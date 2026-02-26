Omicidio a Livorno, commercialista ucciso nel suo studio in pieno centro: arrestato l’assassino in fuga
Omicidio in pieno centro nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 26 febbraio, a Livorno, dove un uomo di 56 anni, di professione commercialista, è stato ucciso nel suo studio.
Il delitto è avvenuto in via Grande. Intorno alle ore 18.40 l'assassino è stato arrestato dopo una breve fuga. A quanto si apprende, il 56enne sarebbe stato accoltellato.
Sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorritori del 118, la squadra mobile della Questura, insieme agli specialisti della polizia scientifica e la polizia locale.
Il 56enne è stato trovato in arresto cardiaco e il personale sanitario ha cercato di rianimarlo, fino a quando non ne è stato dichiarato il decesso. Intorno alle 18, riporta Il Tirreno, è arrivato il medico legale.
Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Niccolò Volpe, sono in corso per tentare di fare chiarezza sul movente e sulla dinamica del delitto.
In aggiornamento.