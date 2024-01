Non torna a casa dal lavoro, 39enne trovato morto nel bosco con ferite da arma da taglio: è mistero Secondo quanto ricostruito finora, il 39enne era stato visto l’ultima volta sabato sera all’interno di un locale in cui lavorava nel Trevigiano ma non aveva fatto ritorno a casa. Il cadavere rinvenuto in una zona boschiva di Paderno del Grappa con ferite da taglio alla testa e al torace. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Il luogo del ritrovamento del cadavere del 39enne a Paderno del Grappa.

Macabra scoperta oggi in una zona boschiva di Paderno del Grappa, frazione del comune di Pieve del Grappa, in provincia di Treviso. Lungo un sentiero rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 39 anni, D.B., che a prima vista presenta ferite da arma da taglio alla testa e al torace che fanno ipotizzare una morte violenta. La bruttissima scoperta è avvenuta nella mattinata di domenica 21 gennaio quando, dopo una segnalazione, sul posto sono accorsi i carabinieri del Comando Provinciale di Treviso.

Per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare ed è stato possibile solo accertarne il decesso. I militari dell’arma, dopo aver constatato la presenza della vittima in località Paderno, hanno allertato l’autorità giudiziaria per avviare immediatamente le prime indagini. L’uomo è stato identificato immediatamente come un classe 84 di origini straniere che è residente e lavora in zona da tempo.

Sul luogo dell’accaduto anche i reparti della scientifica, il pm di turno della Procura di Treviso e il medico legale per un primo esame esterno del corpo. Proprio da una prima ispezione cadaverica sarebbero emersi i segni di ferite da taglio a testa e torace. Le indagini sono appena all’inizio e al momento non è esclusa nessuna ipotesi investigativa, nemmeno quella di un omicidio.

Sul luogo del ritrovamento del cadavere rinvenuta anche una vettura bianca che gli esperti del reparto scientifico dei carabinieri hanno analizzato alla ricerca di prove e indizi che possano aiutare a ricostruire l’accaduto. Sulla salma molto probabilmente sarà disposta l’autopsia per accertare cause di morte e orario del decesso.

Secondo quanto ricostruito finora in base a testimonianze di amici e parenti del 39enne, l’uomo era stato visto l’ultima volta sabato sera all'interno di un locale in cui lavorava. Proprio il suo mancato rientro casa avrebbe fatto scattare l’allarme dei parenti domenica mattina. Poche ore dopo, però, il macabro ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo.