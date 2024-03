Nizza Monferrato, 50enne ucciso a coltellate al culmine di una lite familiare: sospetti sulla figlia La vittima è un 50enne russo. I soccorritori sono arrivati nell’abitazione mentre era agonizzante. La figlia 19enne è stata portata nella caserma dei carabinieri dove un pm della procura di Alessandria la sta interrogando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di archivio

Tragedia in Piemonte. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nella giornata di oggi, 1 marzo, a Nizza Monferrato, nell'Astigiano, all’interno della sua abitazione; si tratta di un uomo di 50 anni, di origine russa, e sarebbe stato ucciso a coltellate al culmine di una lite in famiglia. A colpirlo sarebbe stata la figlia 19enne.

I carabinieri, insieme all’ambulanza, sono intervenuti in via San Giovanni a seguito di una segnalazione dei residenti e, dopo aver ascoltato le testimonianze, hanno iniziato a seguire la pista dell’omicidio. Il 50enne era già agonizzante e non è stato possibile far nulla per salvargli la vita.

Sul posto è intervenuto anche il Pubblico ministero della Procura di Alessandria che, insieme ai militari dell'Arma, sta raccogliendo le testimonianze di chi era nell’abitazione al momento dei fatti.

La figlia è stata portata nella caserma dei carabinieri dove un pm della procura di Alessandria la sta interrogando.

IN AGGIORNAMENTO