L’oroscopo di oggi 10 febbraio 2023: Cancro e Bilancia pesino bene le parole Nell’oroscopo di oggi, venerdì 10 febbraio 2023, il segno fortunato è l’Acquario, mentre il segno sfortunato il Cancro. La Luna in Bilancia media, per fortuna, ad un Mercurio che si esprime in un modo un po’ rigido e autoritario. Si tratta di Mercurio che si congiunge al pianeta del potere, Plutone, nel segno del Capricorno.

L'oroscopo di oggi, venerdì 10 febbraio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La congiunzione di mercurio a Plutone è perfetta.

Questa congiunzione indica un pensiero e un modo di esporlo molto potente, forte, qualche volta anche autoritario e imponente.

La Luna in Bilancia di oggi è portatrice di una forma di diplomazia e mediazione: il segno fortunato di oggi è l'Acquario mentre il segno sfortunato è il Cancro.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Puoi puntare tutto sulla tua forza fisica, che grazie a Marte e Giove, ti permette di raggiungere traguardi davvero importanti. Proprio come il mitico cestista LeBron James, che ha realizzato il record di punti nell’NBA. Metti le scarpette da ginnastica ai piedi e facci sognare!

Amore: vieni interpellato solo quando si parla di bollenti passioni.

Lavoro: sei un perfetto testimonial, di quelli che fanno ma parlano poco.

Salute: potresti sfruttare le tue abilità per realizzare allenamenti ad hoc come personal trainer online.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘House of Cards’ che ha appena compiuto 10 anni.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei sempre al posto giusto e al momento giusto, proprio come Gianni Morandi che dopo la performance di Blanco si presenta sul palco con scopa e paletta per mettere tutto in ordine. Con Mercurio e Venere sai sempre quando intervenire, smorzare toni polemici e bloccare le discussioni sul nascere. Tu porti sempre un gran tocco di armonia.

Amore: sei più dolce di una cena romantica a lume di candela.

Lavoro: perfetto come moderatore nelle contrattazioni, perché sai mettere tutti d’accordo.

Salute: sei così bello senza fronzoli che potresti fare il testimonial per il movimento ‘no-makeup’.

Il consiglio del giorno: leggi i testi delle canzoni di Sanremo, per apprezzare al meglio le performance alla finale.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete il piglio dei veri trascinatori di folle, grazie a Marte e Giove che vi favoriscono. Le vostre azioni hanno lo stesso riscontro con il pubblico di Chiara Ferragni che apre l’account Instagram ad Amedeus, @amadeusonoio, raggiungendo in una ventina di minuti più di cinquecento mila follower. Approfittate subito di questo vostro super potere.

Amore: siete più portati per il gioco della passione che per quello del romanticismo.

Lavoro: optate sempre per quel tocco di grinta che sa convincere proprio tutti.

Salute: siete pronti ad un weekend che pare una maratona di aperitivi e incontri con gli amici.

Il consiglio del giorno: copiate il look ‘Blondie’ di Levante a Sanremo.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ancora per oggi Mercurio in opposizione ti darà del filo da torcere. Quindi, se pensi di optare per l’abito ‘nude look’ di Chiara Ferragni, con un acquisto last minute online, ti avverto che il risultato potrebbe essere una vera sorpresa, perché potresti trovarti tra le mani la tutina anatomica, appunto ‘nude’, del Mago Forrest alla trasmissione Lol3. Con Giove contro meglio evitare azzardi.

Amore: distribuisci baci come i coriandoli a Carnevale.

Lavoro: per evitare fraintendimenti dell’ultimo minuto, posticipa tutto a settimana prossima.

Salute: valorizzati ancor di più con la palette giusta di colori grazie all’armocromia.

Il consiglio del giorno: invita tutti a casa per la serata finale di Sanremo.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sarebbe meglio che cercassi di addolcire un po’ la tua aggressività, condita da un po’ di cinismo con Saturno ancora contro, ma per poco. Evita piccoli battibecchi, come quello tra JLo, leone come te, che bacchetta il marito Ben Affleck per essere poco partecipe durate la serata sei Grammy. Tira fuori un po’ di dolcezza.

Amore: sei un fuoco ardente di passioni.

Lavoro: puntualizzi e ti lamenti di tutto come una suocera.

Salute: allena la tua pazienza contando fino a dieci prima di dare una risposta al sapore di ‘lime’.

Il consiglio del giorno: fai i pop corn in casa per guardare i film come se fossi al cinema.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Ti fidi solo di dati certi, con Mercurio che ti accompagna in qualsiasi ragionamento, perché ritieni che il famoso sesto senso possa sempre farti cadere in errore. Sono certa che diffidi pienamente del pronostico fatto dalla nonna di Fedez, che leggendo le carte, ha preannunciato che Marco Mengoni non vincerà il Festival. Incollati allo schermo questa sera, per sapere come va a finire.

Amore: lo tieni educatamente a debita distanza.

Lavoro: metti un cartello fuori dalla porta del tuo ufficio con su scritto: ‘astenersi perditempo’.

Salute: i tuoi trattamenti di bellezza casalinghi sono come quelli di una spa professionale.

Il consiglio del giorno: acquista i collant coprenti in tono perfetto con il tuo outfit.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Hai la capacità di non abbatterti mai, anche se con Mercurio contro rischi di essere protagonista di gaffe come Amadeus che confonde gIANMARIA per Sangiovanni durante la prima serata del Festival. Con Marte e Giove che ti sostengono, tu fai sempre finta di nulla, metti una bella pezza con un sorriso smagliante e tiri dritto per la tua strada.

Amore impossibile resistere al tuo fascino magnetico.

Lavoro dai il giusto peso ai tuoi errori, e cerca di rimediare subito.

Salute: puoi permetterti, anche senza dieta preventiva, tutti gli outfit delle co-conduttrici di Sanremo.

Il consiglio del giorno: canta a gran voce la canzone di Giorgia, anche se di sicuro farai qualche ‘stecca’.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La grande sensibilità di cui sei dotato in questo periodo, grazie a Venere, e la razionalità che ti fornisce Mercurio, sono un mix perfetto. Infatti i tuoi discorsi sono coinvolgenti e interessanti, come il monologo di Benigni al Festival di Sanremo, che è diventato uno dei momenti più virali sui social di tutta la kermesse. Hai sempre un audience pronta ad ascoltarti.

Amore: scrivi poesie d’amore anche con il sugo della pasta sul tovagliolo.

Lavoro: la tua caratteristica principale è essere sempre propositivo.

Salute: convinciti che ormai piaci proprio a tutti.

Il consiglio del giorno: fa in corso di recitazione per avere una dizione perfetta.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La notizia dell’arrivo di NiKola, la gelida perturbazione dalla Russia, non ti ha poi turbato più di tanto, perché stai concentrando tutte le tue energie per far fronte a Marte in opposizione e a Venere contro. Come soluzione all’abbassamento delle temperature, tu non hai dubbi su cosa fare, armandoti di tutone di pile, tisana sempre fumante in una mano e telecomando dall’altra per seguire tutti gli aggiornamenti e le rassegne stampa di Sanremo. A ogni situazione avversa tu sai perfettamente come sopravvivere.

Amore: le smancerie le prenoti ora ma con consegna in primavera.

Lavoro: metti in modalità aereo pc e telefono.

Salute: la tua idea di spa è di stare in pigiama tutto il giorno.

Il consiglio del giorno: scegli dalla libreria un libro che possiedi da anni ma non hai mai letto.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Il tuo obiettivo è di essere più seguito e chiacchierato del Festival di Sanremo. Ti piace essere al centro dell’attenzione, e fai di tutto per stupire con mise audaci, come le co-conduttrici ai discorsi provocatori, ma che non raggiungono mai il rap al vetriolo di Fedez. Tu di certo con Mercurio e Venere che ti appoggiano, sai esporti con grande diplomazia su qualsiasi tema, anche quelli più scomodi.

Amore: voi essere adorato e amato, come una diva di Hollywood.

Lavoro: quando parli pretendi palchetto, microfono e traduttori simultanei in almeno tre lingue.

Salute: sei da dieci e lode

Il consiglio del giorno: apri un canale YouTube su cui esponi tutto il tuo sapere.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Non hai assolutamente tempo da perdere, ami la rapidità di pensiero e pretendi grande efficienza da te stesso e da tutti quelli che ti stanno attorno, perché con Marte a favore e Saturno nel tuo segno, ti senti proiettato da una grandissima spinta per raggiungere i tuoi obiettivi. Con tutta questa voglia che tutto scorra a pieno ritmo senza intoppi, sono certa che adori la notizia che a Milano verrà realizzata la prima autostrada a cinque corsie. Tu vuoi che tutto fili come un super veloce treno giapponese.

Amore: sei sempre un campione di sveltine.

Lavoro impossibile stare dietro al tuo ritmo da maratoneta professionista.

Salute i tuoi scatti sono come quelli di un ghepardo a caccia nella savana.

Il consiglio del giorno: concediti una pausa pranzo seduto con il cellulare in modalità aereo.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La vostra fantasia è davvero galoppante, e a volte confondete i confini con la realtà perché sempre stimolati da Mercurio e Nettuno. Infatti, se pensate di aver sognato il Jetstar che da moto d’acqua diventa un piccolo sommergibile, vi assicuro che esiste e sarà l’oggetto del desiderio di molti milionari per divertirsi al mare la prossima estate. Non stupitevi se i vostri sogni sono ad occhi aperti.

Amore: mettete in pratica tutte le vostre arti amatorie.

Lavoro: le vostre idee sono sempre all’avanguardia.

Salute: non rinunciate mai alle otto ore canoniche di sonno, perché per voi sono davvero fondamentali.

Il consiglio del giorno: imparate a disegnare schizzi di abiti da sera da alta moda.

Voto 7