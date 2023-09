Ordinano due fiorentine al ristorante, ne mangiano metà e fuggono senza pagare: “Ormai è il Far West” “Non c’è più rispetto per niente e nessuno. È il Far West. Quello che dispiace, quello che fa male, è l’inciviltà”, è l’amara considerazione dei titolari del locale in provincia di Macerata.

A cura di Antonio Palma

Sono entrati nel ristorante come normali clienti, si sono seduti al tavolo e hanno ordinato uno dei piatti più costosi del locale, due fiorentine da oltre un chilo ciascuna, ma dopo averne consumato solo una parte, si sono alzati e sono scappati via senza pagare nemmeno un centesimo. Protagonisti della scena due uomini immortalati dalle telecamere di sorveglianza del locale, il ristorante “Alla scaletta” di Pollenza, in provincia di Macerata, ora denunciati dai ristoratori vittime del furto.

L’episodio risale alla serata di giovedì scorso mentre il locale era affollato di persone e clienti. Proprio approfittando della confusione alla cassa e dell’assenza momentanea dei camerieri, i due si sarebbero allontanati senza dare nell’occhio dileguandosi proprio con una vettura parcheggiata poco lontano. “Non c’è più rispetto per niente e nessuno. È il Far West. Quello che dispiace, quello che fa male, è l’inciviltà" è l’amara considerazione dei titolari del locale che hanno pubblicato sui social anche alcuni fotogrammi delle telecamere di sorveglianza che riprendono i due scrocconi.

I due, descritti come un uomo sulla cinquantina e un altro sulla quarantina, dopo aver ordinato da mangiare e da bere, avrebbero lasciato parte della carne sul piatto per svignarsela dopo circa 40 minuti, mentre non c’era nessuno in sala. I ristoratori si sono accorti subito dopo della loro assenza dal tavolo ma inizialmente pensavano potessero essere andati in bagno o fuori a fumare, ma è bastata una breve verifica per avere invece l’amara sorpresa della loro fuga. Al locale non è rimasto che controllare i video delle telecamere di sorveglianza.

Il conto finale era di circa 120 euro ma non è quello che impressiona il ristoratore ma piuttosto la freddezza e la spavalderia di due uomini adulti che non hanno esitato a fuggire per non pagare il conto. Del resto lo stesso locale è stato già vittima in passato di un episodio simile, finito sempre con denuncia alle forze dell’ordine. “Quello che più irrita non è il conto non saldato ma questa inciviltà, questa anarchia che ormai è dappertutto, ognuno fa quello che vuole, la mancanza di rispetto”, ha spiegato al Resto del Carlino la figlia di uno dei titolari del ristorante, aggiungendo: “Ciò che ci amareggia è che lo abbiano fatto proprio sotto il nostro naso e non ultimo che non hanno nemmeno finito di mangiare ciò che avevano ordinato”.