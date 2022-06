Omicidio Tiziana Gatti: Osborne si toglie la vita in cella, aveva ucciso la suocera 3 mesi fa A circa tre mesi dall’omicidio della suocera 62enne Tiaziana Gatti a Castelnovo Sotto, il 36enne Osborne Antwi Tukpeh, che si trovava nel carcere di Reggio Emilia, si è tolto la vita in cella.

Si è suicidato in cella il 36enne Osborne Antwi Tukpeh, reo confesso per l'omicidio della suocera 62enne Tiziana Gatti, a Castelnovo Sotto, nella Bassa Reggiana, il 21 marzo scorso. La notizia è stata anticipata dalla Gazzetta di Reggio. L'uomo, di origine liberiana, è stato un giocatore professionista di football americano. Affetto da depressione, si era separato dalla compagna con la quale aveva continuato a vivere nella casa di via Rossini, insieme ai due figli di 2 e 4 anni.. Un equilibrio psichico precario, che già l'aveva portato diverse volte a gesti di autolesionismo, alla fine l'ha condotto a quello definitivo.

L'omicidio di Tiziana Gatti

Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, la mattina del delitto, il 36enne non era andato al lavoro dicendo di non sentirsi bene, poi aveva iniziato a raccogliere i suoi oggetti personali con l'intenzione di trasferirsi in un'altra abitazione; quindi l’incontro con la suocera alle 7.30 del mattino, un diverbio, poi l'aggressione mortale. L'uomo era stato fermato immediatamente e portato in carcere a Reggio Emilia, dove ieri pomeriggio si è ucciso ed è stato trovato esanime dalla polizia penitenziaria. Era accusato di omicidio aggravato dall’uso di un’arma e dall’aver compiuto il fatto davanti a un minore.