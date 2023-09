Omicidio Foggia, interrogato nella notte un sospettato per l’assassinio di Francesca Marasco Francesca Marasco, 72 anni, è stata uccisa con diverse coltellate probabilmente al termine di una rapina finita male: il suo corpo privo di vita è stato trovato riverso in una pozza di sangue da un cliente, lo scorso 28 agosto.

A cura di Teresa Fallavollita

Potrebbero essere vicine a un punto di svolta le indagini sull'omicidio di Francesca Marasco, la tabaccaia uccisa a Foggia lo scorso 28 agosto, molto probabilmente a seguito di un tentativo di rapina. I carabinieri hanno identificato un uomo che li ha seguiti in caserma, dove è stato interrogato nel corso della notte. I militari sono sulle tracce dell'autore del delitto della 72enne, trovata priva di vita nel suo negozio in una pozza di sangue lo scorso lunedì.

Il ritrovamento del corpo

L'omicidio è avvenuto lunedì 28 agosto: Francesca Marasco, 72 anni, è stata uccisa all'interno della tabaccheria "Sali e Tabacchi" che gestiva da sola a Foggia, in via Marchese De Rosa. L'allarme è stato lanciato da un cliente, che ha scoperto il corpo privo di vita della donna all'interno del negozio, riverso a terra vicino al bancone. Marasco è stata uccisa con numerose coltellate: gli inquirenti che conducono le indagini non escludono alcuna ipotesi, ma la pista più probabile sembrerebbe essere quella della rapina finita in tragedia. La titolare potrebbe aver reagito al tentativo del malvivente di portare via l'incasso, scatenando la reazione dell'uomo. Il coltello usato dal killer è stato ritrovato poco distante dal luogo del delitto, abbandonato per strada.

Marasco era rientrata al lavoro dopo la pausa estiva: gestiva da anni l'attività, prima al fianco della madre e, in seguito alla morte della donna, da sola. La 72enne non aveva coniuge né figli. Non si tratterebbe del primo tentativo di rapina all'interno della tabaccheria: secondo le ricostruzioni, l'attività di Marasco era stata bersaglio dei malviventi altre volte in passato, anche nel corso di questa estate appena prima della chiusura per ferie.

La morte della tabaccaia, conosciuta da tutti in zona, ha sconvolto la comunità: "Era una persona gentile – racconta un cliente dell'attività – Lavorava e tornava a casa. Quello che è successo è inspiegabile, soprattutto perché il tutto è avvenuto alla luce del giorno".