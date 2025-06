video suggerito

Odori molesti in ufficio: Città metropolitana di Venezia scrive ai dipendenti e li invita a lavarsi Odori sgradevoli e colleghi sudati in ufficio spingono la Città metropolitana di Venezia a inviare una circolare ai dipendenti: il direttore generale invita a curare l'igiene personale. Allestiti spogliatoi a Mestre, utilizzabili durante l'orario di lavoro senza penalizzazioni.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

A un certo punto, evidentemente, la situazione è diventata insostenibile. I colleghi non riuscivano più a lavorare serenamente fianco a fianco: profumi e deodoranti non bastavano più — o forse non venivano proprio utilizzati. E così, come riporta il Corriere del Veneto lo scorso giovedì, il direttore generale della Città metropolitana di Venezia ha preso carta e penna e ha inviato una circolare a tutti i dipendenti.

Il titolo, all’apparenza neutro e tecnico, lascia spazio a varie interpretazioni: "Utilizzo spogliatoi e tenuta personale". Ma basta arrivare all’ultimo paragrafo per comprendere il vero nodo della questione. Le segnalazioni arrivate al direttore generale Nicola Torricella non erano poche: una, due, tre… forse una decina. Tutte con un unico tema ricorrente. Qualcuno, tra gli uffici e i cantieri, emanava cattivi odori, compromettendo il benessere dell’ambiente condiviso.

Così, con diplomazia ma senza troppi giri di parole, Torricella ha dovuto affrontare di petto l’argomento. "Invito tutti i dipendenti, visto il crescente numero di segnalazioni, all’igiene personale, fin dall’inizio dell’attività lavorativa, al fine di evitare che l’ambiente condiviso con gli altri colleghi sia alterato con odori non gradevoli" ha scritto nella circolare, sottolineando che tale igiene deve essere "costante".

Un appello al buon senso, certo, ma anche un richiamo concreto alle possibilità offerte dall’ente stesso. Per agevolare i lavoratori, infatti, al piano interrato della sede di Mestre è stato allestito uno spogliatoio completo, a disposizione di tutti. L’invito è chiaro: chiunque senta la necessità di rinfrescarsi, in particolare coloro che rientrano dai cantieri o svolgono attività fisiche più intense, può farlo liberamente.

E non solo: il tempo trascorso nello spogliatoio per lavarsi, cambiarsi o sistemarsi non comporterà alcuna penalizzazione, rientrando a tutti gli effetti nell’orario di lavoro. Un incentivo in più, dunque, per non trascurare la cura personale. Insomma, meglio di così difficilmente si poteva fare. Adesso resta solo da capire se il messaggio, garbato ma diretto, verrà recepito davvero da tutti.