Omicidio-suicidio Prato: la bambina era in casa mentre la mamma veniva uccisa dal papà

Quando Leonardo Santini ha ucciso la compagna Claudia Corrieri, per poi suicidarsi da un ponte, in casa con loro c’era probabilmente anche la figlia di 2 anni. Il particolare emerge dalle indagini sull’omicidio-suicidio avvenuto a Briglia di Vaiano, in provincia di Prato. Solo dopo il delitto l’uomo avrebbe accompagnato la bambina dai nonni.