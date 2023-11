Oroscopo di oggi 13 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, lunedì 13 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C’è la Luna nuova in Scorpione con Marte congiunto a Sole e Luna. Un momento per guardarsi dentro e per tirare fuori tutti i non detti, grazie a Marte che è anche opposto a Urano. Il segno fortunato è lo Scorpione e il segno sfortunato il Leone che credeva di essere al sicuro… E invece!

Ariete: per fortuna c’è Mercurio a darti una certa lucidità e ti permette di razionalizzare le sfide di Venere in opposizione. Sai bene come valutare logicamente le situazioni in cui ti trovi o ti sei trovato di recente. Proprio come Heater Parisi che valuta in modo obiettivo la sua partecipazione ad Amici, ammettendo che non era in grado di seguire il ‘copione’. Ora che conosci i tuoi limiti e le tue capacità sai perfettamente come muoverti di conseguenza. Amore: è come le luminarie di Natale che al momento sono spente. Lavoro: riesci a risolvere tutti i problemi anche quelli del capo. Fortuna: non rifiutare mai quando ti si tende una mano. Il consiglio del giorno: diventa un virtuoso dei tuoi hobby o delle tue passioni. Voto: 6 + lavori a testa china.

Toro: preparati a questa Luna nuova congiunta a Marte in opposizione al tuo segno. Sarebbe consigliabile in questa giornata restare tranquillo sul divano a guardare le foto della nebulosa ‘Testa di Cavallo’ nella costellazione di Orione, realizzate dal telescopio spaziale dell’Esa Euclid. Così avresti un’ottima scusa per non dover fare questo esamino di coscienza piacevole come un check up completo di salute. Cerca sempre di trovare un buon compromesso e di dare un colpetto al cerchio e uno alla botte. Amore: hai altro a cui pensare al momento. Lavoro: hai parecchio lavoro arretrato da smaltire. Fortuna: lascia che risolva in maniera brillante tutte le tue scocciature. Il consiglio del giorno: meditazione appena sveglio a stomaco vuoto, se ce la fai. Voto 5 + per la meditazione

Gemelli: se pensate di poter trovare qualche scorciatoia, come barare spudoratamente per avere ragione a tutti costi è meglio che cambiate decisamente strategia. Con Mercurio in opposizione è facile incappare nella stessa figuraccia che ha fatto l’addetto al sorteggio delle Coupe d’Indre che in diretta cercava di imbrogliare in modo a dir poco evidente ed è inutile dirvi che è stato colto con le mani nella marmellata. In generale è sempre meglio procedere per la via più diretta che è quella più semplice e veloce da percorrere. Amore: qui si che avete la vittoria in pugno. Lavoro: lasciate perdere gli inciuci. Fortuna: dovete rileggere il libretto di istruzioni. Il consiglio del giorno: evita di fare le estrazioni anche per la tombola in famiglia. Voto 6 e mezzo

Cancro: l’effetto che ha su di te questa Luna nuova è di darti ancor più vigore, determinazione e consapevolezza. Si sà che le fasi della Luna portano ottimi consigli e ci fanno riflettere sul nostro percorso personale. Non ti agitare troppo con Marte che proprio oggi ti farà sentire forte e irrequieto come Hulk. Il tuo obiettivo è la gentilezza che pare sia stata per anni la buona consigliera di Ambra Angiolini, che la definisce addirittura una qualità ‘rock’. Ecco tu proprio così un ribelle delicato. Amore: funziona come un incastro del Lego. Lavoro: niente scontri frontali. Fortuna: ti dà sempre quella spinta in più come il Supradine. Il consiglio del giorno: fai una pausa da tutto e da tutti all’orario preciso della Luna nuova. Voto 6 – riflessivo

Leone: ti tocca dover far fronte al tuo cattivo umore e trattenere le battutacce pronte a uscire dalla tua bocca come frecce pungenti. Dovresti andare in giro con la maglietta con il celebre fumetto di Mafalda, tutta spettinata, e la scritta ‘Oggi mordo’. Con questo escamotage potresti evitare situazioni alla Bobo Vieri che riceve un Tapiro da Striscia La Notizia e fa il diavolo a quattro. Ricordati sempre di respirare per ritrovare il tuo centro. Amore: dovresti praticarlo per ritrovare un po’ di pace. Lavoro: iper critico anche se sulla carta va tutto bene. Fortuna: la abbandoni fuori dalla porta come un pacco di Amazon. Il consiglio del giorno: rifugiati nel tranquillo silenzio. Voto 6 – senza pace

Vergine: ti senti pronta a fare giustizia, quella di cui avrebbero bisogno i ciclisti di Milano che si trovano sempre a dover bisticciare con i parcheggi selvaggi sulle corsie dedicate alle due ruote. Tu che sei piena di energie grazie a Marte, super carico anche grazie alla Luna nuova, hai la sensazione di poter spostare le auto con un dito come un super eroe della Marvel. La diplomazia dovrebbe essere il tuo obiettivo ma al momento pare che tu ti sia dimenticata questo ‘piccolo’ dettaglio. Amore: ore di effusioni notturne. Lavoro: non è possibile farti ragionare. Fortuna: ti aiuta ma non può fare miracoli. Il consiglio del giorno: scaricati con una super sessione in palestra. Voto 6 – troppo irruente

Bilancia: puoi solo che gioire ora che sei appoggiata da Venere e da Mercurio. Proprio come Andrea Jannone che dichiara apertamente di non essere mai stato così felice in vita sua da quando ha incontrato Elodie e a ripreso a correre sulla sua Ducati. Sei in assetto perfetto. Amore: come una coppietta ai primi appuntamenti. Lavoro: l’ufficio è proprio il tuo habitat preferito. Fortuna: come il cerchio: la forma perfetta. Il consiglio del giorno: seratina romantica con la tua dolce metà. Voto 9 – al massimo

Scorpione: puoi andare diritto per la tua strada ben spianata da Marte e dalla Luna nel tuo segno senza dover faticare troppo e sentendoti ben equipaggiato per poter fronteggiare gli imprevisti. Sei certo, finalmente, delle tue capacità e questo è un ottimo risultato da appendere al muro, vicino alle coppe o ai diplomi che hai conseguito. Proprio come Swarzer che si allena senza sosta di fronte alle telecamere del Grande Fratello coltivando la speranza di partecipare alle prossime Olimpiadi anche perché pare che potrebbe piazzarsi davvero bene. Tu continua a credere profondamente in te stesso. Amore: lo vivi a livello fisico. Lavoro: le tue scelte sono chiare e senza alcun rimpianto. Fortuna: ti aiuta a spingere ancora di più sul rapis roulant della vita. Il consiglio del giorno: focalizza le tue intenzioni e fissale con carta e penna nel tuo diario dei pensieri. Voto 7 e mezzo avanti tutta.

Sagittario: sei inarrestabile mio caro ora che hai ritrovato il consenso dell’amore, grazie a Venere, e della profonda conoscenza sul mondo e le cose, grazie a Mercurio. Con tutto questo slancio tu sei capace di cogliere al volo qualsiasi occasione. Proprio come la nuova tronista di ‘Uomini e Donne’, Ida Platano, che con una mossa da mago degli scacchi ha raggiunto la tanto agognata posizione di rilievo. Tu sei in grado di questa e di altre mossette da vero stratega per essere sempre al comando. Amore: tu si che hai sempre qualche trucchetto nella manica. Lavoro: dovresti fondare una tua società di consulenza. Fortuna: sai sempre in quale ambito investirla. Il consiglio del giorno: non sei sempre obbligato a fare il capitano della squadra del calcetto con gli amici. Voto 7 e mezzo sempre al comando

Capricorno: la Luna nuova di oggi ti permette di zittire la Venere contro come Leao con la curva del Milan dopo il suo goal spettacolare. Ti senti ben ringalluzzito e pronto a dettare legge proprio come piace a te, tutto merito di Marte. Con questo ritrovato spirito di azione dovresti però non esagerare. Anche perché da domani potresti tornare ad essere colto da dubbi amletici quindi sarebbe opportuno sfruttare questo momento da leader per farsi dei nuovi alleati. Amore: solo per aumentare la tua autostima. Lavoro: determinato come un condottiero romano. Fortuna: fai di tutto per averne sempre a disposizione. Il consiglio del giorno: rispolvera tutte le tue tecniche di diplomazia. Voto 6 e mezzo molto determinato

Acquario: punta tutto sulla tua intelligenza ben sviluppata grazie a Mercurio per non incappare in crisi personali a causa della Luna storta. Focalizzati bene sui tuoi progetti perché tu hai idee davvero lungimiranti. Con questo mood, misto di buon senso e accudimento, grazie a Venere, potresti proprio aver proposto tu i limiti di utilizzo per gli smartphone ai minorenni. Non lasciarti strapazzare troppo da emozioni e revisioni interiori. Amore: con un po’ di pazienza va tutto a gonfie vele. Lavoro: evita discussioni inutili e procedi a passo svelto. Fortuna: ti mette sempre alla prova, ma tu conosci tutte le risposte. Il consiglio del giorno: aperitivo con il tuo migliore amico ma solo per divertirsi. Voto 6 – senza paranoie

Pesci: questa Luna nuova vi chiede di mettervi in primo piano e di non lasciarvi scoraggiare da Mercurio contro. Accettate sfide che potrebbero sembrarvi complicate ma che, se ben preparati, sarete affrontare come si deve. Proprio come Paolo Bonolis che pare sia il candidato ideale per condurre i prossimi Festival di Sanremo. Meglio rispondere affermativamente perché c’è tutto il tempo, in futuro, per tirare i remi in barca. Amore: dovreste non ragionarci troppo Lavoro: valutate positivamente le pianificazioni sul lungo periodo Fortuna: offre occasioni davvero ghiotte. Il consiglio del giorno: programmate per tempo quel viaggio che desiderate ardentemente fare. Voto 7 +.