Novara, si dà fuoco dopo aver litigato con la moglie: 50enne in gravissime condizioni L’uomo, di cinquant’anni, è stato ricoverato al Cto di Torino, sono feriti anche la moglie e i due figli ma in maniera meno grave. I fatti intorno a mezzanotte in un alloggio del quartiere popolare di S. Agabio nel comune piemontese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Inizialmente si pensava ad un terribile incidente fra le mura domestiche, ma quanto accaduto nella tarda serata di ieri, venerdì 19 gennaio, a Novara in un alloggio del quartiere popolare di S. Agabio non sarebbe da attribuire ad un gesto fortuito: un uomo di circa cinquant'anni si sarebbe dato fuoco dopo aver litigato con la moglie.

È stato portato al centro grandi ustionati di Torino. Ferita anche la moglie e i due figli ma in maniera meno grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine. Come detto in un primo tempo si era parlato dell'esplosione di una bombola del gas in una abitazione in via Della Riotta, una casa semi indipendente al piano terra di un residence, successivamente è emerso che si sarebbe trattato di un gesto volontario.

Leggi anche Finiscono nel canale dopo il veglione a casa di amici: chi sono i coniugi di Galliate morti a Capodanno

I primi ad intervenire sono stati i membri del 118. Che, dopo aver prestato le prime cure al 50enne, l’hanno trasportato prima all’ospedale Maggiore di Novara in condizioni gravissime e poi al Cto di Torino.

Al pronto soccorso sono finiti anche i familiari del 50enne, nessuno di loro sarebbe comunque in pericolo di vita. Più serie invece sono definiti le condizioni del 50enne.

Al momento sono in corso le indagini investigative da parte della questura e non è possibile fornire ulteriori informazioni.

IN AGGIORNAMENTO