Notte di paura a Rimini, incendio al Jammin’ Hostel: evacuate 30 persone, 4 in ospedale Incendio al Jammin’Hostel di via Derna a Marina Centro. Trenta le persone evacuate dai vigili del fuoco, 4 sono state trasportate in ospedale a Rimini e Riccione, per esami precauzionali, 16 sono state valutate sul posto dal personale medico del 118. Il piano terra della palazzina ora è sotto sequestro.

A cura di Susanna Picone

Paura nella notte a Rimini, dove un incendio è divampato al Jammin' Hostel di via Derna a Marina Centro. Intorno alle 4 del mattino, secondo una prima ricostruzione, ha preso fuoco un apparecchiatura elettronica della reception. Trenta le persone, soprattutto giovani italiani, che si trovavano nell’ostello di Rimini evacuate dai vigili del fuoco: di queste, quattro sono state trasportate in ospedale a Rimini e Riccione, per esami precauzionali, altre sedici sono state valutate sul posto dal personale medico del 118. Nessuno comunque avrebbe riportato ferite e stando ai primi accertamenti dei vigili del fuoco il sistema anti incendio è entrato correttamente in funzione con l'allarme sonoro e la chiusura delle porte tagliafumo che ha isolato i piani superiori della struttura sulla riviera.

Gli ospiti dell'ostello erano tutti nelle camere

Quando è scoppiato l’incendio gli ospiti dell’ostello riminese erano tutti nelle camere, mentre era in servizio esclusivamente il custode. Nel momento in cui è scattato il sistema anti-incendio le persone sono corse in strada passando dall'unica via di fuga attraverso la reception, appunto da dove erano partite le fiamme.

Sotto sequestro il piano terra dell'ostello

Il Jammin' Hostel è un edificio di tre piani che si trova in una traversa del centralissimo viale Principe Amedeo. Ha meno di 25 camere ed è una ex pensione familiare trasformata in ostello che ospita in prevalenza giovani. Ora è sotto sequestro il piano terra dell’ostello: il sequestro da parte della polizia serve per permettere gli ulteriori accertamenti a vigili del fuoco e polizia amministrativa. Per spegnere l’incendio sono state necessarie circa 4 ore: i vigili hanno potuto lasciare la struttura solo in mattinata.