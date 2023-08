Chi era Francesca Marasco, la 72enne tabaccaia di Foggia uccisa a coltellate Francesca Marasco detta Franca, 72 anni, era la proprietaria dell’attività “Sali e Tabacchi” a Foggia. La donna è stata accoltellata, forse in seguito a una rapina finita male. Aveva già subito altre rapine nel corso degli ultimi mesi.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto dal gruppo Facebook Voce di Foggia

Era tornata al lavoro dopo la pausa estiva Francesca Marasco detta Franca, la donna di 72 anni uccisa nella mattinata odierna nella sua attività a Foggia. L'anziana gestiva da una vita la tabaccheria "Sali e Tabacchi" in via Marchese De Rosa. Inizialmente si occupava del locale insieme alla madre ma poi, quando la donna è venuta a mancare, Francesca aveva iniziato a occuparsi della tabaccheria da sola.

L'anziana non era sposata e non aveva figli. Dopo una lunga pausa estiva e diverse rapine subite prima delle ferie, era tornata dietro il bancone della sua amata attività nel centro di Foggia.

Marasco era conosciuta da tutti in zona e la sua morte ha sconvolto i cittadini soprattutto per la violenza usata nei suoi confronti. Questa mattina, infatti, la tabaccaia è stata colta di sorpresa da qualcuno che aveva l'intenzione di rapinarla. Settantadue anni, esile di corporatura, gestiva l'attività da sola da una decina d'anni. Secondo chi la conosceva, potrebbe aver reagito alla rapina. La donna ne aveva infatti subite altre di recente, anche nel corso dell'estate.

"Era una persona gentile – racconta un altro cliente dell'attività -. Lavorava e tornava a casa. Quello che è successo è inspiegabile, soprattutto perché il tutto è avvenuto alla luce del giorno".

La dinamica del delitto nella tabaccheria

Della dinamica dei fatti non si sa ancora molto, ma gli inquirenti ritengono che l'assassino della 72enne sia entrato da solo all'interno del locale. Non si esclude però che fuori dall'attività commerciale avesse uno o più complici che lo hanno aiutato ad allontanarsi dopo l'omicidio.

Secondo chi indaga, il rapinatore non ancora identificato avrebbe accoltellato l'anziana più volte in diverse parti del corpo prima di abbandonare l'arma e scappare.

Le indagini sull'accaduto sono ancora in corso mentre le forze dell'ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Il coltello è stato rinvenuto poco lontano dalla tabaccheria, abbandonato in strada. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare altro se non accertare il decesso.

L'area è molto trafficata, a ridosso di una delle vie principali della città. Le forze dell'ordine ascolteranno anche i residenti del posto per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti.

A dare l'allarme è stato un cliente, che ha trovato il corpo della 72enne riverso a terra, vicino al bancone.

Secondo chi la conosceva, Marasco non aveva nemici a Foggia. Era la tabaccaia del quartiere da anni e nessuno, stando alle testimonianze dei vicini, avrebbe avuto motivo di meditare una vendetta del genere nei suoi confronti.