Nuora accoltella il suocero 65enne in un b&b a Trapani: “Mi sono difesa, ha cercato di violentarmi”

A cura di Eleonora Panseri

Un uomo di 65 anni, Giovanni Anguzza, è stato accoltellato in un bed & breakfast nel centro storico di Trapani, poco distante dal Palazzo di Giustizia. Sarebbe stato colpito dalla nuora che ha raccontato di aver agito per legittima difesa, per sventare un tentativo di violenza sessuale da parte del suocero.

Il 65enne è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Sant’Antonio dove, a causa delle ferite riportate dopo l’accoltellamento, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio sono attualmente in corso le indagini degli agenti di polizia.

Secondo quanto riportano i quotidiani siciliani, pare che in un primo momento il 65enne abbia tentato di sviare le indagini in un disperato tentativo di depistaggio. L'uomo infatti avrebbe raccontato agli agenti di polizia intervenuti sul posto e ai medici dell'ospedale dove è stato operato di essere stato accoltellato in strada da un uomo nordafricano.

Ma la versione dei fatti fornita dal 65enne è rapidamente crollata, quando gli investigatori hanno ottenuto e visionato le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza posizionate intorno all'alloggio dove sarebbe avvenuta la presunta aggressione.

Nei video l'uomo sarebbe stato immortalato nel momento in cui esce barcollante dal b&b e subito dopo si accascia al suolo, smascherando così il suo tentativo di coinvolgere terze persone.

Stando a quanto si apprende, anche la donna sarebbe stata trasportata al pronto soccorso per essere sottoposta ad accertamenti clinici, mentre gli agenti della Polizia di Stato, che sono intervenuti tempestivamente, hanno già avviato i rilievi sul luogo in cui si sarebbe verificato il fatto per tentare di ricostruire nei minimi dettagli l'esatta dinamica della vicenda.