Tabaccaia uccisa a Foggia: nessun testimone, la vittima potrebbe aver reagito al suo aggressore La vittima, Francesca Marasco, 72 anni, è morta dopo essere stata accoltellata nella mattinata di lunedì 28 agosto. Nessuno avrebbe visto o sentito nulla. Le indagini proseguono: la rapina finita male è per ora la pista più accreditata.

A cura di Eleonora Panseri

Francesca Marasco – Foto Facebook Pro Loco Foggia

L'omicidio della 72enne Francesca Marasco, titolare di un tabacchi di Foggia, uccisa a coltellate lunedì 28 agosto, ha sconvolto il quartiere e la città intera, mentre proseguono le indagini per scoprire cosa sia avvenuto e chi sia l'autore del gesto. A ritrovare il cadavere della donna è stato un cliente dell'attività che ha chiamato il 112. Era riversa in una pozza di sangue, vicino al bancone, e i sanitari del 118 hanno potuto solo constatarne la morte.

Sembra che nessuno abbia visto o sentito qualcosa, nessuno sarebbe stato infatti in grado di fornire un identikit della persona che nella mattinata di ieri avrebbe compiuto il delitto. Gli investigatori sperano di ottenere maggiori informazioni utili dalle immagini telecamere di sorveglianza, acquisite subito dopo l'omicidio, anche se sono poche nella zona e molte anche non funzionanti. È stata, inoltre, proclamata una giornata di lutto cittadino e davanti al negozio della signora sono stati deposti mazzi di fiori.

Le ipotesi sull'omicidio

Al momento, la pista più battuta dagli inquirenti sarebbe quella della rapina finita male. A pochi passi dal negozio sarebbe anche stato ritrovato il coltello con il quale la donna potrebbe essere stata uccisa.

Leggi anche Chi è Sacha Chang, il 21enne ricercato a Cuneo per aver ucciso il padre e un amico di famiglia

Secondo prime ricostruzioni, Marasco avrebbe reagito al suo assalitore, che, spaventato, l'avrebbe accoltellata e uccisa. Anche se questa risulta l'ipotesi più verosimile, si continua a indagare su quanto avvenuto lunedì mattina per capire se l'omicidio possa avere anche un movente diverso.

Chi era la vittima

Francesca Marasco, 72 anni, non era sposata, non aveva figli e da circa 40 gestiva l’attività "Sali e Tabacchi" in via Marchese De Rosa. Prima insieme alla madre e poi da sola, quando la donna è venuta a mancare qualche anno fa. "Era una persona gentile", ha raccontato un cliente. "Lavorava e tornava a casa. Quello che è successo è inspiegabile, soprattutto perché il tutto è avvenuto alla luce del giorno".