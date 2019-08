Non c'è stato nulla da fare per Matteo Demelas, il ragazzino sardo di 13 anni che a cavallo di Ferragosto era finito giù dalla scogliera sul litorale di S'Arena Scoada , in provincia di Oristano, mentre percorreva in bicicletta un sentiero sterrato sul ciglio del burrone. L'adolescente è morto nelle scorse ore nel Reparto di rianimazione dell'Ospedale Brotzu di Cagliari dove era ricoverato da quella tragica giornata del 16 agosto scorso. Matteo Demelas ha resistito per nove giorni in un letto d'ospedale ma infine il cuore ha smesso di battere per sempre domenica pomeriggio. Fino all'ultimo parenti e amici hannno sperato che potesse riprendersi ma le sue condizioni fin da subito erano apparse gravissime: il tredicenne non si è mai più risvegliato e i medici alla fine hanno dovuto dichiararne il decesso. Troppo gravi erano le ferite riportate in quel volo nel vuoto di circa dieci metri terminato con uno schianto tra scogli e mare.

Il ragazzo, residente a Samugheo, un paese dell'interno, era in vacanza nella marina di San Vero Milis assieme alla famiglia quando ha deciso di prendere la sua bici e inerpicarsi con un amichetto per quel sentiero che sovrasta il tratto di litorale tra S'Arena Scoada e Putzu Idu, nella zona di S'Architteddu. Una decisione azzardata visto che quel sentiero è noto per essere pericolosissimo e per questo interdetto al transito non solo ai mezzi ma anche a bici e pedoni. L'interdizione dura già da diversi anni per il pericolo crolli e il divieto di accesso è ben segnalato con transenne e cartelli. Matteo Demelas probabilmente si è avvicinato troppo ai bordi ed è scivolato giù

A dare l'allarme era stato lo stesso amico che lo seguiva in bici e i soccorsi erano giunti sul posto in poco tempo. Oltre ai vigili del fuoco erano intervenuti l'ambulanza del 118 e l'elicottero dell'Areus. I sanitari lo avevano stabilizzato e trasportato d'urgenza all'Ospedale Brotzu del capoluogo sardo. Matteo Demelas aveva riportato traumi al cranio, al torace e all'addome oltre a diverse fratture ed è stato sottoposto anche a diversi interventi chirurgici ma si è rivelato tutto inutile.