Nicolas Matias Del Rio spinto in trappola dai ladri di borse, parla uno degli indagati: “Mai visto”

Nicolas Matias del Rio, 40 anni, sarebbe stato spinto in una trappola dai "ladri di borse" che lo avrebbero fermato per rubare le 300 borse di lusso dal valore di circa 500mila euro che stava trasportando a bordo del suo furgone. Per la scomparsa del corriere e il furto del carico, sono state arrestate due persone che per ora risultano essere le uniche indagate.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il corriere Nicolas Matias Del Rio

Nicolas Matias Del Rio sarebbe stato attirato in una trappola sull'Amiata da una persona che gli ha raccontato di avere il furgone rotto e di dover effettuare una piccola consegna in una pelletteria della zona. Il corriere scomparso, forse per spirito di solidarietà, ha contattato telefonicamente il suo datore di lavoro raccontandogli quanto successo per poi passare il cellulare all'uomo che lo aveva fermato. Secondo il titolare della ditta New Futura per la quale Nicolas lavora, lo sconosciuto ha dichiarato di chiamarsi Goni.

Durante la puntata della trasmissione "Chi l'ha visto?" del 19 giugno, il titolare della ditta di Del Rio ha affermato di essersi insospettito appena lo sconosciuto aveva fatto il nome della pelletteria per la quale avrebbe dovuto consegnare quattro scatoloni. "Quella pelletteria è chiusa da un anno e mezzo – ha raccontato ai microfoni del programma Tv -. Gliel'ho fatto notare, ma mi ha detto che il titolare di quell'azienda continuava ad effettuare ordini per i privati. La cosa mi ha molto insospettito, quindi ho chiuso la chiamata e ho contattato questa persona per chiederle conferma di quanto sentito".

Il titolare della pelletteria ormai chiusa, però, avrebbe smentito subito il tutto. "Appena ho capito sono entrato in allarme e ho provato a contattare Nicolas, ma il telefono risultava già spento". Da qui la prima chiamata alle forze dell'ordine. Secondo gli inquirenti, però, le borse di lusso che Del Rio stava trasportando erano già state rubate e il corriere 40enne di origini argentine era già sparito.

Nicolas Matias del Rio, 40 anni

Le due persone arrestate

"Chi l'ha visto?" ha intervistato nel corso della puntata un uomo residente nel Grossetano, l'operaio agricolo Gjoni Klodian, arrestato poi insieme a un altro 42enne di origini turche. Secondo l'accusa, i due avrebbero rubato le 300 borse di lusso che Del Rio stava trasportando per la consegna e bruciato il furgone, facendo poi sparire anche il corriere 40enne.

Il 33enne di origini albanesi è stato fermato all'aeroporto di Ciampino mentre stava per imbarcarsi su un volo per Tirana. L'uomo avrebbe già precedenti legati al furto di alcune borse di lusso nella ditta per la quale lavorava. A settembre, infatti, dovrà affrontare un processo.

Ai microfoni di "Chi l'ha visto?", almeno 15 giorni prima dell'arresto Klodian ha dichiarato di non aver niente a che fare con la scomparsa del 40enne o con la sparizione delle borse di lusso. Eppure per gli inquirenti avrebbe tentato la fuga all'estero prima di essere fermato dalle forze dell'ordine. Il secondo uomo arrestato sarebbe stato suo complice e con lui sarebbe salito a bordo della Panda gialla che, il giorno della scomparsa di Del Rio, ha effettuato lo stesso percorso del furgone guidato dal 40enne sparito nel nulla.

Il racconto dell'uomo arrestato

"Ho saputo dai giornali cosa è accaduto – ha spiegato alla trasmissione Rai il 33enne Klodian, ora in carcere -. Spero che questo ragazzo salti fuori a un certo punto, perché a casa lo aspettano la moglie e un figlio piccolo". Ai microfoni della troupe Rai, l'uomo ha dichiarato di non aver mai visto il corriere 40enne, anche se per gli inquirenti sarebbe stato sul luogo della scomparsa proprio negli istanti in cui Del Rio aveva fermato il furgone.

"Non ci siamo mai incontrati. Conosco il proprietario della ditta nella quale lavorava, ma non ho mai visto Nicolas. Chi è il Goni che lo ha fermato? Non saprei. Conosco un ragazzo con questo nome, ma so chi è solo di vista, non abbiamo alcun rapporto".

Secondo le forze dell'ordine che stanno indagando sul caso, chi ha fermato Del Rio il giorno della sua scomparsa era in possesso di un'informazione fondamentale: il furgone guidato dal 40enne era l'unico sprovvisto di Gps. Un mezzo di scorta, secondo il titolare della New Futura, usato solo in caso di emergenza. "La ditta che ci ha chiesto la consegna ha chiamato all'improvviso – ha raccontato -. Gli altri due furgoni erano già stati riempiti. Non ci aspettavamo questo ordine".

Quello intrapreso il 22 maggio da Nicolas Matias Del Rio era il primo viaggio da solo alla guida di un furgone per le consegne dopo l'inizio del nuovo lavoro nella ditta New Futura.