L’oroscopo di oggi 13 marzo 2023: Pesci e Scorpione fanno grandi progetti Nell’oroscopo di oggi, lunedì 13 marzo 2023, il segno fortunato è il Leone, mentre il segno sfortunato i Gemelli. C’è molta creatività romantica e idealista: la Luna è in Sagittario e il Sole si sta avvicinando velocemente a Nettuno nel segno dei Pesci. Nettuno è quindi potentissimo!

L'oroscopo di oggi, lunedì 13 marzo 2023, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna segno per segno. Il Sole è sempre più vicino a Nettuno nel segno dei Pesci, cosa che porterà molta creatività ma anche tanto tanto idealismo. Che è bellissimo eh, purché poi non esageri.

Con la Luna in Sagittario, il segno fortunato di oggi è il Leone e il segno sfortunato i Gemelli.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Mostra a tutti la tua grande capacità di amare e di essere accudente come una vera mamma chioccia con in suoi pulcini, grazie a Venere nel tuo segno. Sei proprio come Demi Moore, pronta a trasferirsi a casa dell’ex Bruce Willis in questo momento di necessità. Su di te si può sempre contare.

Amore: il tuo cuoricino è stracolmo di amore da dare.

Lavoro: sei un perfetto capo squadra che sprona i suoi compagni al meglio.

Salute: bellezza divina dalla testa ai piedi.

Il consiglio del giorno: organizza un viaggio attraverso lo stivale in bicicletta.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Il buon senso fa davvero da padrone, con Mercurio che ti regala approcci innovativi e funzionali. Sono certa che hai esultato alla notizia che la Commissione Europea ha inserito nuova dicitura ‘buono oltre’ per le scadenze dei prodotti alimentari. A questo punto puoi proprio da fondo a quei barattoli che si trovano in fondo alla tua dispensa.

Amore: ti basta un piccolo cenno che ti infiammi di passione.

Lavoro: con te i conti quadrano perfettamente. Sei proprio un maghetto dei numeri.

Salute: sei organizzatissimo tanto da inserire la corsetta di prima mattina.

Il consiglio del giorno: prepara il cocktail ‘mimosa’, visto che Marzo è il mese dedicato alla donna.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

L’unico vostro obiettivo è di scatenarvi, come gli studenti alla festa del ‘Botellón’ in piazza Leonardo a Milano. Con Mercurio contro, non siete certo pronti per esami impegnativi ma potete prendere un bel trenta e lode, grazie a Marte e Venere, su materie come balli di gruppo e limoni in camporella. Siete degli entusiasti spensierati.

Amore vi basta uno sguardo ammiccante per fare strage di cuori.

Lavoro: il ‘bluff’ quando non siete ben preparati potrebbe giocarvi brutti scherzi.

Salute: siete forzuti ma impacciati come il gigante Hagrid di Harry Potter.

Il consiglio del giorno: organizzate un torneo di burraco a casa con gli amici.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Tu che adori profondamente tutte le collezioni di souvenir che provengono da viaggi o dalle gite delle elementari, potresti addirittura aver storto il naso alla notizia che Keanu Reeves abbia conservato la prima pillola rossa ricevuta da Neo nel film Matrix. Con Saturno a favore, sei rigido come una maestrina bacchettona che vuole far rigare dritto anche lo studente più monello.

Amore: hai tirato fuori gli aculei come la pianta grassa soprannominata ‘cuscino della suocera’.

Lavoro: ti piace fare l’arbitro solo per dettare legge.

Salute: sei così rigido, che anche le borse sotto gli occhi ti hanno salutato.

Il consiglio del giorno: vai a fare un giro nel mercato dell’usato di Porta Portese.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sei pieno di entusiasmo, come Mina quando ha ascoltato la canzone duetto proposta da Blanco. Ora che non hai più Saturno contro, puoi proprio darti alla pazza gioia e perseguire le tue passioni, sempre più infuocate da Marte e Venere. Tu viaggi a una super velocità su un’autostrada che non ha alcun ingorgo.

Amore: ti piace sentirti un vero oggetto del desiderio.

Lavoro: puoi davvero sbizzarrirti.

Salute: tu già la mattina hai il sorriso da copertina patinata stampato sul volto.

Il consiglio del giorno: vestiti nei colori sorbetto che sono il trend di questa primavera.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

La sensazione generale è di essere travolti da raffiche di vento fortissime come lo stand del Canada al Sail Grand Prix di Sydney. A Mercurio contro, oggi si aggiunge anche la Luna storta, a darti quel senso di precarietà come se dovessi attraversare il Grand Canyon su una corda da funambolo. Le esperienze estreme e le emozioni troppo forti non fanno proprio per te.

Amore: lo guardi annoiata come l’umarell i lavori sotto casa.

Lavoro: hai perso tutta la voglia di puntualizzare.

Salute: l’astrologa ti prescrive: un meritato riposo.

Il consiglio del giorno: acquista le federe in seta che pare siano miracolose per togliere rughe e occhiaie. Da provare subito.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei indispettita quando vieni contraddetta o schernita, proprio come Calenda che toglie l’amicizia sui social a Luca Bizzarri in seguito a qualche battuta un po’ troppo pungente. Con Venere in opposizione, sei infastidita come quando si viene punti dalle zanzare sopravvissute all’inverno. Meglio lasciarti decantare nel tuo bordino bollente.

Amore lo blocchi come le chiamate dai call center.

Lavoro guai a farti anche un minimo appunto.

Salute: scatti come un militare al suono della sveglia pronta a conquistare una nuova giornata.

Il consiglio del giorno: vai a vedere il film ‘Non così vicino’ con Tom Hanks.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sai benissimo di essere un vero genietto, ora che Mercurio è arrivato a illuminare tutte le tue sinaspi. Sono certa che l’iniziativa ‘Racconti domestici’ durante il salone del mobile di Milano potrebbe essere proprio partita da te, per scoprire le soluzioni creative di arredamento di chi abita nei famosi monolocali del capoluogo Lombardo senza il consulto di un architetto. Ti stuzzica l’idea di poter guardare dallo spioncino della porta e curiosare indisturbato.

Amore: cerchi un amore intellettuale, ma lanciati anche sulla pratica.

Lavoro: hai sempre la risposta più intelligente di tutta la sala riunioni.

Salute: sei in totale equilibrio come un maestro zen.

Il consiglio del giorno: fai un corso di gemmologia.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La cosa che ti accomuna con l’Avvocato Alessandra Demichelis, concorrente a Pechino Express, è certamente la necessità di viaggiare comodo con la colf Maria che ti coccola e stravizia. Marte è ancora in opposizione, e tu con la scarsa voglia di esplorare il mondo, hai anche perso lo status di ‘Senator’ delle compagnie aeree. Solo la Luna nel tuo segno di oggi ti da quella spinta per prenotare una semplice gita fuori porta. Mi sembra proprio un ottimo nuovo inizio.

Amore: punti tutto su caldi abbracci e dolcezze.

Lavoro: meglio lasciare tutte le comunicazioni importanti al tuo portavoce.

Salute: i tuoi mille progetti li devi assolutamente spalmare, come le rate, su più anni.

Il consiglio del giorno: scaricati l’app Voyage Privée con offerte di vacanze lussuose.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sono certa che hai sentito un pizzico di nostalgia alla notizia che il primo telefonino Motorola ha appena compiuto quarant’anni. Tanto che, ora che hai Mercurio a favore, sei pronto a studiare tutte le mosse più giuste per tornare in auge, come un rampante broker di Wall Street con polsini e colletti bianchi esagerati. Vero?

Amore: le dolcezze sono più fastidiose del solletico che di certo non soffri.

Lavoro: ti impegni al massimo perché il tuo scopo è la conquista del mondo.

Salute: con la razionalità gestisci qualsiasi stanchezza o chiletto di troppo.

Il consiglio del giorno: fai una bella maschera a base di Argan per dare luce ai capelli.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Aquario

Hai sempre grandissima fiducia nel futuro, grazie agli ottimi influssi di Venere e Giove, che ti fanno sentire sempre con quel mood frizzante da primavera inoltrata. Infatti, accogli con grande entusiasmo la notizia delle ottocento mila assunzioni nei prossimi mesi che interesseranno laureati, tecnici e operai. Sei un vero maestro di pensiero positivo.

Amore è entusiasmante come scartare un Kinder Sorpresa.

Lavoro ogni opportunità è da giocare come un assist in area di rigore.

Salute sei tu ora che puoi fare corsi di formazione per i Personal trainer.

Il consiglio del giorno: prova la crioterapia, meglio conosciuta come i bagni nel ghiaccio.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Ora che pensate di avere tutta la conoscenza del mondo, grazie a Mercurio e la determinazione con Saturno nel vostro segno, siete più spavaldi di Cecchi Paone, appena ingaggiato all’Isola dei Famosi con il suo giovanissimo compagno, che lancia provocazioni al Premier Giorgia Melone. Di certo avevate bisogno di una svolta decisa e una certa dose di sicurezza, ma non esagerate, eh!

Amore: è ancora tutto molto confuso.

Lavoro vi piace dare gli ordini con tono dispotico da comandante del battaglione.

Salute: un po’ di sano divano la sera è davvero un ‘tocca sana’.

Il consiglio del giorno: acquistate i biglietti per lo spettacolo di Katia Follesa ‘Ti posso spiegare’ a teatro.

Voto 7 e mezzo