Omicidio nell’hotel ad Alessandria, portiere d’albergo trovato in una pozza di sangue Il fatto sarebbe avvenuto nel cuore della notte ma l’allarme è stato lanciato solo nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 5, quando un passante ha notato la scena.

A cura di Antonio Palma

Omicidio nella notte in un hotel di Alessandria dove il portiere d’albergo è stato trovato morto a terra in una pozza di sangue. A lanciare l’allarme è stato un passante che ha notato la vittima riversa a terra davanti alla reception e ha chiamato le forze dell’ordine. L’orribile scena nell'Hotel Londra di corso Felice Cavallotti, un quattro stelle nei pressi della stazione ferroviaria della città piemontese. Il fatto sarebbe avvenuto nel cuore della notte ma l’allarme è stato lanciato solo nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 5, quando sul posto sono accorsi sanitari del 118 e forze dell’ordine. I soccorsi non hanno potuto fare niente per il portiere, che era già morto, e i carabinieri hanno subito avviato le indagini per chiarire i fatti.

Sul posto sono accorsi anche gli uomini dei reparti della scientifica dell’Arma che hanno effettuato tutti i rilievi del caso come il rilevamento delle impronte. Sul luogo della tragedia anche il medico legale per un primo esame esterno del corpo della vittima e il magistrato di turno che è stato subito informato dell’accaduto. Da una primissima ricostruzione, tutto sarebbe avvenuto nella stessa hall dell’albergo dove poi è stato rinvenuto il corpo senza vita del portiere. Tra le ipotesi anche quella di una rapina finita male visto che la porta di ingresso sarebbe essere stata forzata. Gli inquirenti hanno già provveduto a sequestrare le immagini del circuito di videosorveglianza dell'hotel della zona per cercare di ricostruire la dinamica dell’assassinio. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso al culmine di una violenta aggressione e ci sarebbe già un sospettato che in queste ore viene interrogato dai carabinieri e magistrato anche se non è ancora in stato di fermo.