Pierina Paganelli, chiesto incidente probatorio sul video della Cam 3: è Louis o il vicino a essere filmato? La Procura di Rimini ha chiesto l’incidente probatorio sul video della Cam 3 della farmacia San Martino, che alle 22.17 la sera dell’omicidio di Pierina Paganelli ha immortalato una figura di spalle che transita in via del Ciclamino: è Louis Dassilva o un altro vicino di casa? Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Pierina Paganelli e Louis Dassilva

Continuano le indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage del comprensorio di via del Ciclamino a Rimini. La Procura della città romagnola ha infatti chiesto l'incidente probatorio sul video della Cam 3 della farmacia San Martino, che alle 22.17 la sera dell'omicidio ha immortalato una figura di spalle che transita in via del Ciclamino.

Che si tratti di Louis Dassilva, al momento unico indagato per la morte di Pierina, o del vicino di casa di entrambi? Quest'ultimo, intervistato nei giorni scorsi in tv, aveva ribadito: "Io mi sono riconosciuto, sono sicuro di essere io, al mille per mille. In Questura mi hanno fatto vedere tre video, presi in tre momenti diversi: io mi rivedo solo in quello del giorno in cui è successo il fatto", gettando così un velo di incertezza sulla prova regina nel delitto Paganelli, e cioè proprio il video della Cam 3 della farmacia San Martino.

Per scoprire a chi appartiene davvero quella sagoma dovrebbe essere effettuata "un'analisi comparativa", utilizzando la stessa telecamera, posizionata nello stesso punto in cui si trovava quella sera di oltre un anno fa e con le medesime condizioni di luce. A Louis Dassilva sarà chiesto di transitare lungo il percorso indicato. Ma nel caso in cui non presti il suo consenso, al suo posto ci sarà un figurante di aspetto simile. Stessa procedura anche per l'altro residente di via del Ciclamino. Il test servirà in particolar modo a comparare il movimento dei due soggetti, il colore della pelle, l'altezza e la corporatura.