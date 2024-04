“Non ce la faccio più”: 20enne annuncia suicidio su WhatsApp alla nonna, salvato dai carabinieri

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Aveva deciso di gettarsi da un ponte e aveva comunicato quell'intenzione alla nonna tramite un messaggio su WhatsApp. Ma la donna ha subito allertato i carabinieri che sono intervenuti e gli hanno salvato la vita.

Protagonista della vicenda è un ragazzo di 20 anni di Correggio nel Reggiano, che lo scorso sabato 27 aprile aveva deciso di mettere fine alla sua vita. Prima dell'estremo gesto, ha inviato alla nonna un messaggio sul cellulare insieme alla foto di un ponte pedonale, comunicandole di "non farcela più". Nonostante fosse on line su WhatsApp, il ragazzo non rispondeva né alle chiamate, né ai messaggi che la nonna, allarmata, gli aveva scritto.

La donna a quel punto ha chiamato il 112. Ai militari, giunti nella sua abitazione, in forte stato di agitazione e preoccupazione, ha raccontato del messaggio ricevuto su WhatsApp. Grazie all'immagine inviata alla nonna gli uomini dell'Arma, hanno riconosciuto il ponte – che si trova in via dell'Unità a Correggio – e, arrivati sul posto, hanno individuato il 20enne nei pressi della struttura.

Guadagnata la sua fiducia, parlandogli, i Carabinieri lo hanno fermato e, dopo averlo rassicurato, seppur provato, lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 prima di essere condotto in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Non è la prima volta che succede un episodio del genere. Lo scorso dicembre una donna ha rischiato di finire nel vuoto a Bari dopo aver provato a lanciarsi dal ponte della tangenziale, in direzione nord, che si affaccia sul centro abitato in via Giulio Petroni, e solo la prontezza dei militari del Nucleo Radiomobile di Bari ha evitato il peggio. Lungo applauso dei passanti al termine del salvataggio.