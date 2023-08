Omicidio Cuneo, Sacha Chang resta in carcere: fermo convalidato. La mamma: “Non lo lascerò solo” È stato convalidato il fermo di Sacha Chang, il 21enne olandese accusato di aver ucciso il padre, Chainfa Chang, sessantacinque anni, e Lambertus Ter Horst, sessantenne amico di famiglia, durante una vacanza a Montaldo di Mondovì (Cuneo). La madre: “Non capisco cosa possa essere successo”.

A cura di Ida Artiaco

Resta in carcere Sacha Chang, il 21enne olandese accusato di aver ucciso il padre, Chainfa Chang, sessantacinque anni, e Lambertus Ter Horst, sessantenne amico di famiglia, durante una vacanza a Montaldo di Mondovì (Cuneo). È quanto ha deciso oggi il Gip, che ha convalidato il fermo dell'olandese.

Il giovane era stato catturato dai carabinieri venerdì mattina dopo 48 ore di fuga nei boschi dopo aver ucciso le vittime a coltellate probabilmente al culmine di una lite. In mattinata si è tenuto l'interrogatorio del ragazzo, che sarebbe durato pochi minuti dal momento che si è avvalso della facoltà di non rispondere.

La madre, intanto, che nei giorni scorsi era arrivata a Cuneo, è tornata ad Amsterdam per raccogliere la documentazione medica e coinvolgere lo psichiatra e la struttura di appoggio che aveva in cura Sacha. Si parla di alcuni appunti, che potrebbero certificare i disturbi mentali di suo figlio.

La donna ha incontrato il giovane venerdì scorso, poco dopo l'arresto. "Siamo dalla parte di Sacha, non ci costituiamo parte civile", ha fatto sapere Luca Borsarelli, legale che la donna, 58 anni, ha nominato per difendere il 21enne, come riporta il Corriere della Sera.

La donna ha ribadito ai militari di essere a conoscenza dei problemi psichici del figlio. "Sacha è in cura in un centro di Amsterdam ed era arrivato in Italia con mio marito per trascorrere qualche giorno di vacanza e trovare così un po’ di serenità. La sera prima del delitto parlando di Sacha mio marito mi aveva confermato di come fosse tranquillo. Non capisco cosa possa essere successo", ha detto la mamma del giovane, che ha più volte affermato di non voler lasciare da solo il figlio.

Anzi, ha fatto sapere l'avvocato, "si è anche informata se, in un futuro, Sacha potrà essere trasferito a Milano, più vicino all’aeroporto. Vuole essere presente nella sua vita. Vorrebbe poi fosse estradato in Olanda. Ma sarà tutto da valutare".