anche senza microfono si esibisce in un Ave Maria di Schubert pazzesca, da brividi lungo la schiena. Tu riesci sempre a dare il meglio.

Amore sei un distributore automatico di baci appassionati.

Lavoro sai guidare tutti verso l’obiettivo a suon di motivazioni dolcissime.

Salute basta la tua presenza per far svoltare la giornata a tutti quelli che ti stanno vicino.

Il consiglio del giorno: metti in strada il tuo motorino perché ormai è arrivata la bella stagione.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Finita la Festa del Tredesin de Marz a Milano, avete la conferma che ormai l’inverno è finito ed è già primavera. Ormai avete riacquistato sicurezza e determinazione grazie a Saturno e Mercurio, per cui questo è proprio il momento per essere presi bene, tirare fuori entusiasmo e farvi ricaricare le batterie in pausa pranzo baciati dal sole primaverile. Seguite pedestremente le prescrizioni dell’astrologa.

Amore: per il momento è ancora molto casto e puro.

Lavoro siete una fucina di teorie che preferite far realizzare agli altri.

Salute: l’attività più audace per voi è fare una passeggiata in piano.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi a un corso di Iyengar yoga.

Voto 7 e mezzo