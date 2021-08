Ore d’angoscia per Maria Letizia, la 22enne scomparsa da Lucca: avviate le ricerche Si chiama Maria Letizia, la ragazza di 22 anni di cui non si hanno più notizie da lunedì. I genitori ne hanno denunciato la scomparsa alla forze dell’ordine che hanno avviato immediatamente le ricerche. L’ultima volta è stata avvistata a Lucca e indossava un vestitino lucido e una borsa rossa. La Prefettura invita chiunque avesse notizie a contattare il 112.

A cura di Chiara Ammendola

Si chiama Maria Letizia Del Dotto la ragazza di 22 anni di cui non si hanno più notizie da ieri sera. La giovane è scomparsa da Lucca lunedì sera così come denunciato dalla famiglia che ha lanciato l'allarme allertando le forze dell'ordine. Questa mattina la Prefettura ha fatto sapere che sono state avviate le ricerche per rintracciare la 22enne.

Al momento della scomparsa indossava un vestito lucido e una borsa rossa

Ancora poche le informazioni diffuse sulla scomparsa di Maria Letizia che ha fatto perdere le sue tracce lunedì 30 agosto. Stando a quanto comunicato dalle forze dell'ordine che hanno raccolto i dati forniti dai famigliari, la 22enne al momento della scomparsa indossava un vestito verde lucido corto con sandali neri e una piccola borsa rosso bordeaux. Maria Letizia è alta 1,72 e ha i capelli biondi e gli occhi verde-azzurri. Come spesso accade in questi casi, sono i primi momenti i più importanti per quanto riguarda le indagini ma soprattutto le ricerche di una persona scomparsa, per questo la Prefettura ha inviato chiunque avesse notizie della giovane a contattare il 112 o l’associazione Penelope Toscana.