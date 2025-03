video suggerito

Oltre 110mila euro su OnlyFans con l'aiuto del marito ma non dichiara nulla, beccata dalla Finanza Una nota digital content creator per adulti della provincia di Ferrara è stata segnalata dalla Guardia di Finanza all'Agenzia delle Entrate al termine di una verifica fiscale a suo carico che ha fatto emergere compensi per oltre 110mila euro mai dichiarati al fisco.

A cura di Antonio Palma

Per anni ha offerto contenuti per adulti su note piattaforme online come Only Fans e Mondo Cam Girls attraverso le quali avrebbe intascato oltre 110mila euro ma senza dichiarare nulla al fisco. Per questo una nota digital content creator della provincia di Ferrara è stata segnalata dalla Guardia di Finanza all’Agenzia delle Entrate al termine di una verifica fiscale a suo carico.

A carico della donna, infatti, le Fiamme Gialle hanno fatto partire un approfondito controllo fiscale caratterizzato da una verifica dei social in uso alla professionista da cui sono stati raccolte informazioni incrociate poi con i dati emersi dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo.

Un controllo mirato che ha portato alla scoperta che la star di Only Fans non avrebbe dichiarato compensi quantificati in oltre 110mila euro, accumulati negli anni dal 2018 al 2023 per la sua attività di produzione di video e foto per adulti online, con l’aiuto del marito.

Secondo la Guardia di finanza, i guadagni della donna derivavano dal pagamento, da parte degli utenti, sia di abbonamenti e singoli contenuti digitali precaricati sui siti per adulti sia per show eseguiti per singoli soggetti che interagivano direttamente con la content creator.

Durante i controlli a carico della donna, i finanzierei hanno valutato anche la posizione del coniuge, che la affiancava nelle attività per adulti, e hanno così ricostruito altri guadagni non dichiarati al fisco. Per le Fiamme Gialle, infatti, l’uomo avrebbe percepito ulteriori redditi da altre fonti diverse dell’attività professionale svolta della moglie quantificati in circa 50mila euro.

“L’attività portata a termine dalla Guardia di Finanza di Ferrara conferma l’impegno profuso nel contrasto ad ogni forma di evasione fiscale commessa sul territorio provinciale anche da particolari categorie di contribuenti (quali gli influencer e produttori di contenuti multimediali) in grado di generare rilevanti guadagni” spiegano i finanzieri.