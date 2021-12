Omicidio nella notte di Natale a Campobasso: 38enne ucciso a coltellate in strada Una lite tra due 38enne del posto intorno è finita nel sangue nella tarda sera della Vigilia di Natale a Campobasso. Fermato il presunto assassino, già noto alle forze dell’ordine.

A cura di Biagio Chiariello

Vigilia di Natale di sangue a Campobasso. Un uomo di 38 anni, C.M., è stato accoltellato attorno alle 23 di ieri sera lungo via Giambattista Vico, in zona Terminal bus. Trasporto all'ospedale locale Cardarelli per le gravi ferite da armi da taglio, è deceduto poco dopo. Sul posto i Carabinieri di Campobasso che hanno già fermato il presunto assassino, G.D.V. 38 anni anche lui, che ora rischia l'accusa di omicidio.

La dinamica dell'omicidio

Il tutto si sarebbe verificato alla presenza di alcune persone che avrebbero anche allertato i primi soccorsi. Ancora non si conoscono le cause del delitto. Forse una discussione che è degenerata fino al fendente che ha colpito in maniera letale C.M. A difendere la vittima sarebbe intervenuto anche un terzo uomo che potrebbe essere fondamentale all’attività investigativa dei carabinieri, in quanto testimone dei fatti. Non è escluso che il delitto sia stato ripreso da qualche telecamera di videosorveglianza. Stando alle prime indiscrezioni sia la vittima che il carnefice sarebbero noti alle forze dell’ordine.

La vittima ritrovata in un lago di sangue

C.M. era in un lago di sangue quando i soccorritori sono arrivati sul posto. Gli operatori del 118 l'hanno portato di corsa in ospedale a bordo di un’ambulanza. Purtroppo le ferite inferte sono risultate troppo gravi. I militari, che sono stati allertati pare da un passante, hanno già fermato il 38enne che per tutta la notte è stata interrogato presso la caserma di via Mazzini.