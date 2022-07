Ondata di caldo, oggi e domani picco dell’afa: quali sono le 16 città da bollino rosso Tra oggi e domani si registrerà il picco dell’ondata di caldo africano che da giorni sta colpendo l’Italia: secondo le previsioni meteo, le temperature arriveranno intorno ai 40 gradi ovunque. Sono 16 le città da bollino rosso secondo il Ministero della Salute: l’elenco aggiornato.

A cura di Ida Artiaco

L'ondata di caldo che da giorni sta infiammando l'Italia sta per raggiungere il suo picco. Tra oggi, venerdì 22 luglio, e sabato 23, infatti, l'anticiclone africano raggiungerà il suo culmine, con le temperature che si avvicineranno ovunque intorno ai 38/40 gradi.

Per questo, il Ministero della Salute ha lanciato allerta massima per le ondate di calore su 16 città, che domani saranno bollino rosso, per possibili rischi per la salute dei cittadini.

Le città da bollino rosso domani

Secondo quanto riferito dal Ministero della Salute, sono 16 le città che domani, sabato 23 luglio, saranno da bollino rosso (livello di allerta 3) a causa delle alte temperature. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo.

Da bollino arancione, invece, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Pescara, Reggio Calabria e Venezia.

Il Ministero ricorda che il livello di allerta 3 riguarda "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche"; il livello di allerta 2 "condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".

Le previsioni meteo del 23 luglio

Il weekend sarà dunque caratterizzato dal picco dell'ondata di caldo, con le temperature che sfioreranno ovunque i 39 gradi. Caldo estremo anche in montagna con lo zero termico in salita fino ai 4500-4800 metri. Il tempo sarà soleggiato, con la possibilità di pochi e isolati episodi di instabilità sulle Alpi, dove il passaggio di una perturbazione oltralpe potrà innescare qualche temporale. Secondo gli ultimi modelli, è possibile che a partire da martedì prossimo arrivi un po' di pioggia sulle regioni settentrionali.