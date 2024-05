video suggerito

Operaio morto dissanguato nello zuccherificio a Brindisi, due indagati per omicidio colposo aggravato Per la morte del 46enne Vincenzo Valente, ennesima vittima sul lavoro in Italia, risultano indagati per omicidio colposo aggravato il titolare dell'azienda Sedec di cui l'uomo era dipendente e il direttore dello zuccherificio di Brindisi dove si è verificato l'incidente.

A cura di Ida Artiaco

Sono accusati di omicidio colposo aggravato, commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, i due indagati nell'inchiesta per la morte del 46enne Vincenzo Valente, l'operaio deceduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi in uno zuccherificio a Brindisi in seguito ad un incidente sul lavoro.

Si tratta Stefano Morelli, 44 anni titolare dell'azienda Sedec di cui Valente era dipendente, e Riccardo Casoni, 57 anni, direttore dello zuccherificio. Morelli è assistito dagli avvocati Massimo Manfreda e Rosanna Saracino, Casoni dall'avvocato Tommaso Marrazza. Le indagini sono condotte dallo Spesal e dalla Polizia, ed era già stato eseguito il sequestro preventivo dell'area dell'incidente. La salma dell'operaio è ancora a disposizione della procura di Brindisi.

Nel giorno dei funerali come ha già annunciato il sindaco di Latiano, di cui era originaria la vittima, Mino Maiorano, sarà proclamato il lutto cittadino. "Ora è il momento della riflessione e del silenzio ma – aveva detto nei giorni scorsi il primo cittadino – non posso esimermi dal denunciare l'urgenza di porre un argine al dramma dei morti sul lavoro che fa registrare oltre mille vittime ed oltre 500 mila incidenti ogni anno. Bisogna lavorare per vivere non per morire".

Valente nella notte tra venerdì e sabato era impegnato in alcune attività di manutenzione quando, per cause in via di accertamento, il nastro gli avrebbe tranciato un braccio, provocando una grave emorragia. L'allarme era stato lanciato da alcuni colleghi che erano con lui. La sua è una tragedia nella tragedia: anche suo padre, Cosimo, è stato una vittima sul lavoro qualche anno fa: aveva 65 anni quando l'11 febbraio 2015 perse la vita cadendo da un albero mentre erano in corso lavori di potatura.