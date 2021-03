Una festa con 50 invitati organizzata in una villa vicina al commissariato di Mondello. La polizia l'ha bloccata nella serata di sabato, ma neppure la vicinanza al commissariato ha fermato i 50 invitati dal festeggiare con musica alta e bibite alcoliche e cibo come se la pandemia non esistesse. Una pratica, questa, che per quanto desiderata e di uso comune normalmente non può essere più messa in atto a causa delle restrizioni anti-Covid che limitano spostamenti, assembramenti e incontri tra grandi gruppi di persone. In viale Regina Elena gli agenti hanno interrotto i festeggiamenti e identificato i partecipanti.

Tutti giovani i partecipanti al party in villa. Per riuscire a raggiungerli tutti, gli agenti hanno circondato l'abitazione per evitare che qualcuno riuscisse ad allontanarsi e a sfuggire agli accertamenti. Molti hanno cercato di nascondersi nelle diverse stanze della casa e negli spazi esterni attorno alla villa, in anfratti meno visibili, sperando di sfuggire così ai controlli e di non ricevere sanzioni. La polizia però li ha identificati tutti e ora le posizioni sono al vaglio della polizia per eventuali sanzioni o segnalazioni in violazione delle norme anti-Covid.

Le multe nelle ultime 24 ore

Sono 43 i palermitani multati per non aver rispettato le norme anti contagio nelle ultime 24 ore. Si tratta di dati trasmessi dalla prefettura del capoluogo siciliano in merito ai controlli in città legati al rispetto delle regole per evitare la diffusione del virus. I cittadini controllati sono stati circa 2.150 e di questi 43 non rispettavano distanziamento o norme per la protezione individuale in pubblico. Sono stati 235 i locali ed esercizi commerciali sottoposti a controllo: di questi solo due sono stati costretti alla chiusura per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.