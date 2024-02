Omicidio a San Gavino, donna picchiata e strangolata in casa: fermato il figlio Una donna di 77 anni, Maria Atzeni, è stata trovata morta in casa con evidenti segni di percosse. Sarebbe stata strangolata: fermato il figlio 43enne. Il delitto si sarebbe consumato al culmine di una lite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Dramma familiare a San Gavino, nel Sud della Sardegna, dove una donna di 77 anni, Maria Atzeni è stata trovata morta nella serata di ieri, 24 febbraio, in casa dopo essere stata probabilmente picchiata e strangolata. È stato fermato il figlio 44enne della vittima, Simone Uras, di 43 anni.

L'uomo, che soffre di problemi psichiatrici, è accusato di omicidio volontario. È stato rintracciato, dopo una breve fuga, dai Carabinieri del radiomobile di Villacidro mentre girovagava in auto a Pabillonis, a una decina di chilometri da San Gavino, ed è stato trasferito nel carcere cagliaritano di Uta. È stato interrogato fino a notte fonda dagli inquirenti. Pare che il delitto si sia consumato al culmine di una lite scoppiata per futili motivi.

A trovare la donna, ieri notte verso le 22, un altro dei figli, al rientro a casa: sul volto e sul resto del corpo c'erano evidenti segni di percosse. L'ipotesi più avvalorata è che l'anziana, che si trovava nella sua abitazione in via Tiziano, sia stata strangolata ma bisognerà attendere l'autopsia per capire cosa sia avvenuto nella casa. Secondo le prime indiscrezioni, la 77enne sarebbe stata colpita più volte fino a crollare a terra.

Il corpo della vittima è stato invece trasferito a notte fonda all’istituto di medicina legale del Policlinico di Monserrato per l’autopsia disposta dal magistrato.