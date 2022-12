Omicidio San Stino di Livenza: marito uccide la moglie a bottigliate in casa, Cinzia aveva 60 anni Dramma in un’abitazione di di San Stino di Livenza (Venezia). È stato lo stesso 65enne a chiamare i carabinieri, ma all’arrivo dei soccorritori la donna era già morta.

A cura di Biagio Chiariello

la vittima Cinzia Luison

Una donna di 60 anni è stata uccisa dal compagno, in un appartamento di San Stino di Livenza (Venezia). Per ammazzare la moglie l'uomo, 65enne, ha usato un oggetto contundente, forse una bottiglia. Quando i soccorritori sono giunti nell'abitazione, chiamati dallo stesso marito, la donna era già morta. Le coppia ha due figlie. Sul fatto indagano i carabinieri.

La vittima sarebbe Cinzia Luison, parrucchiera a Blessaglia di Pramaggiore. Il 65enne è stato preso in custodia dai Carabinieri, e portato alla stazione di San Stino di Livenza. Sul posto del femminicidio sono intervenuti anche i Carabinieri di Portogruaro (Venezia) e il pm Barbaro di Pordenone. La Procura di Pordenone è stata avvertita. Sul posto è in arrivo anche il medico legale Antonello Cirnelli.

Il femminicidio è avvenuto in una casa vicina al centro del paese, come confermato a Fanpage.it da fonti investigative. Per San Stino di Livenza si tratta di un altro grave fatto di cronaca dopo quanto successo lo scorso 8 agosto quando il 56enne Michele Beato a Torre di Mosto aveva tentato di ammazzare la ex moglie con un coltello, finendo poi per suicidarsi. La donna di 52 anni, tutt'ora residente a San Stino, era stata ricoverata in gravissime condizioni. L'uomo aveva aggredito in strada la donna davanti a un'attività commerciale e poi, pensando di averla uccisa, era fuggito verso la sua abitazione e in garage si era tolto la vita.

IN AGGIORNAMENTO