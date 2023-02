Omicidio a Fermo, uccide la moglie malata a coltellate: “Non ricordo niente di quanto successo” Omicidio a Capodarco di Fermo: Giovanni Petrini, 87 anni, ha ucciso a coltellate la moglie Giuseppina, di 85 anni. Fermato dai carabinieri, ha detto di non ricordare nulla di quanto successo. A dare l’allarme il figlio.

A cura di Ida Artiaco

Dramma a Capodarco di Fermo, dove Giovanni Petrini, 87 anni, ha ucciso a coltellate la moglie Giuseppina Traini, di 85 anni, nella loro casa in via Luigi Fontana. L'uomo è stato fermato dai carabinieri ed al momento si trova piantonato dai militari in ospedale dove è ricoverato in stato di shock. Agli inquirenti avrebbe detto di non ricordare cosa fosse successo.

L'omicidio si è consumato ieri, presumibilmente intorno alle 20, poco prima della cena: la vittima, da tempo malata, è stata raggiunta da alcune coltellate mentre era a letto. Nei giorni scorsi una brutta caduta le aveva procurato dei dolori lancinanti alle costole. Potrebbero essere stati i lamenti della donna a far scattare il raptus del marito, che l'ha colpita più volte con un fendente all'addome. L'arma del delitto sarebbe stata ritrovata sempre all'interno dell'abitazione.

È stato uno dei due figli della coppia, che per i vicini è sempre stata molto affiata, a dare l'allarme e chiamare i soccorsi, ma la mamma, che ha trovato in un lago di sangue sul suo letto, era già morta. Il padre, invece, era in uno stato di completa incoscienza. Colto da malore, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Murri di Fermo, dove è piantonato dai militari.

Sul posto si sono precipitati anche gli specialisti della squadra mobile della questura e della polizia scientifica, che hanno subito avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’omicidio. Pure il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, appresa la notizia, si è immediatamente recato nel luogo del delitto per cercare di capire come possa essersi consumata una simile tragedia.