Nuoro, regolamento di conti dopo festa di paese: ucciso pregiudicato di 42 anni Nico Piras, l’allevatore pregiudicato di 42 anni ferito a colpi di pistola nella notte tra domenica e lunedì a Lula, in Sardegna, è morto oggi pomeriggio.

A cura di Davide Falcioni

Foto di repertorio

È morto nel pomeriggio di oggi Nico Piras, l'allevatore pregiudicato di 42 anni rimasto ferito nella notte tra domenica e lunedì a Lula, in Sardegna, durante festa per le Cortes Apertas. Il 42enne è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Francesco di Nuoro, dove era stato ricoverato dopo una delicata operazione chirurgica. I colpi che lo hanno raggiunto all'addome, compromettendo diversi organi, hanno causato un'emorragia rivelatasi fatale. Piras, già noto alle forze dell'ordine e sotto processo a Cagliari per l'omicidio del fratello, era stato soccorso e ricoverato in condizioni gravissime

Nel frattempo potrebbero essere vicine a una svolta le indagini sulla sparatoria. I carabinieri della compagnia di Bitti, coordinati dal pubblico ministero del tribunale di Nuoro, Ireno Satta, hanno ricostruito la dinamica dell'agguato: l'ipoteso è che tra Piras e chi ha premuto il grilletto ci sarebbe stata una lite violenta in una delle corti del paese aperte per la manifestazione che ogni weekend fa tappa in un comune della Barbagia. I militari hanno sentito molti testimoni presenti nel luogo della sparatoria e starebbero per individuare il responsabile. Le indagini proseguono a ritmo serrato: gli esperti del Ris del comando provinciale di Nuoro si stanno occupando degli accertamenti sui bossoli raccolti vicino al ferito.

Si scava però anche nel passato della vittima. Piras era infatti a sotto processo con la moglie Alice Flore in Corte d'assise d'appello a Cagliari per l'omicidio del fratello Angelo Maria, assassinato il 25 gennaio 2015 per questioni di eredità. Assolto in primo grado, fu condannato a 24 anni in appello, sentenza poi cancellata dalla Cassazione, che ha ordinato un nuovo processo ancora in corso.