Omicidio Pierina Paganelli: fissata la data per la ‘camminata’ di Louis Dassilva. Ci sarà anche lui Sta per arrivare un momento decisivo per chiarire il giallo della morte Pierina Paganelli. A più di un anno dall’omicidio della 78enne di Rimini, assassinata con 29 coltellate il 3 ottobre 2023, la giustizia si concentra sull’identificazione della persona ripresa dalle telecamere della farmacia San Martino, in via del Ciclamino, a breve distanza dal delitto. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

L'11 febbraio è stata fissata la data per l'incidente probatorio relativo alla ‘camminata' di Louis Dassilva, registrata dalle telecamere della farmacia San Martino, in via del Ciclamino a Rimini.

L'esperimento, che riprodurrà le stesse condizioni della sera del 3 ottobre 2023, quando Pierina Paganelli è stata uccisa, avrà lo scopo di confrontare i movimenti dell'indagato con quelli di un condomino, che la difesa ritiene possa essere l'uomo ripreso dopo il delitto.

I risultati ottenuti saranno utilizzabili immediatamente in un eventuale processo contro il 35enne metalmeccanico di origini senegalesi, accusato dell'omicidio della 78enne riminese. L'indiziato, attraverso i suoi avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, ha confermato la sua piena collaborazione e fiducia nell'esito dell'incidente probatorio, con l'obiettivo di chiarire definitivamente la sua posizione.

"Per noi è un passaggio importante. Riponiamo grande fiducia nei risultati che emergeranno da questo incidente probatorio, come quello sul DNA, che ha già avuto un esito favorevole per l'indagato", ha sottolineato Fabbri. "In quella sede, il quadro indiziario sarà sicuramente più chiaro e si valuterà la possibilità di richiedere la revoca della misura di custodia cautelare."

L'esperimento verrà realizzato nel modo più fedele possibile, riproducendo le stesse condizioni di luce e ambiente di quella tragica sera di ottobre, quando Pierina Paganelli fu assassinata nel seminterrato della sua casa, colpita 29 volte con un coltello. L'incidente probatorio, richiesto dalla procura, consentirà di utilizzare immediatamente i risultati, che saranno analizzati dal superperito del Tribunale, in un futuro processo contro Dassilva.