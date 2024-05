La Russia sta spostando armi nucleari vicino l’Ucraina: “È la prima fase dell’esercitazione”

La Russia ha iniziato la prima fase “dell’esercitazione con addestramento pratico sulla preparazione e l’uso di armi nucleari non strategiche“ vicino all’Ucraina. Lo ha riferito il ministero della Difesa. A riferirlo è il ministro della Difesa russo, Andrej Rėmovič Belousov, citato da Interfax, specificano che si tratta di una risposta alle "minacce"dell’Occidente.

L’esercitazione in corso ha lo scopo di mantenere la prontezza del personale e delle attrezzature delle unità per l’uso in combattimento di armi nucleari non strategiche per rispondere e per garantire incondizionatamente l’integrità territoriale e la sovranità dello Stato russo in risposta a dichiarazioni provocatorie e minacce di singoli funzionari occidentali contro la Federazione Russa", ha sottolineato il ministero della Difesa.