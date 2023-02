L’oroscopo di oggi 1 febbraio 2023: luna tra Gemelli e Cancro Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, il segno fortunato sono i Gemelli e il segno sfortunato i Pesci: oggi festeggiamo Imbolc. Si tratta dell’antica festa celtica che dà il via alla primavera, e che nelle tradizioni più vicine a noi è diventata la festa di Santa Brigida o la Candelora.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi parliamo di Imbolc, uno degli 8 Sabbath, la festività neopagana che celebra l'inizio della primavera nelle culture celtiche.

Il bello qui, è che quello che stiamo celebrando è un embrione, ma c'è: l'inverno ha già superato la sua parte più rigida. In questo gli antichi hanno molto da insegnarci.

Con la Luna che oggi sarà per quasi tutto il giorno in Gemelli, e in serata entrerà nel segno del Cancro, direi che il segno fortunato sia il Gemelli stesso, mentre il segno sfortunato i Pesci.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ti esponi sempre con grande coraggio, con Marte che ti spinge a portare avanti battaglie che infiammano il tuo cuore, guidato da un giustissimo sesto senso. Proprio come Francesca Michelin, che mette la faccia, struccata e con imperfezioni, sui social come denuncia nei confronti del body shaming, per dirne quattro a criticoni e leoni da tastiera. Tu non hai alcuna paura ad esporti in prima persona per quello che sei.

Amore: le tue voglie eccessive sono limitate dal rispetto reciproco.

Lavoro: ripassi le istruzioni per saperti muovere liberamente con cognizione di causa.

Salute: inizi a percepire che ci sono diversi livelli di forza e puoi provare il tocco ‘leggero come una piuma’.

Il consiglio del giorno: scegli la manicure adatta alla forma della tua mano.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

Poni grandissima attenzione al tuo ambiente, con Mercurio e Venere che accentuano la voglia di prendertene cura, come il tuo orto sul balcone. Sono certa che apprezzi moltissimo l’iniziativa di una ‘scuola di pastori’ nel cosentino, come simbolo di un importante ritorno alla natura e ai valori della terra, base per un florido sviluppo.

Amore: ti senti dolce come un tortello di carnevale ripieno alla crema pasticcera.

Lavoro: imponi a tutti un ripassino sui valori, come la casa e l’ambiente e dai come esercizio prendersi cura di una pianta partendo dal seme.

Salute: come esercizio per il tuo benessere fisico e mentale, prepari già il terreno dell’aiuola con i fiori del tuo condominio.

Il consiglio del giorno: guarda le immagini spettacolari del concorso equestre ‘Crinières d’Or di Avignon’.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete idee davvero interessanti su come comunicare le vostre intenzioni ai vostri papabili partner, e siccome siete sempre molto ‘young’ vi piace il linguaggio delle emoji. Attenzione a farvi prendere troppo la mano, perché con Marte che vi sprona, è proprio facile esagerare, anche con le divertenti faccette nei messaggini di whatsapp. Cercate di essere delicati, perché spesso questo modo di esprimersi, se non si conosce bene, può essere facilmente frainteso.

Amore: esercitarvi con il partner per superare il record di abbraccio dei Guinness dei primati, perché dovrete come minimo stringervi per 31 ore.

Lavoro: indirizzate tutto il vostro entusiasmo per concentrarvi dietro al computer e a stare seduti sulla scrivania. Dai che ce la potete fare!

Salute: il benessere per voi è fare almeno ventimila passi al giorno, altrimenti vi sentite dei veri pigroni.

Il consiglio del giorno: imparate a fare le boxer braid per un look davvero tosto.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ami profondamente il calduccio e la sicurezza della tua casa e oggi, aspettando che arrivi la Luna nel tuo segno, ne approfitti per stare comodamente tra le tue quattro mura, con scuse che potrebbero non essere proprio convincenti. Infatti, siccome hai Mercurio ancora in opposizione, potresti trovare giustificazioni con l’ufficio, tipo la notizia di un coccodrillo che si aggira nel golfo di Napoli. Prima di lanciarti in ferme dichiarazioni, verifica sempre le tue fonti, perché il rettile in questione è un oggetto di scena meccanico utilizzato per delle riprese di una famosa serie.

Amore: adori stare a lume di candela tutto il giorno per soddisfare la tua vena di romanticismo.

Lavoro: riesci sempre a prendere fischi per fiaschi, ma oggi poco te ne importa.

Salute: sei così inconsciamente dolce e voluttuoso che tutti vorrebbero morderti.

Il consiglio del giorno: guarda il fastoso matrimonio della figlia del Sultano del Brunei, per la tua voglia di favola ad occhi aperti.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sei sempre diviso tra la voglia di apparire ed essere osannato dalle folle, e il bisogno di tenere segretissima la tua privacy. Oggi, infatti, ti senti particolarmente riservato grazie a questa Luna che ti spinge a proteggere con le unghie chiunque voglia guardare dallo spioncino della tua porta. Proprio come Barbara d’Urso che, nonostante nelle interviste racconti molto della sua vita privata, dichiara solo che di recente è diventata nonna. Quando le emozioni sono così grandi e importanti, neppure tu riesci a contenerle.

Amore: sai mostrare il tuo lato più tenero, come un micione quando ‘impasta il pane’.

Lavoro: sei perfettamente ponderato, e non dici mai una parola di troppo.

Salute: sei di quelli che srotolano il materassino da soli e seguono perfettamente la tabella del personal trainer.

Il consiglio del giorno: ricordati di bere almeno due litri d’acqua al giorno.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Il massimo dell’esperienza di vita per te, sarebbe aggirarti per il magazzino degli oggetti smarriti di Milano, che contiene più di trentamila oggetti persi per la città da turisti e cittadini, e riordinarlo completamente, seguendo la tua perfetta logica super esaltata da Mercurio. Questo sì che per te è il puro godimento.

Amore: ti lasci andare con un castissimo abbraccio prima di andare a dormire.

Lavoro: vorresti mettere in ordine anche in situazioni dove domina il caos primordiale.

Salute: la tua mente ragiona più velocemente di un super computer quantistico.

Il consiglio del giorno: prenota oggi già tutte le tue uscite per il weekend.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Se il tuo entusiasmo e la grande voglia di vivere ti trascinano ovunque, ci pensa Giove in opposizione a metterti un bel freno a mano. Ti possono capitare situazioni come quella di recente accaduta al famoso influencer Giuseppe Russo, scambiato per un ‘narcos’ e fermato al rientro dal suo viaggio super instagrammato a Cancun. Meglio mantenere un profilo ‘basso’.

Amore fai un po’ troppo la difficile.

Lavoro lavora anche sulla sostanza, e non solo sulla forma fatta di brillantini e fiocchetti.

Salute: ti senti subito in gara anche durante la lezione di spinning.

Il consiglio del giorno: per la tua voglia di shopping, punta sulle sfumature dell’arancione, colore must have per l’estate.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Le emozioni oggi esplodono allegramente nel tuo cuoricino, con Venere e la Luna che finalmente tirano fuori tutto il romanticismo e la voglia di amore che solitamente tieni accuratamente nascosti. Hai così voglia di ‘scoprirti’ che potresti fare video con dichiarazioni d’amore da postare su Tik Tok, il social più seguito dagli italiani, così che proprio tutti possano sapere che sei pieno di amore da dare e da ricevere.

Amore: sei pronto ad effusioni romantiche in pubblico.

Lavoro: vuoi solo chattare ininterrottamente con il tuo amore.

Salute: l’allenamento migliore è quello che si fa in due sotto alle coperte.

Il consiglio del giorno: riguarda le puntante della mitica serie anni ottanta ‘Love Boat’.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Dovresti approfittare di questo momento in cui capire i sentimenti ti è davvero difficile con Venere contro, per elaborare tutta la tua parte più intima, che solitamente credi di saper gestire come un guru indiano. Prendi esempio dall’artista ‘Ariete’, che quando è inquieta scrive canzoni meravigliose, mentre quando si sente pronta a far baldoria esce con gli amici. Così anche tu potrai evitare di essere malmostoso, come in questi giorni, con tutti quelli che ti gravitano intorno.

Amore: ti prendi un bel momento di pausa riflessiva.

Lavoro: evita di trovare il pelo nell’uovo, perché potresti vederlo solo tu.

Salute: fai esercizi di precisione come infilare le perline colorate nel filo di una collana.

Il consiglio del giorno: leggi un libro con il linguaggio dei fiori, per comunicare le tue emozioni in modo ‘profumato’.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Neppure Giove storto oggi riesce ad attenuare il tuo approccio pratico, deciso e molto coinvolgente, che ti donano invece Venere e Mercurio. I tuoi discorsi sono motivazionali come quello di Novak Djokovic dopo la vittoria agli US Open. Tu sai proprio rendere partecipi tutti con parole chiare, puntuali, che mostrano un lato davvero dolcissimo che pochi, fino ad ora, conoscevano.

Amore: sei invitante, come un tubo di Smarties ad una festa di compleanno dei bambini.

Lavoro: hai tutti gli occhi puntati su di te e la cosa ti piace moltissimo.

Salute: ti senti davvero invincibile come gli eroi della Marvel.

Il consiglio del giorno: danza tutti i giorni per arrivare a cent’anni come la ballerina Dinkie.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Adori tutte quelle attività che ti permettono di sostenere i tuoi valori e la tua etica, come lo Stooping, il recente trend di recuperare e riqualificare i mobili abbandonati in strada. Tu che sei sempre fornito di una super forza grazie a Marte, sei pronto a mettere a disposizione i tuoi muscoloni per spostare sedie, tavoli e quant’altro, come un vero traslocatore.

Amore: ti basta un occhiata seduttiva e tu sei subito pronto all’amplesso.

Lavoro dai anima e corpo a tutti i progetti in cui sei coinvolto. Sei sempre a disposizione h24.

Salute la tua forza fisica e entusiasmo dirompente sono da dieci e lode.

Il consiglio del giorno: fai un corso di guida off road sul ghiaccio per emozioni adrenaliniche!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Vi sentite subito presi in causa quando si parla di creatività che raggiunge i massimi livelli con Venere nel vostro segno, e che accentua la voglia di bello e fantasioso. Sono certa che avete esultato alla notizia che proprio l’Italia è sul podio come paese con i più bei murales al mondo che valorizzano le nostre città. Con questo entusiasmo avete già voglia di mettere mano ai pennelli e realizzarne uno sul muro di casa vostra, vero?

Amore: parlate solo con i versetti dell’opera ‘La dodicesima notte’ di Shakespeare.

Lavoro: per voi tutto dev’essere soprattutto bello e accattivante.

Salute: le lezioni on line on demand sono perfette per voi che avete sempre bisogno di una micro pause sul divano.

Il consiglio del giorno: rubate alcuni capi dall’armadio del vostro partner per uno stile manlike.

Voto 6