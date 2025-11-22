Attualità
Omicidio a Brindisi, uomo ucciso a coltellate in casa: sospetti sul figlio

Un uomo è stato ucciso nel suo appartamento nel quartiere Sant’Elia di Brindisi. Sul posto i carabinieri.
A cura di Susanna Picone
Omicidio in serata a Brindisi: un uomo – secondo le prime informazioni si tratterebbe di un anziano – è stato ucciso a coltellate all'interno del suo appartamento nel quartiere Sant'Elia. Il sospetto è che a ucciderlo possa essere stato suo figlio, che è stato già portato in caserma.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ad alcuni familiari della vittima. Ai militari il compito di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e accertare le responsabilità. L’intera zona è stata isolata per consentire i rilievi.

La tragedia è avvenuta in una villetta in via Dei Sarti: secondo le primissime informazioni, il sospetto omicida sarebbe affetto da problemi psichici e il delitto si sarebbe consumato dinanzi ad altri familiari, tra cui la moglie della vittima. Successivamente in casa sarebbe arrivata anche la figlia. Dato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Articolo in aggiornamento

Attualità
