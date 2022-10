Omicidio in strada a Firenze, fermati due fratelli di 20 e 26 anni A Firenze nella notte tra sabato e domenica scorsi due giovani fratelli sono stati trovati agonizzanti con ferite da arma da taglio alla gola e alla schiena. Uno dei due è morto, l’altro è in ospedale.

Con l'accusa di omicidio e di tentato omicidio sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto due fratelli marocchini di 20 e 26 anni per l'aggressione mortale a Firenze ai giardini in via delle Gore, la notte tra sabato e domenica, a danno di due maghrebini, anche loro fratelli di 24 e 27 anni. Uno dei due giovani è morto poco dopo nel vicino ospedale di Careggi.

Dopo l'allarme lanciato da un passante, le forze dell’ordine avevano raggiunto e soccorso in strada i due fratelli che avevano vistose ferite da taglio, alla gola, ai fianchi e alla schiena. L’uomo rimasto ferito è ancora ricoverato in prognosi riservata: è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, all'origine dell’aggressione, ci sarebbe stata una lite. È emerso inoltre nel corso delle indagini che qualche ora prima dell'aggressione in via delle Gore, il 26enne fermato dalla polizia sarebbe finito in ospedale a seguito di una precedente rissa con altri due connazionali. E si sarebbe poi ben presto allontanato senza avvisare medici e infermieri.

Una volta fuori, avrebbe fissato con i "rivali" un appuntamento ai giardini in via delle Gore. Lì, intorno alle 2 di notte, si sarebbe presentato con il fratello. Le vittime sarebbero state colpite con coltello e un bastone. A quanto si apprende, gli investigatori della squadra mobile hanno individuato il giovane di 26 anni già domenica sera, il fratello più giovane invece è stato fermato oggi pomeriggio verso il centro, nei pressi di Porta al Prato. I due fermati sono nel carcere di Sollicciano in attesa dell'udienza di convalida.