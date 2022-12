“Non ho soldi per tornare a casa”, anziana si allontana dall’ospedale e si perde. Salvata dai carabinieri Si è allontanata dal pronto soccorso dove era giunta per un malore l’anziana che si è presentata dai carabinieri a Padova. “Non ho i soldi per tornare a casa”, avrebbe detto la donna, infreddolita e disorientata, ai militari.

A cura di Chiara Ammendola

L’anziana accompagnata in ospedale dai carabinieri

Si è allontanata dal pronto soccorso dove era stata portata in seguito a un malore, la donna anziana salvata dai carabinieri a Padova. Si è aggirata infreddolita e disorientata tra le strade della città veneta prima di bussare alla porta della caserma di Prato della Valle spiegando di voler solo tornare a casa. “Non ho soldi per il taxi”, avrebbe detto ai carabinieri che l'hanno poi soccorsa.

Gli stessi militari hanno poi scoperto che la donna, un'anziana ultranovantenne, era in realtà ospite di una RSA, una residenza sanitaria assistenziale, situata in città a Padova, e che quella stessa mattina era stata trasportata nel pronto soccorso della città a causa di un malore. L'anziana aveva infatti al polso il braccialetto del pronto soccorso, così come notato dal comandante della stazione dei carabinieri di Prato della Valle.

La donna, evidentemente infreddolita, oltre che stanca e disorientata, ha chiesto di essere accompagnata a casa, in zona Sacra Famiglia, a Padova. A quel punto le forze dell'ordine hanno avviato i controlli grazie ai quali hanno appurato che la donna era residente effettivamente all'indirizzo da lei indicato ma il suo domicilio era ormai da qualche tempo in una casa di riposo di Padova dove era ospite.

Leggi anche Rsa abusiva dentro container in campagna, carabinieri smantellano ghetto per anziani disabili

La mattina in cui ha raggiunto la stazione dei carabinieri l'anziana era stata portata al pronto soccorso per un malore, ma si era poi allontanata vagando per la città. Gli stessi responsabili della struttura, una volta realizzato che era sparita, si erano messi sulle sue tracce. A quel punto i carabinieri l'hanno riaccompagnata al Pronto Soccorso lasciandola alle cure dei medici.